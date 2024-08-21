Минюст пообещал обеспечить содержащихся в конвойных помещениях едой и медпомощью

Жалобу в Конституционный суд подавал бывший офицер МВД Николай Смирнов, осужденный в 2015 г. Для участия в судебных заседаниях и ознакомления с материалами дела его доставляли в камеры конвойных помещений судов Пермского края. В жалобе он указывал, что условия нахождения в конвойных помещениях были недопустимыми из-за физического стеснения, несоответствия материально-бытовым и санитарно-гигиеническим требованиям, а также недостатка пищи и воды.