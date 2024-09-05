Дугин, Захарова и Малофеев обсудили будущее многополярного мира

Дугин, Захарова и Малофеев обсудили будущее многополярного мираДискуссия состоялась в рамках Восточного экономического форума
В мире сейчас происходит великий поворот в сторону традиции, в сторону корней, в сторону самобытных традиционных ценностей, заявил философ, директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина Александр Дугин в ходе дискуссии «Юго-Восточная Азия в многополярном мире» на Восточном экономическом форуме.
Россия в этом отношении вместе с важнейшими партнерами, другими полюсами многополярного мира – Китаем, Индией, исламским миром, буддийским миром, африканским миром – в авангарде этого процесса, отметил модератор сессии.
По словам Дугина, впервые в истории последних 500 лет лидером в развитии движения является Восток, а не Запад. Запад, говорит философ, наоборот упорствует в своем фатальном движении в нигилизме, о чем говорили Фридрих Ницше и Мартин Хайдеггер. А сейчас Запад подошел уже к критической черте и «вот-вот» перестанет существовать, констатировал Дугин.
«Сейчас мы видим крушение этого мира», – подхватил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев. У нас был мир холодной войны, потом у нас был мир доминирования Америки, признал спикер. Но, как считает Малофеев, этот мир кончился. «В доллар уже никто не верит по причине того, что его у тебя могут отобрать, как отобрали у России $300 млрд», – пояснил он.
По его словам, сейчас уже никто не верит в то, что расчеты могут проходить в банках без политической цензуры. «Имеешь ли ты право торговать? Из Китая в Индонезию, например, пройдут твои платежи или нет – решается в Нью-Йорке», – рассуждал глава «Царьграда» в рамках сессии. В отличие от Запада, в Азии, продолжил он, сейчас существует нормальный мир, в котором есть как экономические интересы, так и культурные, но никто не заставляет другого и не мешает экономику с политикой.
Малофеев отметил достоинство БРИКС как организации, объединяющей не только Евразийские страны: «никто не требует друг от друга соблюдения прав и свобод человека». Потом он пояснил, что роль Юго-Восточной Азии в многополярном мире является примером свободного мира, основанного на уважении цивилизаций друг к другу.
Малофеев также напомнил, что Запад дожил до того, что и суверенитет стран, по его мнению, подвергается сомнению. «Транснациональные корпорации, цифровые гиганты, капитализация – $2 трлн – бросают вызов суверенитету», – сказал он. Корпорация Google, которую телеканал «Царьград» довел до банкротства в России, рассказал Малофеев, в связи с тем что компания банила в YouTube то, что им не нравится, обратилась в суд в Калифорнии. «Ведомости» писали 28 августа, что в окружном суде Калифорнии (отделение Сан-Хосе) начинается судебный процесс по иску Google к телеканалам Russia Today (RT), «Спас» и «Царьград» с требованием о введении антиисковых запретов из-за принятия решения российских инстанций о разблокировке их YouTube-каналов (сервис принадлежит Google). Американская компания добивается судебного решения (anti-enforcement claims), которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии.
Модератору Дугину было очень приятно представить следующего спикера – внука первого президента ЮАР Нельсона Манделы и председателя международного движения русофилов – Нкоси Звеливилиле Манделу. Он рассказал гостям ВЭФ, что Россия играет огромную роль в региональных и глобальных делах. Это свидетельство приверженности президента Путина к продвижению разнообразия культур, основываясь на уважении мнения других и учета всех интересов, отметил Мандела. При этом он считает, что гегемонистическая повестка дня будет продолжать сеять хаос во всем мире. «Эти гегемонистические ожидания являются наибольшей угрозой для мира и являются источником тех вызовов, с которыми мы сейчас сталкивались», – резюмировал он. Россия и Азия, говорит Мандела, играют коллективную роль в том, чтобы не только противодействовать западным сторонникам войны, но и быть силой сдерживания, которая не позволяет реализовать сценарий Армагеддона и ведет мир на грани уничтожения.
На дискуссию немного опоздала «муза многополярного мира». Так представил официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову модератор. «Спасибо, так меня еще никто не обзывал, но мне нравится», – посмеялась она.
Если раньше геополитические оппоненты, обратила внимание Захарова, говорили о регионализации системы безопасности, то, судя по итогам недавнего саммита НАТО, там прямо заявлялось, что деятельность членов военного блока неразрывно связана не только с Евроатлантикой, но и с Тихоокеанским регионом. «Это на самом деле противоречит изначальным уверениям, что надо заниматься исключительно обороной территории своих государств», – возмутилась она. По ее словам, cтраны, которые ежедневным трудом вырвались из нищеты, из зависимости, из эпохи колониализма, имеют, к сожалению, немало и конфликтного потенциала, созданного как раз теми, кто и был колонизаторами. Захарова пояснила, что сейчас эти «мины» могут быть приведены в действие и им надо сделать все, чтобы не допустить в объективных уже и необратимых условиях строительства многополярного мира. «Мы предлагаем нашим друзьям и партнерам других регионов Восточной Азии честный, равноправный, взаимоуважительный диалог – это никакая не утопия, это реальность», – сказала она.
В заключение Захарова отметила, что система международных отношений, сложившая в дальневосточном в регионе, должна стать органичным элементом большого евразийского партнерства, которое также 20-30 лет назад заявлялось Западом как утопия.