В Москве началась реконструкция помещений для Национального центра «Россия»Экспозиция заработает 4 ноября
Национальный центр «Россия» заработает 4 ноября, застройка помещений для него уже стартовала в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной в Москве, сообщает Дирекция выставки достижений «Россия».
Пока новое здание находится на стадии строительства, Центр разместится в павильонах №3, №4 и №7 «Экспоцентра», общая площадь которых составляет 37 000 квадратных м. В соединенных между собой павильонах оборудуют залы для постоянной экспозиции (здесь будут представлены достижения России) и временной, а также большой универсальный концертный зал на 1600 мест, зону культурных проектов на 600 мест, лектории, фуд-корт с национальными кухнями и зону универмага с лучшими товарами со всей России.
4 сентября, в день открытия Национального центра, начнет работу Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее». В мероприятии примут участие ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти.
«В рамках открытия симпозиума также будет дан старт выставке, которая поддержит идею диалога о будущем мира, в центре которого человек», – говорится в сообщении.
1 июля 2024 г. президент России Владимир Путин распорядился создать Национальный центр «Россия» и его филиалы в регионах страны. Центр, как говорилось в распоряжении, необходимо создать «в целях демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия». По данным Дирекции, на этой неделе стартовал конкурс по отбору проектов филиалов Национального центра в субъектах РФ, которые будут созданы в первоочередном порядке.
Согласно июльскому распоряжению президента, правительство Москвы должно в течение трех месяцев предоставить земельный участок, переданный в аренду АО «Экспоцентр», в безвозмездное пользование дирекции. Торгово-промышленная палата (ТПП) в этот же срок должна обеспечить безвозмездную передачу объектов недвижимости, принадлежащих АО «Экспоцентр», в собственность дирекции. Дирекция, в свою очередь, в течение трех месяцев должна определить организацию, ответственную за проектирование и строительство национального центра «Россия». Отмечалось, что финансироваться деятельность центра «Россия» будет за счет федеральной казны.
Международная выставка-форум «Россия» проводилась по указу главы государства с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. Экспозицию посетили более 18,5 млн гостей. Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест мира: на ней демонстрировались экспозиции всех 89 регионов страны.