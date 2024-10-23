Госслужащие и бюджетники чаще других россиян помогают военным и их семьям

По сравнению с данными за 2022 г. в этом году общая доля россиян, вовлеченных в помощь окружающим, «незначительно» увеличилась – с 89,5 до 90%, рассказала «Ведомостям» автор опроса, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова. В 2023 г. мониторинг этого показателя в ВШЭ не вели, но его значение «не было ниже», чем в 2022 г., уточнила она. При этом за два последних года выросла доля россиян, которые жертвовали другим деньги, – 71% в 2024 г. против 59% в 2022 г., уточнила она.