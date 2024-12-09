Бойцам спецоперации предлагают разрешить усыновлять детей в упрощенном порядке

Детям участников спецоперации положено ежемесячное пособие. Его получают матери или опекуны. Размер такой выплаты в 2024 г. составляет 16 698,63 руб. в месяц. Для таких детей также действуют льготы при поступлении в вузы (квота вместе с участниками спецоперации – не менее 10% от общего числа бюджетных мест на каждом направлении). Кроме этого, у них есть преимущества при зачислении в колледжи и техникумы вне зависимости от оценок в школьном аттестате. В Москве их также освободили от платы за детские сады, секции и кружки, группы продленного дня и школьные обеды.