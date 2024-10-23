Госслужащие и бюджетники чаще других россиян помогают военным и их семьям

Госслужащие и бюджетники чаще других россиян помогают военным и их семьямВ целом же такую поддержку должны обеспечивать государство и профильные фонды, считают граждане
Чаще остальных россиян помогали участникам спецоперации или их семьям за прошедший год госслужащие и сотрудники бюджетных организаций – 70% и 65% соответственно. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ (есть у «Ведомостей»).
Всероссийский опрос ВШЭ о помощи окружающим проводится ежегодно в сентябре-октябре с 2017 г. Респондентов спрашивают, помогали ли они другим за последний год, т. е. с момента прошлого мониторинга. В этом году опрос прошел в сентябре, участие в нем принял 2001 совершеннолетний респондент, метод – телефонное интервью.
Помогают участникам спецоперации и их близким более половины (61%) патриотически настроенных россиян (это люди, считающие, что страна развивается в правильном направлении), следует из данных мониторинга. При этом те, кто подобных эмоций не испытывает, также оказывают поддержку военнослужащим – 45% от общего числа таких опрошенных. Граждане, у которых близкие или родственники находятся в зоне спецоперации, помогают военнослужащим вдвое чаще людей, не имеющих таких связей, – 65% против 32% респондентов соответственно.
Всего помогали за последний год военнослужащим в зоне спецоперации или их семьям более половины россиян (56%), следует из результатов опроса. По сравнению с результатами опроса ВШЭ 2023 г. значение этого показателя осталось прежним (56%), а в 2022 г. оно было меньше на 11 п. п. (45%). Количество россиян, не готовых помогать такой категории граждан, в этом году тоже почти не изменилось: в 2023 г. их было 29% от общего числа опрошенных, в 2024 г. – 31%.
84% опрошенных россиян возлагают ответственность за помощь военным на государство и социальные службы, в то же время реальную поддержку от них видят вдвое меньше опрошенных (41%), следует из результатов мониторинга. Помимо этого опрошенные считают, что помогать военным должны профильные некоммерческие организации и фонды, говорится в результатах исследования. Чаще всего россияне вспоминают про государственный фонд «Защитники Отечества» (57%), а видят реальную помощь от него треть граждан (33%).
По сравнению с данными за 2022 г. в этом году общая доля россиян, вовлеченных в помощь окружающим, «незначительно» увеличилась – с 89,5 до 90%, рассказала «Ведомостям» автор опроса, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова. В 2023 г. мониторинг этого показателя в ВШЭ не вели, но его значение «не было ниже», чем в 2022 г., уточнила она. При этом за два последних года выросла доля россиян, которые жертвовали другим деньги, – 71% в 2024 г. против 59% в 2022 г., уточнила она.
Положительные ответы о помощи военнослужащим являются «социально желательными», поэтому реальное количество граждан, оказывающих такую поддержку, может быть меньше, говорит социальный психолог Алексей Рощин. При этом помощь этой категории россиян вряд ли является самой популярной в стране, так как большинство опрошенных возлагают ответственность за такую поддержку на государство, считает он.
«Между готовностью помогать и реальной помощью всегда есть зазор, это нормально», – говорит социолог Денис Волков. При этом чем более социально одобряема такая помощь, тем больше людей будут ее оказывать в дальнейшем, уточнил он. Доля граждан, как-либо поддерживающих участников спецоперации, стабилизировалась в 2023 г., соглашается Волков. Бюджетные учреждения, церковь и другие «квазигосударственные» сети поддержки могли к концу 2023 г. охватить максимальное количество людей, которым могли помочь, предполагает он.