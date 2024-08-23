Спрос на целевое обучение в ординатуре в медвузах РФ на 20% превысил предложение

Спрос на целевое обучение в ординатуре в медвузах РФ на 20% превысил предложениеРяд региональных университетов в отличие от столичных испытывают проблемы с набором студентов на целевые места
Абитуриенты подали 19 000 заявлений на целевое обучение в ординатуре в российских медицинских вузах на 2024/25 учебный год. Это почти на 20% больше числа предложений о заключении таких целевых договоров от заказчиков-работодателей, опубликованных на платформе «Работа в России» (с 2024 г. агрегирует все запросы о целевом наборе). Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава.
Он добавил, что прием в ординатуру будет завершен до начала учебного года – 1 сентября, а в ряде вузов – 1 октября. Окончательные итоги приемной кампании подведут в октябре.
Медицинские кадры в России готовят 163 вуза. Из них 46 подведомственных Минздраву, остальные 117, где открыты медицинские факультеты, подчиняются Минобрнауки. Согласно распоряжению правительства об установлении квот приема на целевое обучение в вузах на 2024 г., по 49 из 88 специальностям ординатуры 100% бюджетных мест во всех университетах страны являются целевыми. Среди них детская и взрослая кардиология, неонатология, педиатрия, детская и взрослая онкология, психиатрия и т. д.
Несмотря на общий повышенный спрос на целевые места, в ряде регионов медицинские вузы не могут их заполнить. Например, Волгоградский медицинский университет сообщал о 116 оставшихся местах в рамках целевого обучения в ординатуре. Набрать целевиков не могли в том числе по востребованным специальностям: анестезиология-реаниматология (15 мест), педиатрия (11), кардиология (8), психиатрия (8). Информация об этом была опубликована 13 августа в сообществе вуза в соцсети «В контакте», тогда как последний день подачи документов для абитуриентов был назначен на 14 августа.
Красноярский государственный медицинский университет продлил сроки приема документов от поступающих в ординатуру с 7 до 15 августа включительно. Сколько мест было вакантно, вуз не уточнил. Аналогично поступил и Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова. Срок подачи документов в ординатуру продлевался с 5 до 7 августа.
«Ведомости» направили запрос во все вышеперечисленные вузы.
Обязательна ли ординатура
После получения диплома о высшем образовании (программы специалитета) по направлению «лечебное дело» и прохождения первичной аккредитации медицинские специалисты могут работать участковым терапевтом или врачом приемного отделения, следует из приказа Минздрава № 206н. Прохождение ординатуры также необязательно для врачей-стоматологов.
При этом обучение по программам ординатуры требуется для работы в узкоспециализированных областях медицины. Например, стать аллергологом можно только после прохождения ординатуры по этой специальности или при наличии ординатуры/интернатуры по общей врачебной практике, педиатрии, пульмонологии, терапии и затем прохождения профессиональной переподготовки по аллергологии.
Из-за невостребованности мест целевого приема Амурская государственная медицинская академия открыла донабор заявлений на бюджетные места в ординатуру. Незанятыми остались 38 целевых мест по 19 направлениям подготовки: больше всего по семейной медицине.
Незаполненность целевых мест в ординатуру в некоторых региональных вузах может быть напрямую связана с престижностью обучения в столице, отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, в Москве такой проблемы нет. «Там всегда, по крайней мере у ведущих медицинских академий всегда были очень большие конкурсы», – добавила она.
Целевое обучение накладывает на студента обязательства: работодатель оплачивает обучение, но молодой врач будет обязан отработать у заказчика определенное количество лет (как правило, от трех до пяти лет. – «Ведомости»), сказала главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. В некоторых случаях условия целевого обучения могут быть просто непривлекательными для абитуриентов, считает она.
Для устранения кадрового дефицита Минздрав ежегодно увеличивает квоту приема на целевое обучение. В 2023 г. в российских медвузах, по данным Минздрава, для целевиков в общей сложности выделили 20 000 из 28 000 бюджетных мест, что на 7,4% больше показателя предыдущего года. При этом выпускники не всегда выполняют обязательства по договору о целевом обучении. Например, в 2022 г. почти 16% целевиков (1173 человека) не трудоустроились и не вернули потраченные регионом или огранизацией-заказчиком средства на образование, писали «Ведомости» со ссылкой на отчет о работе Минздрава того года.