«Экологическая беда»: Путин высказался о затонувших танкерах в Черном море

15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Крушение произошло в результате шторма, случился разлив топлива. В понедельник, 16 декабря, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае из-за крушения танкеров нет. По его словам, режим чрезвычайной ситуации будет введен в случае, «если пятно мазута достигнет берега Таманского полуострова». В этот же день в Темрюкском и Анапском районах ввели режим ЧС муниципального уровня.

17 декабря при мониторинге береговой полосы были обнаружены пятна мазута. По информации Кондратьева, нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.

По данным на 19 декабря, новых очагов возникновения нефтяных пятен и загрязнения береговой линии в Краснодарском крае не обнаружено. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на врио ГУ МСЧ по региону Андрея Потахова. При этом обследование будет продолжаться. К настоящему времени было убрано уже более 860 т загрязненного нефтью грунта.