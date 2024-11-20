Минспорт хочет распределять целевые отчисления букмекеров через свой фонд

Минспорт хочет распределять целевые отчисления букмекеров через свой фондДействующий механизм финансирования в министерстве назвали неэффективным
Министерство спорта предлагает создать подчиненный ему Российский спортивный фонд (РСФ). Через эту организацию ведомство планирует распределять целевые отчисления от букмекерских компаний на деятельность спортивных федераций и профессиональных лиг в России. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минспорт планирует получать средства в фонд через целевые отчисления от азартных игр, а также добровольных имущественных взносов и пожертвований. Высшим органом управления фонда станет наблюдательный совет, председателем органа – министр спорта России. В совете также могут состоять еще 10 человек, их назначает глава министерства.
РСФ будет финансировать российский спорт по конкурсному отбору, следует из проекта закона. Например, фонд будет направлять средства на проведение мероприятий детско-юношеского спорта в стране, на строительство и реконструкцию спортивных объектов, а также на создание отечественных спортивных товаров и оборудования. В частности, через фонд министерство планирует выделять средства юрлицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию инвестиционных проектов по развитию объектов социальной инфраструктуры. В их перечень входят и спортивные объекты, следует из закона «О физической культуре и спорте в РФ» (№ 329-ФЗ от 04.12.2007). Для создания объектов такой инфраструктуры деньги от фонда также смогут получить и физические лица, уточняется в документе. Общероссийские спортивные федерации «практически не передают» деньги от целевых отчислений в региональные федерации, говорится в пояснительной записке.
Создать государственный фонд по поддержке спорта поручил кабмину в июле этого года президент Владимир Путин. 1 октября на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» министр спорта Михаил Дегтярев рассказал, что документы по фонду готовы: «До конца года закон будет принят».
«Физкультура и спорт имеют прямое отношение к достижению национальных целей, решению таких важнейших задач, как сбережение населения, реализация потенциала каждого человека, повышение уровня благополучия российских семей», – заявил «Ведомостям» через представителя помощник президента Алексей Дюмин. По его словам, «очень важно, чтобы деятельность спортивных федераций не сводилась только к вопросам спорта высших достижений»: «Объемы поддержки федераций из всех источников будут зависеть в том числе и от того, какой вклад они вносят в развитие массового и детско-юношеского спорта». А «коммерциализация спорта для детей должна уйти в прошлое», заявил «Ведомостям» Дюмин: «Мы должны обеспечить нашим ребятам все возможности для занятий физкультурой и спортом. Это вопрос здоровья нации и будущего страны». Особенно надо заботиться о развитии адаптивного спорта «для реабилитации участников и ветеранов СВО», в решении этой задачи должен участвовать Паралимпийский комитет.
На ежегодное финансирование спорта в России требуется более 1 трлн руб., говорил Дегтярев, из них 60–65 млрд руб. – это федеральные ассигнования, оставшаяся часть – региональные и частные средства, включая отчисления букмекеров. Деньги букмекеров на развитие российского спорта стали направлять с 2017 г. Для контроля за перечислением этих средств в 2021 г. была создана публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). На начало 2024 г. ЕРАИ направлял отчисления в 123 федерации и три профессиональные лиги, писали «Ведомости». Сам механизм финансирования развития спорта за счет отчислений от азартных игр через ЕРАИ стал «важной частью внебюджетной поддержки отрасли», говорит близкий к Минспорту источник «Ведомостей». «За это время через ЕРАИ удалось собрать почти 53 млрд руб.», – отметил он, добавив, что задача регулятора – «постоянно совершенствовать механизм».
Новый фонд станет ключевым элементом дополнительной финансовой поддержки российских спортсменов и отрасли, заявил «Ведомостям» Дегтярев через представителя. РСФ «планируется к наполнению прежде всего за счет средств от ставок на зарубежные спортивные события, это порядка 85% от общих поступлений». Остальные 15% сборов, которые поступают от ставок на российские события, будут по-прежнему получать федерации напрямую. Средства будут «справедливо и прозрачно» распределяться набсоветом по заявкам организаций, прошедших конкурсный отбор, сказал он и привел в пример Российский научный фонд. Федерации и лиги «продолжат получать напрямую от единого регулятора целевые отчисления от ставок внутрироссийских соревнований, организаторами которых они, собственно, являются».
Сколько поставили россияне на спорт
Общий объем ставок в России по итогам 2023 г. увеличился на 40% к предыдущему году, составив 4,07 трлн руб., общая сумма депозитов – 1,22 трлн руб., следует из исследования информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров».
Сейчас целевые выплаты федерациям зависят от объема ставок на вид спорта. В 2023 г. лидером по количеству получаемых целевых отчислений был Российский футбольный союз (РФС), на втором месте – Федерация настольного тенниса России, рассказывал в октябре прошлого года генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев. Некоторые руководители всероссийских федераций спорта «до сих пор не могут понять» логику распределения средств от целевых отчислений букмекеров, рассказал «Ведомостям» собеседник в руководстве одной из них. «Сегодня львиная доля целевых отчислений от ставок на международные спортивные события идет крупнейшим федерациям, оставляя региональные и детско-юношеские спортивные организации без достаточного финансирования, а крупные федерации накапливают неиспользованные остатки средств, тогда как другие бедствуют», – соглашается источник, близкий к Минспорту.
Часть от букмекерских 2% идет в «общую копилку», где олимпийские виды спорта получают финансирование уже в зависимости от количества полученных медалей на международных соревнованиях, поясняет кандидат в президенты Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Александр Агеев. Например, годовой бюджет ВФГБК – около 50 млн руб., половина из которых идет в регионы, это очень мало и необходимо, конечно, некоторые виды «заводить» букмекерам, чтобы они принимали по ним ставки, добавляет он. За девять месяцев 2024 г. общие целевые отчисления от букмекерской деятельности на развитие спорта составили 25,5 млрд руб., сообщал Грачев. По итогам 2024 г. этот показатель составит не менее 33 млрд руб., прогнозирует он.
Президент Федерации керлинга и депутат Госдумы Дмитрий Свищев напомнил, что к 2030 г. по поручению Путина доля занимающихся спортом должна составить 70%. Сейчас большая часть целевых отчислений от азартных игр идет только крупным спортивным федерациям, а массовый и детско-юношеский спорт страдает, РСФ должен ликвидировать эту диспропорцию. Сложности с финансированием новых проектов бывают в середине года, когда со стороны государства финансирование уже сложно обеспечить, тут мог бы помочь фонд, передал через представителя глава Спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков. Набсовет нового фонда после создания проанализирует опыт использования средств, «чтобы определить критерии для дальнейшего распределения средств», передал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Лучшие условия отчислений от фонда могут получить те федерации, которые оказываются «за бортом» других методов финансирования, предполагает один из источников «Ведомостей».
«Ведомости» направили запросы в ЕРАИ и в букмекерские компании PARI, Leon и «Лига ставок».
В подготовке материала участвовала Наталья Заруцкая