Доля непьющих россиян за последние 20 лет выросла вдвое

В 2004 г. каждый второй россиянин отдавал предпочтение пиву (47%), а второе место разделяли вино и водка (по 33%). Сейчас за внимание потребителей по-прежнему борются эти три напитка, но их популярность угасла на фоне увеличения доли тех, кто не пьет алкоголь. Вместе с этим наблюдается переход к южному типу потребления – россияне чаще выбирают некрепкие напитки. По результатам проведенного опроса, на первом месте находится вино (19%), а на втором и третьем – пиво и водка (18 и 11%).