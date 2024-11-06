Минпросвещения не планирует сокращать сроки обучения в школах

О том, что продолжительность обучения в российских школах может сократиться, говорил в сентябре помощник президента России Владимир Мединский. Тогда он сказал, что учиться в школе 11 классов – «непозволительная роскошь» и время для такого образования должно быть «спрессовано». При сокращении времени обучения школьники быстрее пройдут профориентацию и повысят свою конкурентоспособность, рассуждал Мединский. Он также допускал, что в будущем меньше времени будет занимать и обучение в вузе.