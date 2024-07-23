РАНХиГС определилась, кто займется обучением коммуникациям в политпроцессе

К компетенциям, которые должны будут обрести выпускники программ, относятся прогнозирование кризисных общественных состояний, журналистская работа в традиционных и новых медиа, применение новых технологий для изучения общественно-политических процессов, а также механизмов пропагандистской и контрпропагандистской работы и др. После окончания вуза специалисты, по словам Карповой, смогут защищать технологический и информационный суверенитет страны, противодействовать попыткам ведения информационно-психологических войн, а также создавать и использовать инструменты сбора и проверки информации и т. д. В рамках проекта также будет создан индустриальный совет, куда войдут представители администрации президента, правительства, министерств, госкомпаний и госкорпораций, НКО и АНО, а также бизнеса и консалтинга. Они примут участие на всех этапах подготовки студентов – в частности, в приеме на обучение и стажировки.