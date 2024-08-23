Спрос на целевое обучение в ординатуре в медвузах РФ на 20% превысил предложение

Для устранения кадрового дефицита Минздрав ежегодно увеличивает квоту приема на целевое обучение. В 2023 г. в российских медвузах, по данным Минздрава, для целевиков в общей сложности выделили 20 000 из 28 000 бюджетных мест, что на 7,4% больше показателя предыдущего года. При этом выпускники не всегда выполняют обязательства по договору о целевом обучении. Например, в 2022 г. почти 16% целевиков (1173 человека) не трудоустроились и не вернули потраченные регионом или огранизацией-заказчиком средства на образование, писали «Ведомости» со ссылкой на отчет о работе Минздрава того года.