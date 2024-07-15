Верховный суд РФ отказался менять правила охоты на бурого медведя

Верховный суд РФ отказался менять правила охоты на бурого медведяЗаявитель оспаривал нормы, допускающие охоту на медведей вплоть до 31 декабря – в период спячки беременных особей
Апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) 11 июля признала законными действующие положения в Правилах охоты, утвержденных приказом Минприроды РФ от 24 июля 2020 г., обратило внимание агентство правовой информации РАПСИ. Оспорить в высшей судебной инстанции норму, устанавливающую срок охоты на бурого медведя с 21 марта по 10 июня и с 1 августа по 31 декабря, решил юрист Роман Бавыкин. Он требовал признать эту норму частично недействующей, ссылаясь на противоречие общепризнанным международным принципам гуманности и российской Конституции.
По мнению истца, такой разрешенный срок приводит к тому, что «охота подменяется розыском берлоги в период спячки медведя, его выманиванием с последующей добычей». При этом, как отмечает истец, если у бурого медведя есть потомство в возрасте до года, то оно погибает из-за отсутствия навыков самостоятельной добычи пищи.
В судебном разбирательстве, как следует из решения, принимали участие представители Минприроды и Минюста. Они возражали против требований Бавыкина, указывая, что норма соответствуют действующему законодательству.
Субъекты вправе изменять сроки охоты на медведей с учетом климатических особенностей своего региона, в том числе различных сроков образования устойчивого снежного покрова, отметила апелляционная коллегия. Но в удовлетворении исковых требований Бавыкина все равно было отказано. Правила охоты запрещают жестокие методы отлова и отстрела, добычу животных, находящихся в бедственном положении и беспомощном состоянии, напомнил суд. Подпунктом 62.18 пункта 62 Правил предусмотрено, что запрещается добыча медведей в возрасте менее одного года и самок с медвежатами текущего года рождения, обратил внимание суд. Эти ограничения действуют вне зависимости от сроков охоты на бурого медведя, поясняет высшая инстанция. К исключениям относятся случаи добычи медведей для устранения угрозы для жизни и здоровья человека, а также случаи изъятия медведей в возрасте менее одного года из естественной природной среды для сохранения их жизни (при получении разрешений на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания).
Беременность у медведицы включает латентную стадию, при которой эмбрион начинает развиваться только в ноябре, когда самка устраивается в берлоге, пояснил «Ведомостям» научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. В общей сложности беременность длится от шести до восьми месяцев, роды происходят в период с января по март, пока самка находится в спячке, добавил он. «Охота на медведиц в этот период бессердечна», – считает Рыбальченко.
Бурые медведи остаются недостаточно защищенными: в зависимости от погоды и региона этот вид может залегать в спячку задолго до 1 января, тогда как охота до 31 декабря еще разрешена, говорит председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ Елена Шаройкина. Для сокращения к минимуму случаев гибели самок бурых медведей с медвежатами в берлогах сроки охоты должны заканчиваться до начала их залегания – примерно до 1 ноября, говорит она. «И, конечно, ни в коем случае нельзя допускать увеличения сроков охоты, ведь вместе с этим растет и вероятность гибели самки с потомством», – убеждена она.
Адвокат Екатерина Бельская считает решение ВС обоснованным, так как оно соответствует действующему законодательству. Размер вреда, причиненного вследствие прямого уничтожения конкретного вида охотничьих ресурсов, их незаконной добычи составляет 60 000 руб. за одного медведя, говорит Бельская, ссылаясь на таксы для исчисления размера вреда, утвержденные приказом Минприроды РФ от 8 декабря 2011 г. К указанной таксе также применяется пересчетный коэффициент (кратностью от 1 до 7), учитывающий пол животных и иные обстоятельства, повлекшие причинение вреда охотничьим ресурсам (на особо охраняемых природных территориях, сверх разрешенного количества, при осуществлении хозяйственной деятельности и др.), добавила адвокат. 20 июня «Ведомости» писали, что Минприроды отказалось от внесения изменений в приказ, продлевающий срок охоты на бурого медведя до конца февраля (сейчас охота разрешена до конца декабря). Принятие данных поправок позволило бы охотиться на медведей во время спячки. С момента публичного размещения проекта приказа он собрал 9599 дизлайков и более 700 негативных отзывов в графе «Ваши предложения». Как пояснял «Ведомостям» представитель Минприроды, от идеи продления сроков охоты отказались после консультаций с экспертным сообществом и завершения общественного обсуждения.