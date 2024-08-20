Бурятия ищет пути к миру через буддизм

Бурятия ищет пути к миру через буддизмКак бyддийcкий форум помогает развивать науку и привлекать инвестиции в туризм
«С возвращением домой, воин», – встречает участников спецоперации плакат в зоне прилета аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ, столице Республики Бурятии. Там же, у выхода из здания, временно расположился еще один баннер – он приветствовал участников Международного буддийского форума. Во второй раз с 2023 г. обсудить проблемы современности через призму буддизма в Бурятию приехали 15 делегаций, в том числе из Китая, Индии, Вьетнама и Монголии.
В зоне спецоперации находится «очень много» военнослужащих из Бурятии, рассказал «Ведомостям» глава республики Алексей Цыденов. Вера помогает людям в трудные моменты, а буддизм задает жителям республики «правильные ориентиры», в том числе любовь к Родине, продолжил он. «Сегодня на передовой есть наша юрта, где буддийский лама принимает ребят и проводит молебны», – добавил губернатор.
Буддизм – это «религия мира» (religion of peace), способная объединить всех людей на Земле, сказал «Ведомостям» посол Шри-Ланки Пакир Амза. Это определение еще не раз на пленарном заседании форума упоминали и буддийские монахи, и дипломаты. Общая задача буддийских стран, по мнению Цыденова, заключается в том, чтобы не допустить развития новой мировой войны.
Учение Будды помогает не только на передовой. По словам ректора Тувинского государственного университета Ольги Хомушку, буддийские духовные практики применяются при духовно-психологической реабилитации участников спецоперации и членов их семей. В тувинском вузе в конце 2023 г. даже прошла всероссийская научно-практическая конференция на эту тему.
Буддолог как ученый
Одной из центральных тем форума, проходившего с 12 по 14 августа, стало развитие высшего образования в области буддологии в мире. В этом учебном году планируют запустить бакалаврские программы по изучению буддизма два российских вуза – Бурятский и Калмыцкий государственные университеты. Разработку программ профинансировал Фонд содействия буддийскому образованию. Ранее в России не было светского образования по буддизму, из-за чего многие ламы в стране не имеют бакалаврской степени, рассказал «Ведомостям» президент фонда и и. о. директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
О необходимости развития образования для монахов заявил на конференции и профессор Центра буддийских исследований при Университете Гонконга (Китай) Хинь Хун Сик. До получения звания профессора многие представители научной среды не воспринимали буддолога как ученого, поделился опытом Хинь. По его словам, магистерские программы по буддологии сейчас работают минимум в четырех университетах Гонконга.
Для чего России форум буддистов
Идея религиозного форума появилась у правительства Бурятии весной 2022 г. как «еще одна точка интеграции России с миром», сообщал Цыденов. При этом изначально руководство субъекта задумывалось об экономическом форуме буддийских стран, но отказалось от этой идеи из-за уже существующего Восточного экономического форума во Владивостоке, рассказал источник, знакомый с планами правительства республики.
Буддизм в России и в мире
К буддистам себя относит меньше 1% россиян, следует из данных ВЦИОМа за июль 2023 г. По оценкам Буддийской ассоциации России, их от 1,5 млн до 2 млн. В основном буддисты проживают в Бурятии, Туве и Калмыкии. В 2020 г. в мире насчитывалось около 500 млн последователей буддизма (6,6% населения планеты), следует из открытой базы данных World Population Review. Больше всего буддистов проживает в Китае (254,7 млн человек), Таиланде (66,1 млн), Мьянме и Японии (по 41,4 млн).
Бурятия строит свои внешнеэкономические отношения преимущественно со странами Азии. Крупнейшими контрагентами во внешнеторговом обороте республики по стоимостному объему в 2023 г. стали Китай (48,5%), Южная Корея (24,6%), Япония (7,6%), Тайвань (4,6%) и Малайзия (2,7%), рассказал «Ведомостям» представитель министерства экономики Бурятии. В 2023 г. внешнеторговый оборот снизился на 28,2% к предыдущему году, добавил он. Абсолютных значений представитель ведомства не привел (Федеральная таможенная служба России перестала публиковать данные по объемам импорта и экспорта регионов с 2022 г.).
Новые дацаны и байкальские ретрит-туры
Бурятия удивляет туристов прозрачностью льда озера Байкал зимой и тем, что местные жители разных национальностей и этнических групп (их около 120) живут в согласии, заявил министр туризма республики Алдар Доржиев на тематической дискуссионной панели форума. При этом доходы от туризма в 2023 г. составили менее 1% от доходов консолидированного бюджета субъекта – 326,3 млн руб., сказал представитель пресс-службы республиканского минтуризма. С учетом стимулирования 53 смежных отраслей (транспорт, общепит, культура и др.) вклад туризма в ВРП региона в прошлом году составил 3,7% (16,3 млрд руб.), добавил он.
Как рассказал «Ведомостям» Цыденов, прошлогодний съезд помог привлечь инвесторов для создания ретрит-туров и строительства в республике новых дацанов (буддийских храмов). В частности, семь частных инвесторов вложили суммарно 3,1 млрд руб. в строительство курорта «Волшебный Байкал» на территории Бурятии. Всего же местные власти планируют привлечь в этот проект 99 млрд руб. внебюджетных инвестиционных средств, уточнил представитель пресс-службы минтуризма республики.
Строительство курортов на территории Иркутской области и Бурятии запущено в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» (входит в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства»), рассказал «Ведомостям» вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. Иркутский курорт «Байкальская слобода» находится в разработке, а для «Байкальской гавани» в Бурятии уже построена дорога до Байкала и часть инфраструктуры курорта, уточнил он. При этом на обоих туристических маршрутах загрузка «печально высокая» и спрос превышает предложение, отметил он. Для того чтобы туризм в Бурятии развивался активнее, в регионе необходимо увеличить проходимость аэропорта. Еще одним препятствием для инвесторов является работа в сети особо охраняемых природных территорий у Байкала, в частности устройство водоотведения, которое требует фильтрации, рассказал Мусакин.