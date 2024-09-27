Взрыв на АЗС в Дагестане: что известно

Взрыв на АЗС в Дагестане: что известноГлава республики выехал на место ЧП
По предварительным данным, при взрыве на АЗС в Карабудахкентском районе Дагестана погибли четыре человека. Об этом сообщает минздрав республики.
Среди погибших есть ребенок. Четверым пострадавшим с осколочными ранениями и ожогами оказана помощь на месте. Сейчас раненых везут в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Задействованы 10 машин скорой помощи.
Глава Дагестана Сергей Меликов выехал на место взрыва на автозаправке в Карабудахкентском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Меликов заявил, что оперативно дал поручения всем ведомствам по оказанию помощи, в первую очередь – медицинской.
«Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим», – пообещал глава республики, добавив, что позже сообщит подробности.
Администрация Махачкалы попросила жителей без острой надобности не выезжать в сторону места ЧП или же выбирать более оптимальный и безопасный путь.
Минздрав Дагестана сообщил, что для экстренного спасения пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет направлены бригады скорой медицинской помощи. Вопрос находится на личном контроле врио министра здравоохранения республики Ярослава Глазова.
К месту происшествия в Дагестане направлены силы МЧС России.