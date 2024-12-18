Уголовная статья об оказании небезопасных услуг не будет применяться к медикам

О чем ст. 238 УК РФ

Согласно действующей редакции ст. 238 УК РФ, производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, наказываются штрафом в размере до 300 000 руб. или в размере дохода осужденного за период до двух лет. Кроме этого нарушителям могут грозить обязательные работы на срок до 360 часов, либо ограничение свободы сроком до двух лет, либо принудительные работы сроком до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, либо повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, наказываются штрафом в размере от 100 000 до 500 000 руб. или в размере дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 000 руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет. Описанные выше деяния, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до 10 лет.