ВС должен учесть права детей при продаже с молотка ипотечной квартиры

ВС должен учесть права детей при продаже с молотка ипотечной квартирыСуд должен найти компромисс между удовлетворением требований залогового кредитора и защитой несовершеннолетних
Верховный суд 30 января решит, можно ли реализовать на торгах находящуюся в залоге у банка квартиру должника, если часть жилого помещения находится в собственности его несовершеннолетних детей. Гражданин Алексей Бибов в рамках дела о своем банкротстве решил оспорить результаты торгов по продаже квартиры. Жилое помещение находилось целиком в залоге у Сбербанка, а торги были назначены с целью удовлетворения требований залогового кредитора. Несмотря на это, Бибов считает, что недвижимость не может быть продана, поскольку он не является ее единственным собственником: квартира находится в общей долевой собственности четырех человек, в том числе двух его несовершеннолетних детей.
В свою очередь финансовый управляющий имуществом должника настаивает, что наличие долей детей в праве собственности не является препятствием для реализации квартиры, находящейся в залоге у банка. Он также ссылается на вступившее в законную силу судебное решение по иску Сбербанка к супруге должника, в соответствии с которым суд обратил взыскание на спорное жилое помещение.
ВС постарается найти компромисс между необходимостью погашения имеющегося долга и защитой имущественных прав несовершеннолетних детей, считает сооснователь и руководитель юридического отдела ООО «Кешоков, Битуева и партнеры», член Ассоциации юристов России Марьяна Битуева. Она предположила, что суд может принять решение о продаже долей, при этом установив дополнительные гарантии для защиты прав детей должника. «Например, потребовать, чтобы вырученные средства от продажи были направлены на приобретение нового жилья, соответствующего по площади и условиям предыдущему, или доля несовершеннолетних может быть зачислена на специальный счет, доступ к которому будет ограничен до достижения ими совершеннолетия», – пояснила юрист. По словам Битуевой, решение ВС по данному делу должно стать важным прецедентом для аналогичных случаев в будущем, учитывая необходимость учета прав несовершеннолетних при обращении взыскания на залоговое имущество.
Партнер международной юридической фирмы White Stone Дарья Немировская отметила, что итоговое решение будет зависеть от совокупности факторов, в частности, как так получилось, что совладельцами квартиры стали дети должника, знал ли об этом кредитор, был ли использован материнский капитал при приобретении спорной квартиры, является ли данное жилое помещение единственным жильем для должника и членов его семьи и т. д. «Изучив эти ответы, суд отдаст приоритет одному из возможных сценариев – например, квартира останется у должника и его семьи, с торгов будет продана доля должника или с торгов будет продана вся квартира», – резюмировала Немировская.
Судебная практика по схожим делам складывается таким образом, что наличие у несовершеннолетних детей долей в праве собственности на квартиру, находящуюся в залоге у банка, не является препятствием для обращения на нее взыскания, рассказал председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров. По его мнению, в данном деле ВС обратит внимание на необходимость учета судами баланса интересов детей, поскольку стоимость заложенной квартиры превышает размер долга перед банком, а значит, необходимость лишать долей в квартире несовершеннолетних детей подлежит дополнительной оценке.
Адвокат Оксана Грикевич также отметила, что суды в аналогичных спорах, как правило, встают на сторону залогового кредитора. «Практика в принципе идет в сторону удовлетворения требований залоговых кредиторов. Есть дети, старики, взял кредит под залог квартиры – будь добр отдать квартиру», – сказала адвокат.