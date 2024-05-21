ЕГЭ-2024: официальное расписание с датами по всем экзаменам

ЕГЭ-2024: официальное расписание с датами по всем экзаменамДосрочные и основные экзамены, даты пересдачи
Расписание экзаменов по всем предметам
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – обязательный выпускной экзамен, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в отечественные вузы.
ЕГЭ нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, выпускник должен сдать русский на 24 из 100 баллов, базовую математику – на три из пяти баллов.
Экзамены по другим предметам школьники сдают на выбор. В 2024 г. можно выбрать физику, химию, биологию, информатику, литературу, географию, историю, обществознание, а также иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский).
Рособрнадзор утверждает минимальные баллы для подачи документов в вузы. Например, для русского языка – это 36 из 100 баллов, для профильной математики – 27 из 100 баллов. Каждый университет также устанавливает свои минимальные вступительные баллы, но они не могут быть ниже уровня Рособрнадзора.
ЕГЭ проводится в одни и те же утвержденные даты во всех регионах страны. Для сдачи экзамена предусмотрены три этапа: досрочный, основной и дополнительный.
В досрочный период сдавать ЕГЭ могут военные, спортсмены, а также школьники, имеющие уважительную причину. Например, дети с проблемами со здоровьем. Как правило, число досрочно сдающих экзамен небольшое, говорит профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. В 2024 г., по данным Рособрнадзора, их было 2918 человек.
В основной период ЕГЭ сдает большинство выпускников 11-х классов. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в резервные сроки основного периода. Сдать экзамены в дополнительный срок могут те выпускники, которые не сдали обязательные предметы – русский и математику – и не получили аттестат.
В 2024 г. Рособрнадзор распределил периоды сдачи ЕГЭ таким образом:
– досрочный этап прошел с 22 марта по 22 апреля;
– основной этап будет с 23 мая по 5 июля;
– дополнительный этап – с 4 по 23 сентября.
Что будет нового на ЕГЭ-2024
Нововведение этого года – возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору самого ученика до конца приемной кампании в вузах. С такой инициативой выступил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.
Эта опция будет доступна всем выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ, говорится в сообщении Рособрнадзора. При этом действителен будет только результат пересдачи, а первый результат, полученный по пересдаваемому предмету, аннулируется.
«Пересдача может помочь тем ребятам, которые неудачно сдали ЕГЭ и не могут подать документы в желаемый вуз, если он установил более высокую планку для подачи документов», – считает Абанкина.
По мнению заведующего лабораторией «Развитие университетов» НИУ ВШЭ Нияза Габдрахманова, возможность пересдачи поможет снизить общий уровень стресса у выпускников во время ЕГЭ. «Когда абитуриент будет понимать, что это не последний его шанс [поступить в вуз] <...> то он будет сдавать экзамен в более спокойном режиме», – сказал он.
Основной период ЕГЭ-2024: расписание
Основной период проведения ЕГЭ в России проходит с 23 мая по 5 июля, следует из обновленного в апреле расписания на сайте Рособрнадзора. Его можно тоже разделить на три условных этапа: основные дни сдачи ЕГЭ, резервные дни и дни для пересдачи одного из предметов на выбор.
В основные дни, с 23 мая по 11 июня, экзамены сдает большинство выпускников 11-х классов.
23 мая (четверг) – география, литература, химия;
28 мая (вторник) – русский язык;
31 мая (пятница) – базовая и профильная математика;
4 июня (вторник) – обществознание, физика;
7 июня (пятница) – информатика, иностранные языки (устная часть);
8 июня (суббота) – информатика, иностранные языки (устная часть);
11 июня (вторник) – биология, история, иностранные языки (письменная часть).
В резервные сроки основного периода, с 13 июня по 21 июня, сдают ЕГЭ выпускники прошлых лет.
13 июня (четверг) – резерв: география, литература, обществознание, физика;
17 июня (понедельник) – резерв: русский язык;
18 июня (вторник) – резерв: иностранные языки (устная часть), история, химия;
19 июня (среда) – резерв: биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;
20 июня (четверг) – резерв: базовая и профильная математика;
21 июня (понедельник) – резерв по всем учебным предметам.
Когда можно пересдать ЕГЭ-2024
Два дня основного периода – 4 и 5 июля – отведены для пересдачи одного из предметов по выбору учащегося.
4 июля (четверг) – пересдача: иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;
5 июля (пятница) – пересдача: биология, география, иностранные языки (устная часть), литература, история, базовая и профильная математика.
Когда будет дополнительный период ЕГЭ-2024
Дополнительный период сдачи ЕГЭ назначается для тех, кто отсутствовал в основной период по уважительной причине. Например, возможность переноса по уважительной причине в 2024 г., по данным Рособрнадзора, предусмотрена для военнослужащих и спортсменов. Решение о переносе сроков ЕГЭ для них будут принимать государственные экзаменационные комиссии регионов.
Также во время дополнительного периода пересдают экзамены те, кто не прошел государственную итоговую аттестацию и не получил аттестат о среднем общем образовании. Им дается возможность пересдать экзамены и улучшить свои результаты. Если итоги пересдачи будут неудовлетворительными, то выпускнику придется сдавать ЕГЭ в следующем году.
4 сентября (среда) – русский язык;
9 сентября (понедельник) – базовая математика;
23 сентября (понедельник) – резерв: базовая математика, русский язык.