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Бойцам спецоперации предлагают разрешить усыновлять детей в упрощенном порядке

Воспитанный отчимом ребенок сейчас не может претендовать на льготы и выплаты
Анна Киселева
Неродные дети участников спецоперации не могут получать выплаты, а усыновить ребенка без личного присутствия в суде невозможно
Неродные дети участников спецоперации не могут получать выплаты, а усыновить ребенка без личного присутствия в суде невозможно / Станислав Красильников / РИА Новости

Активистки «Женского движения «Единой России» предложили разрешить участникам спецоперации усыновлять детей, которых мужчины воспитывали до отправки на фронт, в упрощенном порядке. Такая инициатива была озвучена на «Женском форуме «Единой России». Форум прошел 7 декабря в Биробиджане, административном центре Еврейской автономной области.

В частности, участники движения предлагают внести изменения в Семейный и Гражданский кодексы, которые позволили бы судам принимать решение об усыновлении участниками спецоперации детей без личного присутствия – по нотариальной доверенности. Объясняется необходимость таких поправок тем, что военнослужащие не могут присутствовать в суде, потому что находятся в зоне боевых действий, следует из сообщения по итогам форума.

На встрече в Биробиджане о сложностях с усыновлением рассказала супруга участника спецоперации. Один ребенок у нее от первого брака, еще двое детей рождены в браке с участником спецоперации. Пока ее супруг был в отпуске, они попытались провести процедуру усыновления, но это оказалось невозможно из-за сроков и требуемого по Семейному кодексу личного присутствия усыновляющего в суде, пересказала ее историю «Ведомостям» соавтор инициативы, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Родным детям участника спецоперации предоставляются все существующие меры поддержки, тогда как ребенку от первого брака женщины – вообще никаких, пояснила она. По ее словам, с аналогичной проблемой к депутатам обращалось заксобрание Московской области.

На данном этапе инициатива направлена в Минюст, в случае ее поддержки депутаты будут готовить законопроект, рассказала Стенякина. Предполагается, что при принятии решения об усыновлении ребенка в суде будет обязательно присутствие супруги участника спецоперации (матери усыновляемого ребенка), подчеркнула она.

Сколько всего таких случаев в масштабах страны, пока неизвестно. Но о том, что они есть, знает и президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

Процедуру усыновления предлагают провести удаленно, если мужчина понимает, что есть риск не вернуться. В этом случае ребенок жены от предыдущего брака, которого он растил и с которым он жил, не получит выплаты, если юридически участник спецоперации не является его усыновителем, пояснила она «Ведомостям».

Детям участников спецоперации положено ежемесячное пособие. Его получают матери или опекуны. Размер такой выплаты в 2024 г. составляет 16 698,63 руб. в месяц. Для таких детей также действуют льготы при поступлении в вузы (квота вместе с участниками спецоперации – не менее 10% от общего числа бюджетных мест на каждом направлении). Кроме этого, у них есть преимущества при зачислении в колледжи и техникумы вне зависимости от оценок в школьном аттестате. В Москве их также освободили от платы за детские сады, секции и кружки, группы продленного дня и школьные обеды.

Детям военнослужащих предоставляются места в школах, дошкольных учреждениях и летних оздоровительных лагерях в первоочередном порядке.

В случае гибели участника спецоперации члены его семьи, включая детей, имеют право на единовременное пособие и ежемесячную денежную компенсацию. Если военнослужащий награжден государственной наградой посмертно, дети также могут получить единовременное поощрение.

«Ведомости» направили запрос в Минюст.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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