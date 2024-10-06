Вавилова потеряла ребенка после задержания Дурова в Париже

«Между вопросами [следователя] я спросил своего адвоката, придет ли моя Юлия на допрос. Он сказал, что она должна была прийти, но не смогла. Я надавил на него, чтобы узнать причины. “Испугалась? Уехала из Парижа?” – спросил я. Он колебался. “Она беременна”, – наконец сказал он», – говорится в сообщении. По словам Дурова, такой ответ застал его врасплох.