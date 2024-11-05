Лут оценила ущерб от гибели скота в Курской области в 3 млрд рублей

Также была разрушена птицефабрика «БЭЗРК-Белгранкорма» в Белгородской области, что сказалось на уровне производства продукции в регионе, но не отразится на статистике по стране, отметила Лут. «Это порядка 5500 т. Но по этому виду продукции не такая серьезная ситуация – в этом году всего в стране у нас будет произведено более 7 млн т. В прошлом году, как вы помните, был провал из-за вспышки птичьего гриппа. Да и цена на мясо птицы в этом году ниже, чем в прошлом», – рассказала Лут.