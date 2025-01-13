«Жива газета – жива информация». Мы спросили читателей, зачем им нужна пресса

Последний раз я брала в руки журнал The Voice перед Новым годом. Я была в магазине «Москва» и вспомнила, что в этом журнале есть фотография и небольшая рецензия на наш крем для рук. Я решила полистать журнал, поглядеть на него вживую. Обычно все выходит онлайн и если появляются какие-то публикации бренда именно в печати, я стараюсь их покупать – просто сохранять на память. Но скажу честно: в последний раз я покупала журнал, по-моему Forbes Life, в 2022 г. Там выходил мой материал на спортивную тематику – и, конечно, я его купила себе на память. Но чтобы я купила журнал, который, как в детстве, я бы читала от корки до корки, – такого не случается.