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Почти четверть россиян считают туризм в заповедниках опасным для природы

Это действительно так, говорят эксперты
Юлия Малева
Виталий Тимкив / РИА Новости

Почти каждый четвертый россиянин (38%) считает, что рост числа туристов на особо охраняемых территориях (ООПТ) вредит природе, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об отношении граждан к экотуризму на заповедных территориях. В исследовании 6 июля приняло участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Почти одинаковое количество мужчин и женщин придерживаются такого мнения:  39 и 38% соответственно. Наименьшей популярностью этот тезис пользуется у молодежи: 34% – среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет, 32% – среди тех, кому от 25 до 34. Больше остальных (44%) опасаются за сохранность заповедников граждане в возрасте от 35 до 44 лет, за ними следуют пожилые люди от 60 лет и старше (40%), после – категория опрошенных в возрасте от 45 до 59 лет (36%).

При этом лишь четверо из 10 опрошенных бывали в заповедных местах (40%), а во время посещения природоохранных территорий предпочитают спокойный досуг. Это пикники выходного дня, отдых у воды (28%), короткие прогулочные маршруты (20%) и этнотуризм, который позволяет познакомиться с культурой коренных народов (18%). За ними следуют познавательный туризм (17%), спортивный туризм (16%), кемпинг (14%), самостоятельный туристический поход (13%), гастротуризм (9%) и волонтерский туризм (8%).

Что такое ООПТ

ООПТ – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, следует из закона об ООПТ. Они изъяты полностью или частично из хозяйственного использования, для них установлен режим особой охраны.
По данным Минприроды на 2023 г., всего в России более 12 000 ООПТ федерального, регионального и местного значения общей площадью более 240 млн га, или около 12% площади страны.

Основные риски, связанные с экотуризмом на ООПТ, возникают в связи с «самоорганизованным» туризмом, который как способ посещения указали четверть опрошенных. «Именно дикий турист часто везет с собой не только деньги, но и мусор», – приводятся слова директора по работе с органами госвласти ВЦИОМа Кирилла Родина.

Глава Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц поддерживает тезис о том, что неограниченный экологическими требованиями туризм на ООПТ создает существенные риски для них и вредит природе. Но, по его оценке, наибольший вред приносит строительство инфраструктурных проектов на ООПТ (многополосные дороги с твердым покрытием, многоэтажные отели, горнолыжные трассы) – это не коррелирует с природоохранными функциями ООПТ и не имеет ничего общего с экотуризмом, пояснил он. Например, напомнил Шварц, на границе с Национальным парком «Куршская коса» планируется строительство гостиничного комплекса, который может навредить птицам на основном миграционном пути на Балтике – они могут врезаться в окна и здания. Поэтому, считает эколог, в законе стоит прописать понятие экотуризма, чтобы избежать использования термина в коммерческих целях.

ООПТ на Байкале

Сейчас депутаты дорабатывают резонансные поправки в закон об охране Байкала – новая редакция закона будет вынесена на рассмотрение Госдумы во втором чтении в июле, год спустя после первого, писали «Ведомости» со ссылкой на помощника первого зампреда комитета по вопросам собственности, имущественным и земельным отношениям Сергея Тена, доцента Финуниверситета Игоря Семеновского. Принятие законопроекта позволит, в частности, развивать экотуризм на Байкале, который является ООПТ.
Для минимизации вреда Байкалу межфракционная рабочая группа также внесет в Госдуму законопроект, который введет административную ответственность за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

С такой же инициативой выступила председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты Елена Шаройкина: экотуризм должен предполагать соблюдение определенных принципов и правил, направленных на сведение к минимуму негативного воздействия на окружающую среду. Застройка ООПТ объектами гостевой инфраструктуры сегодня заметна на Кавказе и Байкале, добавила она.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что в России уже есть инструмент для взвешенного подхода к каждой отдельной территории: в рамках закона о рекреационной деятельности делаются расчеты предельно допустимого количества граждан для приема на заповедных территориях. Он позволяет установить механизм взаимодействия с инвесторами, которые готовы заниматься туристической деятельностью на ООПТ. Инвестор обязан выполнять природоохранные требования.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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