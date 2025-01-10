Власти начали фильтровать сбор данных о госзакупках

Власти начали фильтровать сбор данных о госзакупкахСкачивать информацию можно только после авторизации
С 1 января 2025 г. власти ограничили автоматический сбор данных о госзакупках. Уведомление об изменении порядка получения соответствующих сведений юридическими и физическими лицами появилось на сайте единой информационной системы (ЕИС). Речь идет об информации и документах в машиночитаемом виде, т. е. в формате, позволяющем анализировать данные с помощью программного обеспечения без необходимости тратить время на их подготовку. Теперь для получения таких документов, размещенных в ЕИС, вместо FTP-сервера используются только «сервисы отдачи документов и информации», сказано в сообщении.
Через FTP-сервер скачивать данные мог кто угодно, также была возможность «массовой выгрузки» – получение слепка базы данных системы госзакупок, а не отдельных ее кусочков, заявил «Ведомостям» соучредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Данные госконтрактов использовались теми, кто на их основе делал аналитические продукты, т. е. электронными торговыми площадками, региональными властями, системами проверки контрагентов, коммерческими сервисами и общественными проектами. Это позволяло осуществлять достаточно сложный анализ информации, отмечает Бегтин.
Одной из причин внедренного решения может быть оптимизация нагрузки на мощности портала госзакупок, добавила руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева. Если раньше большие объемы данных могли скачиваться бесконтрольно, то теперь появился механизм «управления доступами» к этой информации.
Теперь данные с портала госзакупок отдаются только после авторизации по сертификату и через API (набор программ, позволяющих приложениям разных разработчиков взаимодействовать между собой) вместо FTP-сервера. В инструкции по использованию «сервисов отдачи документов и информации» (опубликована там же) уточняется, что юридическим и физическим лицам теперь потребуется проходить аутентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации. Цель получения данных необходимо будет обосновать, говорится в инструкции. При этом, если обоснование посчитают некорректным, работу сервисов для пользователя ограничат или заблокируют, сказано там же.
Кроме того, число запросов для получения данных будет ограничено определенным количеством за один час. Сколько их может быть, в инструкции не уточняется. В ответ на один запрос будет предоставляться один справочник или же один документ по подсистеме ЕИС.
Система поиска тендеров, торгов и госзакупок «Тендерплан» участвовала в пилотном проекте по изменению канала передачи данных на портале ЕИС совместно с Федеральным казначейством, рассказал «Ведомостям» руководитель отдела тендерного сопровождения компании Алексей Горбунов: «Цель нового способа сбора данных о госзакупках на портале заключается в дополнительном контроле, он дает возможность отслеживать, кто и какие данные собирает». Для этого, по его словам, был запущен кабинет для сбора машиночитаемых данных.
Ранее API ЕИС подразумевал возможность автоматического сбора данных любым лицом без регистрации, говорит представитель «Тендерплана». «Сейчас казначейство вводит меры контроля за сбором информации о госзакупках», – резюмировал Горбунов.
По мнению представителя компании «Контур» (предоставляет услуги и сервисы для работы с закупками), передача документов через новые сервисы вместо FTP-сервера нужна для агрегаторов закупок. Для заказчиков и поставщиков алгоритм работы не меняется, сказал он.
В последние годы мы видим, что госорганы движутся по пути уменьшения количества данных, которые публикуются в свободном доступе, сказала «Ведомостям» Богатырева. В первую очередь для того, чтобы эти данные не могли быть использованы против интересов государства, уточнила она.
Нововведение не сопровождалось изменениями в законодательстве, в связи с чем справедливо будет говорить, что изменились определенные технические параметры работы ЕИС в сфере закупок, но не базовые ее качества, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Юридические нормы о транспарентности и публичности госзакупок продолжают действовать в их прежнем виде, говорит он.
«Ведомости» направили запрос в Федеральное казначейство, которое составляло техническую документацию для перехода на работу с сервисами отдачи документов и информации (опубликована на сайте ЕИС), с просьбой уточнить цель изменений и детали работы нового инструмента.