Минздрав хочет включить анальгетик тапентадол в список наркотических средств

Опиоидный кризис в США

В 2020 г., в первый год пандемии коронавируса, более 100 000 американцев скончалось от передозировки лекарствами. Об этом сообщало CNN со ссылкой на центры предотвращения и контроля за заболеваниями США. По данным ведомства, в период с мая 2020 г. по апрель 2021 г. число смертей от передозировок лекарствами возросло на 30% по сравнению с периодом от марта 2019 г. по апрель 2020 г. и стало вдвое большим, чем этот показатель пять лет ранее. Такое количество летальных исходов от неправильного употребления лекарств, пишет CNN, тесно связано с пандемией коронавируса.

Самыми опасными оказались препараты, содержащие синтетический опиоид, который используется как болеутоляющее. По силе действия он в 50–100 раз превосходит морфий, и от его применения в США за указанный период скончалось 64 000 человек. Как сообщило в ноябре 2021 г. американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA), конфискованных властями США с начала года препаратов достаточно, чтобы убить все население страны. Ситуацию с лекарствами ведомство охарактеризовало как «усугубляющийся национальный кризис». Положение усложняет и широкая продажа поддельных таблеток через соцсети. Речь идет о смерти от передозировок как от легальных лекарств, так и от аналогичных им нелегальных наркотиков.