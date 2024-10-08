В Москве назвали победителей премии в области боевых искусств «Золотой пояс»

«Более всего я благодарен солдатам, военным – людям, которые отдали не только свои жизни, но и все свое время, все свои усилия, всю свою веру, все, что у них есть, чтобы защитить Россию-матушку. Я всю жизнь изучаю боевые искусства у величайших мастеров мира и до сих пор почти ничего не знаю. Но с тем малым, что я знаю, я надеюсь, что смогу служить всем вам и делать все возможное, чтобы защищать, любить и жить в соответствии с верой, которую вы мне дали, и служить матушке-России и всем вам», – сказал Сигал.