Россияне удовлетворены жизнью и доверяют армии

Работе Общественной палаты (ОП) больше всего доверились в год начала спецоперации, в 2022 г. Согласно динамике доверия граждан к деятельности ОП, в 2020 г. органу доверяли только 40% граждан (против 60% недоверия), в 2021 г. – 51% против 49%, в 2022 г. – уже 73% против 27%, в 2023 г. – 50% против 41%, в этом году – 59% против 41%.