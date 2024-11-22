Минюст объявил иноагентом экс-депутата Госдумы Олега Шеина

Шеин впервые избрался в Госдуму в 1999 г. по Астраханскому одномандатному округу № 61. В 2006 г. он вошел в состав президиума центрального совета новой партии «Справедливая Россия». Широкую известность получил в 2012 г., когда участвовал в выборах мэра Астрахани. Он занял второе место (29,96% голосов), победителем был объявлен действующий на тот момент вице-мэр Михаил Столяров (60%). Шеин не признал итоги выборов и вместе с рядом астраханских депутатов-справороссов объявил голодовку, которая продолжалась с 16 марта по 24 апреля. Занимавший на тот момент пост главы Центризбиркома (ЦИК) Владимир Чуров 19 апреля 2012 г. признал наличие нарушений на 138 из 202 избирательных участков, но заявил, что они не могли повлиять на результаты голосования.