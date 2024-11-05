Чем вызваны массовые случаи внебольничной пневмонии

О микоплазменной инфекции на международных площадках заговорили в конце ноября 2023 г. В частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересовалась очагами недиагностированной пневмонии у детей в Китае. Власти КНР тогда успокоили специалистов ВОЗ тем, что в стране распространяются только известные миру вирусы и бактерии, в числе которых была и микоплазма (Mycoplasma pneumoniae). Вслед за Китаем о росте детских пневмоний стали сообщать и другие страны – Дания, Франция, США и др. В России наиболее острая ситуация с микоплазменными пневмониями была в Санкт-Петербурге в IV квартале 2023 г. В Роспотребнадзоре тогда заявляли, что заболеваемость микоплазменной инфекцией имеет циклический характер, а подъемы отмечаются каждые 3–7 лет.