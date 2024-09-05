Дугин, Захарова и Малофеев обсудили будущее многополярного мира

Если раньше геополитические оппоненты, обратила внимание Захарова, говорили о регионализации системы безопасности, то, судя по итогам недавнего саммита НАТО, там прямо заявлялось, что деятельность членов военного блока неразрывно связана не только с Евроатлантикой, но и с Тихоокеанским регионом. «Это на самом деле противоречит изначальным уверениям, что надо заниматься исключительно обороной территории своих государств», – возмутилась она. По ее словам, cтраны, которые ежедневным трудом вырвались из нищеты, из зависимости, из эпохи колониализма, имеют, к сожалению, немало и конфликтного потенциала, созданного как раз теми, кто и был колонизаторами. Захарова пояснила, что сейчас эти «мины» могут быть приведены в действие и им надо сделать все, чтобы не допустить в объективных уже и необратимых условиях строительства многополярного мира. «Мы предлагаем нашим друзьям и партнерам других регионов Восточной Азии честный, равноправный, взаимоуважительный диалог – это никакая не утопия, это реальность», – сказала она.