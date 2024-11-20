Минспорт хочет распределять целевые отчисления букмекеров через свой фонд

«Физкультура и спорт имеют прямое отношение к достижению национальных целей, решению таких важнейших задач, как сбережение населения, реализация потенциала каждого человека, повышение уровня благополучия российских семей», – заявил «Ведомостям» через представителя помощник президента Алексей Дюмин. По его словам, «очень важно, чтобы деятельность спортивных федераций не сводилась только к вопросам спорта высших достижений»: «Объемы поддержки федераций из всех источников будут зависеть в том числе и от того, какой вклад они вносят в развитие массового и детско-юношеского спорта». А «коммерциализация спорта для детей должна уйти в прошлое», заявил «Ведомостям» Дюмин: «Мы должны обеспечить нашим ребятам все возможности для занятий физкультурой и спортом. Это вопрос здоровья нации и будущего страны». Особенно надо заботиться о развитии адаптивного спорта «для реабилитации участников и ветеранов СВО», в решении этой задачи должен участвовать Паралимпийский комитет.