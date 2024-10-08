Доля непьющих россиян за последние 20 лет выросла вдвое

Доля непьющих россиян за последние 20 лет выросла вдвоеПри этом самой частой причиной злоупотребления остается снятие стресса
Около половины опрошенных россиян (48%) не употребляют спиртные напитки. Их количество почти сравнялось с теми, кто пьет алкоголь (52%). Сдвиг в культуре потребления, в частности, наблюдается из-за смены поколений, моды и продвижения антиалкогольной политики. При этом 20 лет назад наблюдалась совершенно другая картина: доля потребителей алкоголя была чуть ли не втрое больше, чем трезвенников (73 и 27% соответственно). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которыми ознакомились «Ведомости».
В 2004 г. каждый второй россиянин отдавал предпочтение пиву (47%), а второе место разделяли вино и водка (по 33%). Сейчас за внимание потребителей по-прежнему борются эти три напитка, но их популярность угасла на фоне увеличения доли тех, кто не пьет алкоголь. Вместе с этим наблюдается переход к южному типу потребления – россияне чаще выбирают некрепкие напитки. По результатам проведенного опроса, на первом месте находится вино (19%), а на втором и третьем – пиво и водка (18 и 11%).
За последние 20 лет произошли два важных изменения, отмечает директор по работе ВЦИОМа с органами государственной власти Кирилл Родин. Среди россиян снизились объемы потребления, а также изменилась его структура. По словам Родина, это произошло из-за системного подхода к развитию здорового образа жизни, регулирования мест продажи алкоголя и борьбы с контрафактом. «Если комплексная реализация этих мер сохранится, то в среднесрочной перспективе мы можем рассчитывать на продолжение тренда снижения потребления алкоголя», – считает он.
Разделение по полу и поколениям
В алкогольных предпочтениях четко прослеживается гендерная специфика. «Мужскими» напитками россияне назвали пиво, водку, виски и коньяк, а «женскими» – только вино. Помимо этого потребителей вина отличает наличие высшего образования и хорошее материальное положение (26 и 24% опрошенных соответственно). На потребление алкоголя также влияет место проживания, культурные и религиозные нормы. Так, «самым непьющим» регионом России стал Северо-Кавказский федеральный округ (71% опрошенных). В то же время в других регионах страны показатель колеблется от 45 до 50%.
Культура потребления алкоголя также зависит от поколения. Водку чаще всего выбирают родившиеся в СССР: поколения оттепели (16%), застоя (16%) и поколение реформ (15%). Примечательно, что среди россиян, которые взрослели в эпоху Брежнева и в сознательном возрасте застали третью антиалкогольную кампанию, водка оказывается предпочтительнее пива (16 и 10% соответственно). Представители поколения Горбачева оказались самыми «пьющими» (61% опрошенных). Они в одинаковой степени предпочитают вино и пиво (21 и 19%).
Кого опрашивали
В телефонном опросе, проведенном 27 сентября, приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. Метод опроса – интервью по стратифицированной случайной выборке номеров телефонов. Полученные данные анализируются по социально-демографическим параметрам: пол, возраст, уровень образования и дохода.
Младшие поколения – миллениалы и зумеры – предпочитают некрепкий алкоголь. Среди них больше любителей пива (по 27% на поколение), при этом среди цифрового поколения заметно меньше винолюбов (13%) и практически отсутствуют потребители водки (1%). По сравнению со старшими поколениями зумерам более близок трезвый образ жизни – доля непьющих среди них варьируется от 54 до 61%.
Крепкий и некрепкий алкоголь пьют все, вне зависимости от возраста, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Ольга Котова. При этом она отмечает, что среди молодежи действительно активизировалась пропаганда здорового образа жизни, в частности здорового питания. «Но, с другой стороны, их [респондентов] никто не спрашивал об употреблении наркотических веществ», – говорит эксперт.
Аналогичное мнение выразила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, представители миллениалов сосредоточены на карьерном успехе, поэтому предпочитают сохранять трезвую голову. Что касается поколения Z, они, с одной стороны, употребляют более легкие напитки из-за сформировавшегося негативного образа пьяных людей. В то же самое время они вместо алкоголя могут обращаться к другим видам зависимости, таким как наркотики, игромания и интернет.
«В основе всех происходящих процессов лежит трансформация информационного окружения и экосистемы. «Трезвость – норма жизни» становится не лозунгом, а требованием к нормальной работе», – подчеркивает Попович.
Критерии выбора алкоголя и причины потребления
Российские потребители чаще всего выбирают алкоголь самостоятельно (64%). В качестве решающих факторов также выступают регион производства напитка (26%), мнение родственников и друзей (18%), а также скидки и бонусы при покупке (8%). Примечательно, что на разного рода акции реагируют все потребители в России, вне зависимости от уровня достатка – показатель варьируется от 7 до 11%. Совсем малая доля опрошенных прислушивается к рекомендациям продавцов (6%).
Важность «цены вопроса» зависит от материального положения: каждый второй опрошенный с плохим и очень плохим доходом при покупке алкоголя ориентируется на стоимость (53%). В группе населения со средними доходами показатель опускается до 42%, а среди высокодоходных – до 31%. Для состоятельных россиян решающими факторам при покупке оказываются регион производства и производитель (39 и 35%).
Поколения пьющих и не пьющих
К поколению оттепели, согласно опросу ВЦИОМа, относятся люди, рожденные до 1947 г., к поколению застоя – рожденные в период с 1948 по 1967 г., а к реформенному поколению (они же поколение X) – представители 1968–1981 года рождения. К старшим миллениалам (поколение Y) относятся рожденные с 1982 по 1991 г., к младшим (тоже Y и частично Z) – с 1992 по 2000 г., а к зумерам (Z) – рожденные с 2001 г.
Основной мотив злоупотребления спиртными напитками точно такой же, как и 20 лет назад, – желание снять стресс и напряжение (38%). Более четверти опрошенных причиной этой пагубной привычки считают отсутствие силы воли (27%), каждый пятый говорит о потребности людей «залить горе» (20%). Менее распространенными стали такие причины, как безделье, влияние ближайшего окружения и неуверенность в завтрашнем дне. Кроме того, сегодня распитие спиртных напитков редко воспринимается как часть культуры (7%).
В этом вопросе Котова уточняет, что молодое поколение более открыто к помощи специалистов в тяжелой ситуации. Если молодой человек чувствует какой-то психологический дискомфорт, он с большей легкостью пойдет к врачу – психотерапевту, психиатру, неврологу – и будет решать свои проблемы при помощи препаратов, говорит она. «Старшее поколение, к сожалению, склонно думать, что депрессия – это придуманная болезнь, «пойди поработай, и все пройдет». А алкоголь – это естественный транквилизатор, противотревожный и антидепрессивный препарат, но имеющий свои последствия», – заключила эксперт.
Попович, в свою очередь, выразила мнение, что от возраста не зависит популярность обращения к специалисту. Она сослалась на опрос Фонда общественного мнения (ФОМ) от июля этого года, по результатам которого выяснилось, что только 10% респондентов обращались за помощью к профессиональному психологу. При этом она отметила, что в некотором смысле молодые поколения в этом вопросе менее стигмированы.
Пропаганда здорового образа жизни, по мнению Попович, в большей степени действует на молодежь – при условии, если она распространяется популярными блогерами. В совокупности с этим на все население действуют запретительные меры Минздрава: например, по «наливайкам» и продаже алкоголя.
На вопрос, что будет дальше с употреблением спиртного среди населения, Попович заявила, что поведение поколений зависит от тех реалий, в которых они живут. «Если ситуация будет невероятно стрессогенной и никаких иных способов сохранения ментального и психического здоровья не останется, основным способом будет уход от действительности. Он может быть разный: наркомания, алкоголизм, игромания. Желательно, чтобы люди научились более конструктивно противостоять стрессогенным ситуациям», – подытожила она, подчеркнув, что будущее зависит от быстроты реакции государства на изменения психологического статуса населения.