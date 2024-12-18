Уголовная статья об оказании небезопасных услуг не будет применяться к медикам

Уголовная статья об оказании небезопасных услуг не будет применяться к медикамПо ней врачей чаще всего привлекают к ответственности
Статья 238 Уголовного кодекса (УК) РФ, предполагающая ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не будет применяться при оказании медицинской помощи. Соответствующий закон депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении 17 декабря.
Согласно принятым поправкам, ст. 238 УК РФ дополнена примечанием: «Действие настоящей статьи не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи». Эти изменения были внесены ко второму чтению законопроекта в Госдуме, таблица с поправками была опубликована в думской электронной базе 13 декабря. Авторы поправки, касающейся врачей, – заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (оба – «Единая Россия»), а также председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и др.
Поправка не направлена на декриминализацию медицинской помощи, сказала «Ведомостям» юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. Медицинские работники по-прежнему будут нести ответственность за совершение врачебной ошибки по ст. 109 и 118 УК РФ (причинение смерти по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), пояснила она. Изменения связаны с тем, что в последнее время сложилась практика привлечения врачей к уголовной ответственности еще и по ст. 238 УК РФ. Тогда как квалификация действий отдельно взятого врача по этой статье является неверной, говорит она. «Врач оказывает пациенту не медицинскую услугу, а медицинскую помощь, которая регулируется специализированным законодательством, а не нормами закона о защите прав потребителя», – отмечает юрист. Из-за смешения понятий «помощь» и «услуга» появилась ошибочная квалификация действий врачей по оказанию медицинской помощи, которая услугой не является и, как следствие, не подпадает под действие ст. 238 УК РФ.
О чем ст. 238 УК РФ
Согласно действующей редакции ст. 238 УК РФ, производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, наказываются штрафом в размере до 300 000 руб. или в размере дохода осужденного за период до двух лет. Кроме этого нарушителям могут грозить обязательные работы на срок до 360 часов, либо ограничение свободы сроком до двух лет, либо принудительные работы сроком до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, либо повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, наказываются штрафом в размере от 100 000 до 500 000 руб. или в размере дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 000 руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет. Описанные выше деяния, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до 10 лет.
В своей практике Верховный суд (ВС) РФ также отходит от концепции распространения законодательства о защите прав потребителей на медицинскую помощь, оказанную по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 15.07.2019 № 44-КГ19-7, таким образом разграничивая «медицинскую услугу» и «медицинскую помощь». Тем не менее суды общей юрисдикции продолжают использовать в отношении медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь по программе госгарантий, ст. 238 УК РФ, т. е. трактуя ее как коммерческую услугу.
Из всех статей УК РФ, по которым медики могут быть привлечены к уголовной ответственности, ст. 238 – одна из самых часто применяемых, сказал «Ведомостям» автор поправки Башанкаев. По мнению депутата, одна из основных причин этого – отнесение правоприменителями медицинской помощи к услугам, оказываемым в рамках гражданско-правовых отношений. Количество уголовных дел, возбуждаемых по ст. 238 УК РФ, растет с каждым годом. В 2022 г. по первой части статьи было заведено 138 дел, в 2023 г. уже 216 дел. По второй части статьи (тяжкие преступления) в 2022 г. было возбуждено 136 дел, а в 2023 г. – 247 дел, сообщил он.
Как следует из исследования «Актион медицины» (входит в группу «Актион»), с января 2023 г. по 8 августа 2024 г. в российские суды было передано более 390 дел по умышленным или неосторожным общественно опасным деяниям медицинских работников. Из них большинство – 177 дел – по ст. 238 УК РФ. Причем в 90% случаев было отказано в возбуждении уголовного дела или истек срок давности привлечения к ответственности. В одном случае был получен реальный срок, два человека были приговорены условно с испытательным сроком. Еще в одном случае назначено наказание в виде уголовного штрафа.
Для сравнения: за тот же период в суды было передано 87 дел по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и 11 дел по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), говорится в исследовании.
«В итоге из профессии уходят опытные специалисты, а молодежь опасается идти в сферу здравоохранения, поскольку постоянный стресс и правовая неопределенность не лучшие помощники в работе, стрессогенность которой и без того слишком высока», – говорит Башанкаев. Он добавил, что, заботясь о безопасности врачей, депутаты не ставят под угрозу безопасность пациентов. «Напротив, эти два аспекта неразрывны. Врачи могут эффективно помогать людям лишь тогда, когда сами чувствуют себя защищенными», – считает он.
Принятые поправки разграничат применение ст. 238 УК РФ и специальных статей, устанавливающих ответственность за «медицинские преступления», сказал «Ведомостям» старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. Это позволит избежать конкуренции норм при квалификации деяний, совершаемых медицинскими работниками, заключил он.