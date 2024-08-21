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Минюст пообещал обеспечить содержащихся в конвойных помещениях едой и медпомощью

Поправки были разработаны после постановления Конституционного суда
Елена Мухаметшина
Ведомости

Минюст определил особенности содержания под стражей в помещениях для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых, которые оборудованы в зданиях судов. Содержащиеся в них смогут получать питание и медицинскую помощь. Поправки ведомства предложило внести в закон ‎«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых ‎в совершении преступлений», а разработаны они во исполнение июльского постановления Конституционного суда. Они опубликованы на сайте проектов нормативных правовых актов.

‎В закон предлагается включить новую статью – «Особенности содержания в помещениях ‎для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых, расположенные в зданиях судов». По ней в зданиях судов общей юрисдикции «при наличии возможности» оборудуются помещения для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых.

В этой же статье прописывается, что в соответствии с федеральным законом подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются бесплатным питанием, а также организовано медико-санитарное обеспечение. Порядок содержания подозреваемых и обвиняемых в таких помещениях, в том числе организация медпомощи и приема пищи, определяется МВД совместно с судебным департаментом Верховного суда.

Законопроект был разработан во исполнение постановления Конституционного суда от 9 июля 2024 г. Тогда ст. 7 закона о содержании под стражей была признана не соответствующей Конституции, поскольку норма на обеспечивала определения условий нахождения в конвойных помещениях для подозреваемых и обвиняемых.

Жалобу в Конституционный суд подавал бывший офицер МВД Николай Смирнов, осужденный в 2015 г. Для участия в судебных заседаниях и ознакомления с материалами дела его доставляли в камеры конвойных помещений судов Пермского края. В жалобе он указывал, что условия нахождения в конвойных помещениях были недопустимыми из-за физического стеснения, несоответствия материально-бытовым и санитарно-гигиеническим требованиям, а также недостатка пищи и воды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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