Минюст объявил иноагентом экс-депутата Госдумы Олега Шеина

Минюст объявил иноагентом экс-депутата Госдумы Олега ШеинаВ список также добавили бывшего активиста «Молодежного «Яблока» Вадима Ваганова
Минюст России внес в реестр иностранных агентов экс-депутата Госдумы Олега Шеина и бывшего активиста «Молодежного «Яблока» Вадима Ваганова, сообщается на сайте ведомства.
Шеин впервые избрался в Госдуму в 1999 г. по Астраханскому одномандатному округу № 61. В 2006 г. он вошел в состав президиума центрального совета новой партии «Справедливая Россия». Широкую известность получил в 2012 г., когда участвовал в выборах мэра Астрахани. Он занял второе место (29,96% голосов), победителем был объявлен действующий на тот момент вице-мэр Михаил Столяров (60%). Шеин не признал итоги выборов и вместе с рядом астраханских депутатов-справороссов объявил голодовку, которая продолжалась с 16 марта по 24 апреля. Занимавший на тот момент пост главы Центризбиркома (ЦИК) Владимир Чуров 19 апреля 2012 г. признал наличие нарушений на 138 из 202 избирательных участков, но заявил, что они не могли повлиять на результаты голосования.
В конце апреля 2023 г. глава фракции СР в думе Астраханской области Шеин объявил об отставке с поста председателя совета регионального отделения. В июле того же года однопартийцы обвинили его в дискредитации партии и потребовали исключить из нее. В частности, Шеину вменялось, что он выступает против спецоперации и не поддержал единогласное решение съезда по выдвижению Владимира Путина на должность президента в 2024 г.
В сообщении Минюста о включении экс-депутата Госдумы в реестр говорится, что он участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках иноагентов, принимал участие в создании и распространении их материалов. Кроме того, утверждает ведомство, Шеин распространял недостоверную информацию о действиях российских властей.
По Ваганову Минюст указывает, что он принимал участие в распространении сообщений иноагентов и недостоверной информации об избирательной системе РФ. Он также является сотрудником проекта, включенного в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте министерства.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Кроме того, 20 ноября депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Он обязывает иноагентов, получающих в России доход от интеллектуальной деятельности, открывать один специальный рублевый счет, на который и должны перечисляться авторские вознаграждения. Таким образом планируется ограничить этих лиц в финансовых правах, пояснял глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»)
До сегодняшнего дня в реестре Минюста находились имена 491 физического лица и наименования 396 организаций, проектов и объединений, которые считаются в России иноагентами.