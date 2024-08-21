Минюст пообещал обеспечить содержащихся в конвойных помещениях едой и медпомощью

Минюст пообещал обеспечить содержащихся в конвойных помещениях едой и медпомощьюПоправки были разработаны после постановления Конституционного суда
Минюст определил особенности содержания под стражей в помещениях для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых, которые оборудованы в зданиях судов. Содержащиеся в них смогут получать питание и медицинскую помощь. Поправки ведомства предложило внести в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», а разработаны они во исполнение июльского постановления Конституционного суда. Они опубликованы на сайте проектов нормативных правовых актов.
В закон предлагается включить новую статью – «Особенности содержания в помещениях для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых, расположенные в зданиях судов». По ней в зданиях судов общей юрисдикции «при наличии возможности» оборудуются помещения для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых.
В этой же статье прописывается, что в соответствии с федеральным законом подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются бесплатным питанием, а также организовано медико-санитарное обеспечение. Порядок содержания подозреваемых и обвиняемых в таких помещениях, в том числе организация медпомощи и приема пищи, определяется МВД совместно с судебным департаментом Верховного суда.
Законопроект был разработан во исполнение постановления Конституционного суда от 9 июля 2024 г. Тогда ст. 7 закона о содержании под стражей была признана не соответствующей Конституции, поскольку норма на обеспечивала определения условий нахождения в конвойных помещениях для подозреваемых и обвиняемых.
Жалобу в Конституционный суд подавал бывший офицер МВД Николай Смирнов, осужденный в 2015 г. Для участия в судебных заседаниях и ознакомления с материалами дела его доставляли в камеры конвойных помещений судов Пермского края. В жалобе он указывал, что условия нахождения в конвойных помещениях были недопустимыми из-за физического стеснения, несоответствия материально-бытовым и санитарно-гигиеническим требованиям, а также недостатка пищи и воды.