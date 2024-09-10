На «Разговорах о важном» научили проверять достоверность новостей о чиновниках

В российских школах и колледжах 9 сентября прошли первые в 2024/2025 учебном году «Разговоры о важном». На внеурочном занятии «Век информации» школьникам и студентам и рассказали, как анализировать новости СМИ и распознавать в них фейковые цитаты якобы из официальных документов и речей чиновников. Об этом говорится в сценариях занятий и методических рекомендаций по их проведению, опубликованных для учителей на портале «Единое содержание общего образования» (портал ведет Институт стратегии развития образования, его учредитель – Минпросвещения).