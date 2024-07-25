Каждый десятый россиянин обеспокоен укусами и нападениями собак

Каждый десятый россиянин обеспокоен укусами и нападениями собакЭто является основанием для применения эвтаназии к бездомным животным
10% опрошенных россиян беспокоят укусы и нападения собак. Так респонденты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ответили на вопрос о том, беспокоили ли их чьи-либо питомцы в общественных местах. В исследовании 14 июля приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Женщин нападения собак беспокоят больше, чем мужчин, – 12% против 9%. Наиболее обеспокоенная этим вопросом возрастная категория – 35-44 (14%), выяснил ВЦИОМ. За ними следуют россияне в возрасте от 25 до 34 (13%), после – пенсионеры от 60 лет и старше (10%), 18-24 (9%). Меньше прочих переживают об этом граждане в возрасте от 45 до 59 лет (7%).
Еще 14% опрошенных отметили, что их в целом беспокоило агрессивное поведение животных, 7% заявили об агрессивном поведении животных по отношению к другим животным. При этом только 3% россиян ответили, что их беспокоит большое количество бродячих собак.
Больше всего (25%) россияне недовольны отсутствием уборки за собаками во дворе и выгулом агрессивных собак без намордника (18%). Одинаковое количество опрошенных (14%) беспокоит выгул животных в неположенных местах, громкий лай в позднее или ранее время и самовыгул собак. 11% недовольны тем, что хозяева не убирают за собаками в лифтах и подъездах, 8% не устраивает, что собак выгуливают на длинном поводке. Впрочем, все-таки большинство россиян (48%) ничего не беспокоило за последний год касательно животных.
На самом деле, нападений собак в чистом виде чрезвычайно мало, большинство из них — это так называемая агрессия защиты, сказала «Ведомостям» координатор программ благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Ирина Робас. «Собака начинает так себя вести, когда видит, на свой взгляд, неадекватное и небезопасное для себя поведение. Например, если бездомная собака родила щенков, и дети с любопытством к ней лезут, чтобы этих щенков посмотреть, — собака будет защищать свое потомство, это не будет считаться нападением», – пояснила она.
Домашние собаки могут нападать из-за отсутствия воспитания или если их отпускают на самовыгул, но в этом случае нападение – это вина хозяина, подчеркнула Робас. «У нас на улицах очень много бывших домашних собак, которые привыкли жить с человеком и которые к человеку все время тянутся и требуют внимания — это тоже нельзя считать нападением», – добавила она. Дикие же собаки, напротив, никогда не подходят по собственной инициативе к человеку, поскольку они расценивают людей как главную опасность, заключила Робас.
Чаще на людей нападают именно домашние собаки, писали «Ведомости». Например, в Нижегородской области из числа обращений по поводу покусов порядка 20% связано с животными без владельцев и 80% – с животными, имеющими владельцев, сообщил ранее представитель областного комитета ветеринарии.
В Волгоградской области также из зарегистрированных случаев нападения собак на людей порядка 70% животных являются владельческими, находящимися на самовыгуле, сообщили «Ведомостям» в комитете ветеринарии. В Брянской области количество нападений бездомных и домашних животных находится практически на одном уровне: в 2022 г. зафиксировали 1297 таких случаев с бездомными собаками и 1278 – с домашними, в 2023 г. – 1481 нападение бездомных животных и 1326 – домашних, поделились с «Ведомостями» в местном управлении ветеринарии.
В каждом пятом регионе, где власти субъекта не приняли собственных законов о возможности применения эвтаназии к безнадзорным животным, сокращается количество нападений собак на людей, писали «Ведомости» со ссылкой на 18 профильных региональных учреждений. Сокращение количества нападений собак по стране с 2020 г. заметно уже четвертый год подряд, до этого оно только увеличивалось, подтвердил тогда «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Общее снижение составило порядка 12% – цифра «небольшая», из-за того что есть регионы-аутсайдеры, которые не построили ни одного приюта, пояснил Бурматов.
С января 2020 г. на законодательном уровне был закреплен гуманный способ контроля популяции бездомных собак и кошек по международной системе ОСВВ и полностью запрещено умерщвление животных за исключением неизлечимо больных. 12 июля 2023 г. был принят закон, который передал на уровень регионов решение вопросов, связанных с бездомными животными, а также дал возможность субъектам принимать решение об их умерщвлении. Теперь заксобрания регионов могут сами определять способы работы с безнадзорными животными: строить приюты, умерщвлять и т. д. Если же регион не пользуется правом на реализацию собственного законодательства, по умолчанию действует федеральное, которое предполагает принцип ОСВВ.
18 июля Конституционный суд (КС) принял постановление, согласно которому эвтаназия бездомных животных была признана исключительной мерой, которая может применяться только тогда, когда другие мероприятия не могут обеспечить безопасность человека. В частности, одно из оснований, по которому регионам позволено умерщвлять животных, – нападение на человека и немотивированная агрессия.
Сейчас официально узаконено умерщвление бездомных животных в республиках Бурятия и Тува, Астраханской области, Алтайском крае, на Чукотке, в Удмуртии, а также в первом чтении приняли соответствующий законопроект в Забайкалье.
Спустя несколько часов после вынесенного КС постановления Магаданский суд приостановил действие регионального закона, разрешающего убийство бездомных животных в регионе, на время рассмотрения иска от прокурора. Аналогично поступили в Оренбургской области – там также запретили убивать бездомных животных на время рассмотрения иска зоозащитников, которое должно пройти 29 июля.