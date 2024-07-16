Почти четверть россиян считают туризм в заповедниках опасным для природы

Глава Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц поддерживает тезис о том, что неограниченный экологическими требованиями туризм на ООПТ создает существенные риски для них и вредит природе. Но, по его оценке, наибольший вред приносит строительство инфраструктурных проектов на ООПТ (многополосные дороги с твердым покрытием, многоэтажные отели, горнолыжные трассы) – это не коррелирует с природоохранными функциями ООПТ и не имеет ничего общего с экотуризмом, пояснил он. Например, напомнил Шварц, на границе с Национальным парком «Куршская коса» планируется строительство гостиничного комплекса, который может навредить птицам на основном миграционном пути на Балтике – они могут врезаться в окна и здания. Поэтому, считает эколог, в законе стоит прописать понятие экотуризма, чтобы избежать использования термина в коммерческих целях.