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Взрыв на АЗС в Дагестане: что известно

Глава республики выехал на место ЧП
Дарья Снегова
Пресс-служба МЧС России

По предварительным данным, при взрыве на АЗС в Карабудахкентском районе Дагестана погибли четыре человека. Об этом сообщает минздрав республики.

Среди погибших есть ребенок. Четверым пострадавшим с осколочными ранениями и ожогами оказана помощь на месте. Сейчас раненых везут в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Задействованы 10 машин скорой помощи.

Глава Дагестана Сергей Меликов выехал на место взрыва на автозаправке в Карабудахкентском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Меликов заявил, что оперативно дал поручения всем ведомствам по оказанию помощи, в первую очередь – медицинской.

«Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим», – пообещал глава республики, добавив, что позже сообщит подробности.

Администрация Махачкалы попросила жителей без острой надобности не выезжать в сторону места ЧП или же выбирать более оптимальный и безопасный путь.

Минздрав Дагестана сообщил, что для экстренного спасения пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет направлены бригады скорой медицинской помощи. Вопрос находится на личном контроле врио министра здравоохранения республики Ярослава Глазова.

К месту происшествия в Дагестане направлены силы МЧС России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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