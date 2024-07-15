Верховный суд РФ отказался менять правила охоты на бурого медведя

Субъекты вправе изменять сроки охоты на медведей с учетом климатических особенностей своего региона, в том числе различных сроков образования устойчивого снежного покрова, отметила апелляционная коллегия. Но в удовлетворении исковых требований Бавыкина все равно было отказано. Правила охоты запрещают жестокие методы отлова и отстрела, добычу животных, находящихся в бедственном положении и беспомощном состоянии, напомнил суд. Подпунктом 62.18 пункта 62 Правил предусмотрено, что запрещается добыча медведей в возрасте менее одного года и самок с медвежатами текущего года рождения, обратил внимание суд. Эти ограничения действуют вне зависимости от сроков охоты на бурого медведя, поясняет высшая инстанция. К исключениям относятся случаи добычи медведей для устранения угрозы для жизни и здоровья человека, а также случаи изъятия медведей в возрасте менее одного года из естественной природной среды для сохранения их жизни (при получении разрешений на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания).