Вавилова потеряла ребенка после задержания Дурова в Париже

Вавилова потеряла ребенка после задержания Дурова в ПарижеОснователь Telegram рассказал, что она находилась под огромным давлением
Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова потеряла ребенка на фоне стресса при задержании бизнесмена в Париже. Об этом заявил сам Дуров у себя в канале.
Дуров узнал о беременности Вавиловой 27 августа во время своего нахождения под стражей во Франции.
«Между вопросами [следователя] я спросил своего адвоката, придет ли моя Юлия на допрос. Он сказал, что она должна была прийти, но не смогла. Я надавил на него, чтобы узнать причины. “Испугалась? Уехала из Парижа?” – спросил я. Он колебался. “Она беременна”, – наконец сказал он», – говорится в сообщении. По словам Дурова, такой ответ застал его врасплох.
Несмотря на новость о беременности «настроение было не праздничным», продолжает бизнесмен. Во время его задержания на Вавилову «оказывалось безумное давление» – фейковые публикации СМИ, кибербуллинг, конфискация техники девушки и отсутствие доступа к аккаунтам в Telegram и Instagram
«Юлия держалась твердо. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны», – подчеркнул Дуров.
Предприниматель прикрепил публикацию в Telegram-канале Вавиловой, в которой она сообщила о гибели ребенка. Девушка пишет, что «нам удалось справиться, но для малыша это было слишком».
24 августа этого года предпринимателя задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения Дурову предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Сейчас бизнесмен остается в Париже.
Вместе с Дуровым были задержаны его телохранитель и, как утверждали СМИ, его ассистентка. Среди задержанных могла быть и Вавилова, об отношениях с которой предприниматель ранее не объявлял.