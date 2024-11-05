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Чем вызваны массовые случаи внебольничной пневмонии

Из-за нее в 16 регионах учащихся отправили на дистант
Анна Киселева
Виталий Крюков
Freepik

Как минимум в 16 российских субъектах учащихся школ с начала октября перевели на дистанционный режим обучения из-за внебольничной пневмонии. Это следует из сообщений региональных правительств, министерств образования, управлений Роспотребнадзора и СМИ.

Сразу во всех школах дистант ввели два региона – Новгородская область (с 5 до 17 ноября) и Псковская область (21 октября до начала школьных каникул 28 октября).

В остальных субъектах приостановили работу некоторые школы либо же на дистанционное обучение перешли отдельные классы. Так произошло в Челябинской, Курганской, Свердловской, Томской, Омской и Кемеровской областях, Санкт-Петербурге, Дагестане, Коми, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Красноярском, Краснодарском и Алтайском краях.

В России отмечается тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями, есть групповые очаги в детских организованных коллективах, сообщил представитель пресс-службы федерального Роспотребнадзора. Он добавил, что основным возбудителем заболевания является микоплазма. На вопросы о числе пациентов в стране с микоплазменной инфекцией и вызванной ею внебольничной пневмонией в Роспотребнадзоре не ответили.

Данные о количестве заболевших внебольничной пневмонией в регионе публикуют не все региональные службы Роспотребнадзора. Например, в Новгородской области заболеваемость внебольничными пневмониями превысила средние многолетние значения: в последние три недели регистрируется от 150 до 216 случаев заболевания, говорится в сообщении местного Роспотребнадзора от 1 ноября. В Республике Коми с 21 по 27 октября зафиксировано 450 случаев таких заболеваний, 262 из них среди детей до 17 лет. В Томской области зарегистрировали 944 случая внебольничной пневмонии за неделю в середине октября (точные даты служба не назвала), из них 499 у несовершеннолетних детей. Заболеваемость в Ханты-Мансийском автономном округе за этот же период выросла с 47,5 до 59,7 случая на 100 000 населения, следует из данных местного Роспотребнадзора.

В 2024 г. микоплазменная инфекция более распространена в России, чем в прошлом году, сказал «Ведомостям» инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Особенность этой инфекции – стертая клиническая картина. У человека нет выраженных симптомов – недомогания, повышенной температуры (она может быть нормальной или невысокой) или насморка. Исключение – кашель, говорит Поздняков. Поэтому люди с инфекцией продолжают работать и учиться. «Школьники в своих тесных классах постепенно обкашливают всех остальных», – пояснил он. В отличие от стандартного ОРВИ пациент с микоплазменной инфекцией, не принимающий антибиотики, может быть заразен в течение нескольких недель, добавил Поздняков.

У микоплазменной пневмонии тоже есть отличия от тех ее классических видов, что вызваны пневмококком, стафилококком или гемофильной палочкой. Вместо выраженной интоксикации (в том числе лихорадки и слабости) ведущий симптом – кашель, при массивном поражении легких – одышка, рассказал он.

О микоплазменной инфекции на международных площадках заговорили в конце ноября 2023 г. В частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересовалась очагами недиагностированной пневмонии у детей в Китае. Власти КНР тогда успокоили специалистов ВОЗ тем, что в стране распространяются только известные миру вирусы и бактерии, в числе которых была и микоплазма (Mycoplasma pneumoniae). Вслед за Китаем о росте детских пневмоний стали сообщать и другие страны – Дания, Франция, США и др. В России наиболее острая ситуация с микоплазменными пневмониями была в Санкт-Петербурге в IV квартале 2023 г. В Роспотребнадзоре тогда заявляли, что заболеваемость микоплазменной инфекцией имеет циклический характер, а подъемы отмечаются каждые 3–7 лет.

«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения РФ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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