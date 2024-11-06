Минпросвещения не планирует сокращать сроки обучения в школах

Минпросвещения не планирует сокращать сроки обучения в школахВ сентябре о возможных переменах в сроках выпуска школьников и студентов говорил Мединский
Министерство просвещения не планирует сокращать продолжительность обучения в школах, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на просветительском марафоне «Знание. Первые». При этом министр допустил, что длительность школьного обучения может измениться «в будущем». «На сегодняшний день вопрос [о сокращении сроков обучения в школе] не обсуждается. В ближайшее время каких-то изменений не планируется», – сказал Кравцов.
О том, что продолжительность обучения в российских школах может сократиться, говорил в сентябре помощник президента России Владимир Мединский. Тогда он сказал, что учиться в школе 11 классов – «непозволительная роскошь» и время для такого образования должно быть «спрессовано». При сокращении времени обучения школьники быстрее пройдут профориентацию и повысят свою конкурентоспособность, рассуждал Мединский. Он также допускал, что в будущем меньше времени будет занимать и обучение в вузе.
При этом в России программы с сокращенным временем обучения уже тестируют в системе высшего образования. В пилотном проекте по переходу на новую систему высшего образования участвуют шесть российских вузов, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки. Такой эксперимент проводится согласно соответствующему указу президента России Владимира Путина, документ был опубликован в мае 2023 г.
Пилотный проект испытывает два уровня образования: базовое высшее (срок обучения – от четырех до шести лет) и специализированное высшее образование (от одного года до двух лет), уточнил представитель пресс-службы Минобрнауки. Университеты сами устанавливают сроки обучения по таким программам в зависимости от требований работодателей, содержания программы и присваиваемой квалификации, сказал он.
Например, Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Канта вместе с госкорпорацией «Росатом» реализуют программу по направлению «Химия» с тремя траекториями после второго курса обучения. По этой программе выпускаются химики – специалисты по качеству (общий срок обучения – 4 года), инженеры-химики (5 лет) и химики-исследователи (6 лет).
В пилотном проекте также участвуют Московский авиационный институт, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет, уточнил представитель ведомства. В 2024 г. из этих шести вузов впервые выпустились специалисты, обучающиеся по 11 программам специализированного высшего образования (на базе магистратуры) сроком обучения один год, сказал он.
Новая система высшего образования
Перейти на новую систему высшего образования в России планируется 1 сентября 2026 г., говорил в мае этого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об основных изменениях в системе рассказал в июне глава Минобрнауки Валерий Фальков на правительственном часе в Совете Федерации. Главная задача новой системы – подготовка специалистов без «доучивания в магистратуре», сказал министр. Выпускники будут получать диплом с конкретной квалификацией, например «горный инженер» или «учитель математики», отметил Фальков. Он также объявил об уходе от понятий «бакалавриат» и «специалитет» в учебных программах вузов. Новая система будет состоять из программ «высшего образования с разными сроками обучения», сказал министр.
Действующие программы бакалавриата дают выпускникам компетенции «широкого профиля», а магистратура «конкретизирует» направление деятельности, объяснил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Например, студент бакалавриата получает специальность в области химической технологии неорганических веществ, а уже в магистратуре – компетенции по работе с минеральными удобрениями, продолжает он.
В новой системе образования магистратура, которую также называют специализированным высшим образованием, получит «новую роль», продолжил Мажуга. По его словам, магистратура станет необходима специалистам для получения междисциплинарных компетенций или для перехода в научную деятельность. Базовое высшее образование, в свою очередь, будет считаться оконченным, объяснил он.
Результаты испытания пилотного проекта будут учтены при переходе на новую систему высшего образования в 2026 г., уточнил представитель пресс-службы Минобрнауки. Сроки полного перехода вузов на новую систему оценить трудно, так как для этого потребуется внести изменения в закон «Об образовании» (№ 273-ФЗ) и «более чем в 100 законов-спутников» к нему, уточнил Мажуга. Нормативная база по новой системе образования будет разработана до конца 2024 г., говорил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в мае этого года.
Директор Центра общего и дополнительного образования им. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий не видит пользы в возможном сокращении сроков обучения в школах. Чем продолжительнее сроки обучения начиная с дошкольного образования и заканчивая аспирантурой, тем выше могут стать доходы человека и качество его здоровья, сказал он. Продолжительность обучения человека учитывается в расчетах индекса человеческого капитала Организации Объединенных Наций и Всемирного банка, уточнил эксперт.
Мероприятия по профориентации в российских школах проходят в качестве внеурочной деятельности, напомнил Косарецкий. При этом школьник, которому необходимо окончить школу быстрее, имеет возможность учиться экстерном, сказал он.