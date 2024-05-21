ЕГЭ-2024: официальное расписание с датами по всем экзаменам

По мнению заведующего лабораторией «Развитие университетов» НИУ ВШЭ Нияза Габдрахманова, возможность пересдачи поможет снизить общий уровень стресса у выпускников во время ЕГЭ. «Когда абитуриент будет понимать, что это не последний его шанс [поступить в вуз] <...> то он будет сдавать экзамен в более спокойном режиме», – сказал он.