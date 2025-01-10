Власти начали фильтровать сбор данных о госзакупках

Теперь данные с портала госзакупок отдаются только после авторизации по сертификату и через API (набор программ, позволяющих приложениям разных разработчиков взаимодействовать между собой) вместо FTP-сервера. В инструкции по использованию «сервисов отдачи документов и информации» (опубликована там же) уточняется, что юридическим и физическим лицам теперь потребуется проходить аутентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации. Цель получения данных необходимо будет обосновать, говорится в инструкции. При этом, если обоснование посчитают некорректным, работу сервисов для пользователя ограничат или заблокируют, сказано там же.