РАНХиГС определилась, кто займется обучением коммуникациям в политпроцессе

РАНХиГС определилась, кто займется обучением коммуникациям в политпроцессеК процедуре привлекут ВЦИОМ, АНО «Диалог» и других партнеров
К проекту «Управление стратегическими коммуникациями» в РАНХиГС (Президентская академия) присоединятся АНО «Диалог Регионы», Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и правительство Москвы, заявил «Ведомостям» представитель пресс-службы вуза. Обучение начнется в сентябре. Бакалаврская программа будет называться «Информационные и когнитивные технологии в политическом процессе», магистерская – «Информационно-психологические технологии и противостояние интервенциям в политическом процессе».
Академический руководитель проекта (отвечает за административную часть), эксперт Экспертного института социальных исследований Виктория Карпова сказала «Ведомостям», что программы ориентированы на подготовку специалистов, умеющих «проектировать общественно-политическое пространство, оперировать информационными потоками и обеспечивать защиту национального суверенитета в информационном пространстве». Научным руководителем программы (отвечает за научную часть) стал проректор РАНХиГС Андрей Полосин.
К компетенциям, которые должны будут обрести выпускники программ, относятся прогнозирование кризисных общественных состояний, журналистская работа в традиционных и новых медиа, применение новых технологий для изучения общественно-политических процессов, а также механизмов пропагандистской и контрпропагандистской работы и др. После окончания вуза специалисты, по словам Карповой, смогут защищать технологический и информационный суверенитет страны, противодействовать попыткам ведения информационно-психологических войн, а также создавать и использовать инструменты сбора и проверки информации и т. д. В рамках проекта также будет создан индустриальный совет, куда войдут представители администрации президента, правительства, министерств, госкомпаний и госкорпораций, НКО и АНО, а также бизнеса и консалтинга. Они примут участие на всех этапах подготовки студентов – в частности, в приеме на обучение и стажировки.
«Мы анализируем огромный массив данных, чтобы выявить факторы, влияющие на то, как люди думают и принимают решения. В этот массив входят социальные и культурные особенности, политическая обстановка, экономические условия, информационная среда и, конечно, личный опыт людей», – заявил «Ведомостям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Осмысление этих аспектов позволяет лучше понять поведенческие факторы, чтобы выбрать наиболее подходящую модель коммуникации, сказал он. На рынке высшего образования практически никто не занимается темой управления стратегическими коммуникациями, считает заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец: «Мы сами столкнулись с этим несколько лет назад, когда собирали команды во всех регионах страны. В компании появились специалисты новой профессии, для которой нет соответствующих образовательных программ».
Политолог Александр Немцев говорит, что сейчас есть запрос на новых специалистов, которые в том числе понимают, как работать с указом президента об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Их задача – «грамотно транслировать ценности этого указа в масштабах страны». Впрочем, обученные спецы могут найти работу и в бизнесе, государственных организациях и институтах, считает первый зампред по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты Александр Асафов.