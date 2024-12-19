«Экологическая беда»: Путин высказался о затонувших танкерах в Черном море

«Экологическая беда»: Путин высказался о затонувших танкерах в Черном мореЭксперты считают, что туристический сезон в Анапе под вопросом
Затонувшие в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» и выброс нефтепродуктов – это большая «экологическая беда», сказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Это, конечно, беда экологическая. <…> Почему я говорю о том, что это беда большая и катастрофа? Потому что почти 40% топлива вытекло, это совершенно очевидно», – сказал президент. Так он отреагировал на видео волонтеров с берегов пролива.
В видео говорилось, что «таких природных катаклизмов Анапа и Анапский район еще не видели»: 45 км песчаных пляжей залиты мазутом, мертвых птиц выносит волной на пляж.
Модераторы спросили, можно ли как-то ускорить процесс уборки мазута и минимизировать последствия экологической трагедии.
«Правоохранительные органы дают оценки действиям капитанам судам. Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны нарушили правило и не ушли в укрытие, [...] да и на якорь встали не там, где было положено», – поделился Путин. По его словам, уборку осложняет шторм, который еще днем ранее оценивался на 4-5 баллов. По прогнозам, к субботе 21 декабря уже можно будет наладить работу.
Путин напомнил, что ранее поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий – ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. По словам Путина, в первую очередь нужно сделать так, чтобы мазутное пятно сейчас «не расползалось». Вместе с тем уже сейчас необходимо думать, что делать в ближайшем будущем.
Дело в том, что топливный мазут при определенной температуре становится твердым, поэтому можно уже к маю ожидать, что он примет свое привычное состояние и всплывет вновь, рассказал глава государства. Поэтому «уже сейчас нужно готовиться к тому моменту, когда температура воды поднимется, и думать, что нам делать с подъемом [нефтепродуктов]. Так или иначе нужно как-то вытаскивать подтопленные танкеры на берег, велел президент. «Очень рассчитываю, что время не будет упущено», – заключил Путин.
15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Крушение произошло в результате шторма, случился разлив топлива. В понедельник, 16 декабря, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае из-за крушения танкеров нет. По его словам, режим чрезвычайной ситуации будет введен в случае, «если пятно мазута достигнет берега Таманского полуострова». В этот же день в Темрюкском и Анапском районах ввели режим ЧС муниципального уровня.
17 декабря при мониторинге береговой полосы были обнаружены пятна мазута. По информации Кондратьева, нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.
По данным на 19 декабря, новых очагов возникновения нефтяных пятен и загрязнения береговой линии в Краснодарском крае не обнаружено. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на врио ГУ МСЧ по региону Андрея Потахова. При этом обследование будет продолжаться. К настоящему времени было убрано уже более 860 т загрязненного нефтью грунта.
Мазут практически полностью локализован на побережьях Анапы – большая береговая линия загрязнена, но только в одном месте и пока не распространяется активно, сказал «Ведомостям» эколог Георгий Каваносян, который сейчас находится на Керченском проливе в качестве волонтера.
Здесь не так много водоплавающих птиц, рыб (часть рыбы ушла в Абхазию, часть в Азовское море) и морских млекопитающих, поэтому число погибшей фауны, скорее всего, будет исчисляться сотнями и тысячами, но не более, говорит он.
«Достаточно успешно и быстро организовались волонтеры, собрали птиц. Это очень важно сделать быстро, потому что птицы, в случае если они длительное время проводят в загрязненном пятне, то у них нарушается терморегуляция. Они просто замерзают, очень быстро получают воспаление легких и погибают», – поделился Каваносян. Из сотни птиц, которые приехали в волонтерский центр, только три погибли, четыре находятся в тяжелом состоянии, сказал эколог.
По официальным данным, при крушении танкеров в Керченском проливе вытекло порядка 3000 т мазута. Об этом ранее сообщал заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН в Севастополе Сергей Станичный со ссылкой на данные спутникового мониторинга.
Если цифра будет оставаться на этом уровне, то в течение следующего года мазут еще будет периодически всплывать из-за штормов, продолжает Каваносян. «Но если нам повезет и весь мазут выбросит на берег и мы его собираем, то можно аккуратно, оптимистично предположить, что сезон все-таки туристический в Анапе будет в 2025 г.», – предположил он. Но пока «очень невысокая» вероятность, что это произойдет, предупредил эколог.
По оценке зампреда комитета по экологии Георгия Арапова, говорить о туристическом сезоне пока рано, поскольку мазут выбрасывается постоянно и, «судя по всему, будет выбрасываться еще очень долго».
В контексте экологии катастрофа «бьет» по флоре и фауне: по рыбе нет серьезных опасений, так как основные косяки мигрируют или зимуют в других зонах, но есть риски по крабам, рапанам и другим морским обитателям, опасается Арапов.
«Основная надежда сейчас на работу наших служб и тысяч волонтеров. Это этап ликвидации пятен на поверхности и берегах. Следующий этап, более глубокий во всех смыслах, это работа с теми остатками [мазута], которые уже залегли на дно и остались там», – сказал он «Ведомостям».