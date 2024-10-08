В Москве назвали победителей премии в области боевых искусств «Золотой пояс»Спортсменами года стали Динар Каримуллин и Эльмира Кахраманова
Победителей XV национальной премии Российского союза боевых искусств (РСБИ) «Золотой пояс» назвали в Кремлевском дворце в Москве. Трансляция церемонии велась в группе РСБИ в соцсети «В контакте».
Лауреатами премии стали сильнейшие представители федераций – членов РСБИ в этом году, а также спортсмены – участники спецоперации.
«Эта почетная награда является символом высоких достижений в области боевых искусств и спортивных единоборств, знаком верности избранному пути и своему призванию», – говорится в послании президента Владимира Путина к участникам церемонии, которое зачитал со сцены сопредседатель РСБИ Сергей Кириенко.
По словам Кириенко, звание чемпиона Европы, мира или Олимпийских игр можно выиграть своими успехами. Национальную премию выиграть нельзя, ее можно только заслужить как «признание и дань уважения всего сообщества таких же выдающихся мастеров боевых искусств». Кириенко напомнил, что «тысячи мастеров боевых искусств из всех федераций, входящих в Российский союз боевых искусств, пошли добровольцами» с первых дней спецоперации.
Звание лучшего спортсмена года среди мужчин получил победитель чемпионата России по поясной борьбе корэш 2024 г. Динар Каримуллин, лучшей спортсменкой названа самбистка, чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Эльмира Кахраманова. «Лучшим наставником года» стал главный тренер мужской сборной команды России по самбо Дмитрий Трошкин. В номинации «Вклад в развитие боевых искусств» победил спецпредставитель МИДа по гуманитарным связям, актер и спортсмен Стивен Сигал.
«Более всего я благодарен солдатам, военным – людям, которые отдали не только свои жизни, но и все свое время, все свои усилия, всю свою веру, все, что у них есть, чтобы защитить Россию-матушку. Я всю жизнь изучаю боевые искусства у величайших мастеров мира и до сих пор почти ничего не знаю. Но с тем малым, что я знаю, я надеюсь, что смогу служить всем вам и делать все возможное, чтобы защищать, любить и жить в соответствии с верой, которую вы мне дали, и служить матушке-России и всем вам», – сказал Сигал.
В номинации «На службе Отечеству» победителями стали сразу шестеро участников спецоперации: младший сержант, мастер бирманского бокса Сергей Салахов, командир расчета БПЛА, мастер комплексного единоборства Илья Сидоров, гвардии майор ВС РФ, мастер кекусинкай Алексей Жбанов, командир десантно-штурмовой роты, мастер кекусинкай-кан Михаил Подшибякин, доброволец штурмовой группы, мастер по метанию спортивного ножа Эдуард Шарафиев, командир разведгруппы спецназначения, мастер панкратиона Рамис Терегулов.
Номинация «Самая яркая победа года» досталась чемпиону мира по ушу и победителю Игр БРИКС Павлу Муратову. Вручавший награду губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отметил, что ушу является залогом «развития российско-китайских отношений» и «колоссальным дипломатическим инструментом укрепления» двусторонних отношений с КНР.
Звание «Лучшей школы боевых искусств» заслужил Московский центр боевых искусств департамента спорта Москвы. Награду получал директор центра Дмитрий Шапошников.
Награда в номинации «За волю к победе» была вручена Герою России Балдану Цыдыпову. Ведущие церемонии рассказали, что, когда Цыдыпов попал в засаду в ходе боя, он с контузией сумел развернуть свою подбитую машину и встречным огнем вывел из строя бронетехнику противника. Когда закончился боекомплект, он вытащил из-под подбитой машины раненного сослуживца. Вместе они заняли круговую оборону. Когда его боевой товарищ погиб, Цыдыпов продолжил держать оборону и тем самым спас жизни более 150 сослуживцев.
Первое вручение премии «Золотой пояс» состоялось 28 ноября 2005 г. в Государственном концертном зале «Россия». Лауреатами в разные годы становились многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко, киноактер и продюсер Александр Иншаков, семикратный чемпион мира по армрестлингу и пятикратный чемпион мира по сумо Алан Караев, семикратная чемпионка мира по самбо Марина Мохнаткина, мастер смешанных единоборств Сергей Харитонов, семикратная чемпионка мира по кекусинкай Ульяна Гребенщикова и другие.
Российский союз боевых искусств создан в июне 2005 г. Он объединяет 71 всероссийскую спортивную федерацию и организацию, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств. Имеет филиалы в 82 регионах России.