Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Вавилова потеряла ребенка после задержания Дурова в Париже

Основатель Telegram рассказал, что она находилась под огромным давлением
Максим Цуланов
t.me/julivavilovaa

Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова потеряла ребенка на фоне стресса при задержании бизнесмена в Париже. Об этом заявил сам Дуров у себя в канале.

Дуров узнал о беременности Вавиловой 27 августа во время своего нахождения под стражей во Франции. 

«Между вопросами [следователя] я спросил своего адвоката, придет ли моя Юлия на допрос. Он сказал, что она должна была прийти, но не смогла. Я надавил на него, чтобы узнать причины. “Испугалась? Уехала из Парижа?” – спросил я. Он колебался. “Она беременна”, – наконец сказал он», – говорится в сообщении. По словам Дурова, такой ответ застал его врасплох. 

Несмотря на новость о беременности «настроение было не праздничным», продолжает бизнесмен. Во время его задержания на Вавилову «оказывалось безумное давление» – фейковые публикации СМИ, кибербуллинг, конфискация техники девушки и отсутствие доступа к аккаунтам в Telegram и Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в течение нескольких недель.

«Юлия держалась твердо. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны», – подчеркнул Дуров.

Предприниматель прикрепил публикацию в Telegram-канале Вавиловой, в которой она сообщила о гибели ребенка. Девушка пишет, что «нам удалось справиться, но для малыша это было слишком».

24 августа этого года предпринимателя задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения Дурову предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Сейчас бизнесмен остается в Париже.

Вместе с Дуровым были задержаны его телохранитель и, как утверждали СМИ, его ассистентка. Среди задержанных могла быть и Вавилова, об отношениях с которой предприниматель ранее не объявлял.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных