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В Москве началась реконструкция помещений для Национального центра «Россия»

Экспозиция заработает 4 ноября
Инна Шульгина
Национальный центр «Россия»

Национальный центр «Россия» заработает 4 ноября, застройка помещений для него уже стартовала в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной в Москве, сообщает Дирекция выставки достижений «Россия».

Пока новое здание находится на стадии строительства, Центр разместится в павильонах №3, №4 и №7 «Экспоцентра», общая площадь которых составляет 37 000 квадратных м. В соединенных между собой павильонах оборудуют залы для постоянной экспозиции (здесь будут представлены достижения России) и временной, а также большой универсальный концертный зал на 1600 мест, зону культурных проектов на 600 мест, лектории, фуд-корт с национальными кухнями и зону универмага с лучшими товарами со всей России.

4 сентября, в день открытия Национального центра, начнет работу Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее». В мероприятии примут участие ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти.

«В рамках открытия симпозиума также будет дан старт выставке, которая поддержит идею диалога о будущем мира, в центре которого человек», – говорится в сообщении.

1 июля 2024 г. президент России Владимир Путин распорядился создать Национальный центр «Россия» и его филиалы в регионах страны. Центр, как говорилось в распоряжении, необходимо создать «в целях демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия». По данным Дирекции, на этой неделе стартовал конкурс по отбору проектов филиалов Национального центра в субъектах РФ, которые будут созданы в первоочередном порядке.

Согласно июльскому распоряжению президента, правительство Москвы должно в течение трех месяцев предоставить земельный участок, переданный в аренду АО «Экспоцентр», в безвозмездное пользование дирекции. Торгово-промышленная палата (ТПП) в этот же срок должна обеспечить безвозмездную передачу объектов недвижимости, принадлежащих АО «Экспоцентр», в собственность дирекции. Дирекция, в свою очередь, в течение трех месяцев должна определить организацию, ответственную за проектирование и строительство национального центра «Россия». Отмечалось, что финансироваться деятельность центра «Россия» будет за счет федеральной казны.

Международная выставка-форум «Россия» проводилась по указу главы государства с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. Экспозицию посетили более 18,5 млн гостей. Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест мира: на ней демонстрировались экспозиции всех 89 регионов страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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