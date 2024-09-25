В Москве началась реконструкция помещений для Национального центра «Россия»

Пока новое здание находится на стадии строительства, Центр разместится в павильонах №3, №4 и №7 «Экспоцентра», общая площадь которых составляет 37 000 квадратных м. В соединенных между собой павильонах оборудуют залы для постоянной экспозиции (здесь будут представлены достижения России) и временной, а также большой универсальный концертный зал на 1600 мест, зону культурных проектов на 600 мест, лектории, фуд-корт с национальными кухнями и зону универмага с лучшими товарами со всей России.