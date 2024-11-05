Лут оценила ущерб от гибели скота в Курской области в 3 млрд рублей

Лут оценила ущерб от гибели скота в Курской области в 3 млрд рублейДля восстановления поголовья Минсельхоз запросил целевое финансирование
Ущерб от потери поголовья скота в Курской области составил чуть больше 3 млрд руб., сообщила в интервью «Ведомостям» министр сельского хозяйства Оксана Лут. В регионе идут боевые действия после августовского вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжают действовать режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера.
В основном в Курской области пострадали свинофермы и молочные комплексы, рассказала министр. По ее данным, погибло около 25 700 голов крупного рогатого скота и 322 600 голов свиней. Это поголовье планируется восстановить, заверила Лут. «Это можно сделать на уже действующих животноводческих комплексах – дозагрузить их там, где это возможно, с соблюдением санитарных норм. Либо достроить, например, новый свиноводческий комплекс», – отметила она. Под это было запрошено целевое финансирование, уточнила она.
По словам Лут, просьбы о дополнительной поддержке со стороны производителей обычно консолидируют региональные власти. «Регион уже попросил компенсации, а мы, в свою очередь, обратились в Минфин. Сейчас обсуждаем источники финансирования», – отметила министр.
Снижение выпуска в Курской области отразится на производстве свинины в стране в целом. «Мы рассчитывали на рост показателей в этом году на 4%, но из-за тяжелой ситуации в Курской области фактически останемся на уровне прошлого года в 6 млн т», – рассказала Лут.
Поскольку для восстановления поголовья требуется время, Минсельхоз также обсуждает с Минфином возврат льготного кредитования для производителей свинины, от которого отказались несколько лет назад. «Думаем вернуть льготное кредитование на определенный объем выпуска, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка и в то же время не создать перепроизводства и не обвалить закупочные цены», – отметила министр.
Введение режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях после вторжения ВСУ также повлияло на показатели урожая и прогнозы министерства. В частности, курские аграрии не имеют доступа к уборке урожая зерновых на площади в 150 000 га. По прогнозу Лут, в Курской, Белгородской и Брянской областях ожидается недобор урожая примерно в 1,2–1,5 млн т.
Также была разрушена птицефабрика «БЭЗРК-Белгранкорма» в Белгородской области, что сказалось на уровне производства продукции в регионе, но не отразится на статистике по стране, отметила Лут. «Это порядка 5500 т. Но по этому виду продукции не такая серьезная ситуация – в этом году всего в стране у нас будет произведено более 7 млн т. В прошлом году, как вы помните, был провал из-за вспышки птичьего гриппа. Да и цена на мясо птицы в этом году ниже, чем в прошлом», – рассказала Лут.