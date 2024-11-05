Россияне удовлетворены жизнью и доверяют армии

Россияне удовлетворены жизнью и доверяют армииОбщественная палата подготовила ежегодный доклад о состоянии гражданского общества
Граждане России на 7% больше относительно прошлого года удовлетворены жизнью, доверяют армии и церкви, но не оппозиции. Это следует из проекта доклада о состоянии гражданского общества в России за 2024 г. В статистике приводятся данные ВЦИОМа и НИУ ВШЭ. Рейтинг институтов, которым доверяют респонденты (данные от 30 сентября), выстроен следующим образом:
- армия (74,7%,10,7% не одобряют ее деятельность);
- церковь (60,9% против 20,1%);
- силовые органы (54,9% против 23,5%);
- СМИ (41,1% против 38,9%);
- судебная система (38,1% против 30,1%);
- партии (35,8% против 25,3%);
- профсоюзы (30,3% против 22,9%);
- оппозиция (23,9% против 36,3%).
Работе Общественной палаты (ОП) больше всего доверились в год начала спецоперации, в 2022 г. Согласно динамике доверия граждан к деятельности ОП, в 2020 г. органу доверяли только 40% граждан (против 60% недоверия), в 2021 г. – 51% против 49%, в 2022 г. – уже 73% против 27%, в 2023 г. – 50% против 41%, в этом году – 59% против 41%.
Они довольны
Удовлетворенность жизнью в этом году ощутили две трети опрошенных граждан России (67% после 60% в 2023 г.). Больше всего довольных жизнью среди молодежи – 84% россиян до 24 лет дали «в разной степени утвердительный ответ» на вопрос об удовлетворенности жизнью. 69% граждан назвали ситуацию, складывающуюся в России, хорошей (в 2023 г. – 66%).
Политолог Алексей Макаркин заявил, что армию уважают в современном контексте, воспринимая ее как защитницу, а церковь – как институт, который защищает нравственность и традиционные ценности в современном мире. Он уточнил, что армия и церковь воспринимаются обществом как неотъемлемая часть российской истории. «Но и количество практикующих верующих не очень велико. Если сравнить количество людей, которые доверяют церкви, и количество людей, которые постоянно ходят в храмы, то это две большие разницы», – отметил он.
Что нужно людям
Социологи также спрашивали граждан о том, что для них считается социальной справедливостью. Выяснилось, что она в большей степени должна проявляться в социальных гарантиях (50%), т. е. равных возможностях, социальной поддержке граждан, улучшении жизни пенсионеров и снижении пенсионного возраста, доступной и бесплатной медицине и др.
Далее идут экономические гарантии (23%). Речь, в частности, о повышении уровня жизни, отсутствии большого разрыва между богатыми и бедными, вознаграждении каждого по труду, наличии рабочих мест и доступных ценах.
На третьем месте по значимости в социальной справедливости названы правовые гарантии (14%) – равенство всех перед законом, защита прав и свобод граждан, хорошая работа правоохранительной и судебной систем.
Макаркин считает, что у российского общества «очень скептическое» отношение к праву. По его словам, россияне отмечают важность справедливого суда и защиты прав и свобод, но в то же время у них есть «ощущение, что это не очень эффективно». Политолог Михаил Виноградов усомнился, что различия между социальными, экономическими и правовыми гарантиями для респондентов особенно очевидны. По его мнению, «социальная справедливость» является «довольно общим понятием».