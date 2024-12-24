Российский суд впервые присудил пенсию рожденному после смерти отца ребенку

Вопросы применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) становятся все более актуальными в связи со стремительным ростом числа соответствующих процедур, рассказывала «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. По ее словам, дело Щаниковой – яркий, но не единичный пример того, как рамочное нормативное регулирование и, главное, правоприменение не успевают за развитием общественных отношений, связанных с применением ВРТ. Сейчас в России также отсутствует детальное правовое регулирование использования ВРТ. По сути, отмечает эксперт, этому посвящены лишь ст. 55 закона «Об основах охраны здоровья граждан» и приказ Министерства здравоохранения от 31 июля 2020 г., которые утверждают порядок использования ВРТ. Тягай считает, что недостаточное правовое регулирование и наличие множества пробелов приводят к возникновению проблем и сложностей в применении самих технологий, а также к небезосновательным опасениям будущих родителей относительно равенства прав их детей и детей, зачатых и рожденных «естественным путем». В частности, действующее законодательство не раскрывает понятия зачатия, хотя именно с зачатием связано появление потенциальных прав. Очевидно, говорит Тягай, что данная норма была сформулирована до появления и развития ВРТ и не принимала во внимание иные способы зачатия, кроме традиционного.