Бурятия ищет пути к миру через буддизм

Строительство курортов на территории Иркутской области и Бурятии запущено в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» (входит в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства»), рассказал «Ведомостям» вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. Иркутский курорт «Байкальская слобода» находится в разработке, а для «Байкальской гавани» в Бурятии уже построена дорога до Байкала и часть инфраструктуры курорта, уточнил он. При этом на обоих туристических маршрутах загрузка «печально высокая» и спрос превышает предложение, отметил он. Для того чтобы туризм в Бурятии развивался активнее, в регионе необходимо увеличить проходимость аэропорта. Еще одним препятствием для инвесторов является работа в сети особо охраняемых природных территорий у Байкала, в частности устройство водоотведения, которое требует фильтрации, рассказал Мусакин.