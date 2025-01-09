ВС должен учесть права детей при продаже с молотка ипотечной квартиры

ВС постарается найти компромисс между необходимостью погашения имеющегося долга и защитой имущественных прав несовершеннолетних детей, считает сооснователь и руководитель юридического отдела ООО «Кешоков, Битуева и партнеры», член Ассоциации юристов России Марьяна Битуева. Она предположила, что суд может принять решение о продаже долей, при этом установив дополнительные гарантии для защиты прав детей должника. «Например, потребовать, чтобы вырученные средства от продажи были направлены на приобретение нового жилья, соответствующего по площади и условиям предыдущему, или доля несовершеннолетних может быть зачислена на специальный счет, доступ к которому будет ограничен до достижения ими совершеннолетия», – пояснила юрист. По словам Битуевой, решение ВС по данному делу должно стать важным прецедентом для аналогичных случаев в будущем, учитывая необходимость учета прав несовершеннолетних при обращении взыскания на залоговое имущество.