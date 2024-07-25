Каждый десятый россиянин обеспокоен укусами и нападениями собак

Домашние собаки могут нападать из-за отсутствия воспитания или если их отпускают на самовыгул, но в этом случае нападение – это вина хозяина, подчеркнула Робас. «У нас на улицах очень много бывших домашних собак, которые привыкли жить с человеком и которые к человеку все время тянутся и требуют внимания — это тоже нельзя считать нападением», – добавила она. Дикие же собаки, напротив, никогда не подходят по собственной инициативе к человеку, поскольку они расценивают людей как главную опасность, заключила Робас.