На «Разговорах о важном» научили проверять достоверность новостей о чиновниках

На «Разговорах о важном» научили проверять достоверность новостей о чиновникахУченикам школ и студентам колледжей порекомендовали читать агентство ТАСС
В российских школах и колледжах 9 сентября прошли первые в 2024/2025 учебном году «Разговоры о важном». На внеурочном занятии «Век информации» школьникам и студентам и рассказали, как анализировать новости СМИ и распознавать в них фейковые цитаты якобы из официальных документов и речей чиновников. Об этом говорится в сценариях занятий и методических рекомендаций по их проведению, опубликованных для учителей на портале «Единое содержание общего образования» (портал ведет Институт стратегии развития образования, его учредитель – Минпросвещения).
Школьникам 5-11 классов рекомендовано было показать видеоролик, где о фейках рассказывал телеведущий и блогер Александр Пушной. Чтобы проверить достоверность новости, нужно уточнить данные об опыте и известности автора, дату публикации материала, охват и данные о регистрации СМИ, пояснил он ученикам. Если авторы новости ссылаются на слова «чиновников, уполномоченных лиц или официальные документы», необходимо найти цитируемый первоисточник, подчеркнул он.
На занятии учитель также мог попросить старшеклассников самостоятельно привести пример фейков, либо сам представить ученикам 2-3 таких примера нейтральной тематики, говорится в методических рекомендациях для 10-11 классов. Преподаватель также мог предложить ученикам составить чек-лист для проверки достоверности новости.
Основной смысл занятий – познакомить школьников с ТАСС как с «главным государственным информационным агентством страны, источником достоверной информации о России и мире», следует из сценариев занятий. Агентство ставит перед собой задачу «охранять информационные рубежи» страны и правду, которую «очень часто у нас пытались и пытаются отобрать», рассказал в видеообращении для школьников генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. Для того, чтобы стать журналистом, необходимо «Родину любить» и быть любознательным, заключил он.
Другой темой занятий стала история развития средств распространения информации, следует из сценария занятий. Например, ученики 1-4 классов посмотрели мультфильм об истории голубиной почты. «Голуби сыграли важную роль в истории. Им присваивали воинские звания и [им – “Ведомости”] оказывались почести наравне с действующими военнослужащими», – говорит закадровый голос в видео.
«Разговоры о важном» являются внеурочным предметом, они проводятся по единому регламенту каждый понедельник во всех школах и колледжах России с 1 сентября 2022 г. Внеурочные занятия являются обязательным для посещения для всех учеников, уточняется в письме Минпросвещения от 5 сентября 2018 г. Помимо этого, с начала прошлого учебного года во всех российских школах появились советники директора по воспитанию, они занимаются идеологической работой среди школьников, писали «Ведомости».
Учить школьников обнаруживать фейковые новости необходимо, считает научный руководитель центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов. По его мнению, также важно, чтобы ученики умели определять релевантность академических источников. «Хорошие учителя истории, литературы и других предметов ставят [ученикам] установки на первоисточник», – заключил он.
Больше половины (63%) российских родителей «скорее положительно» относятся к введению в школах «Разговоров о важном», следует из опроса ВЦИОМ за 31 августа 2023 г. Согласно нему, испытывают одновременно отрицательные и положительные эмоции к таким занятиям больше одной десятой части родителей (12%), скорее отрицательно или безразлично их воспринимают по 9% респондентов, еще 7% затруднились ответить на вопрос, следует из результатов исследования. В опросе приняли участие 1600 россиян, метод – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке.