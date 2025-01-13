«Жива газета – жива информация». Мы спросили читателей, зачем им нужна пресса

«Жива газета – жива информация». Мы спросили читателей, зачем им нужна пресса13 января – День российской печати, которая прошла путь от «Ведомостей» на церковнославянском до онлайна с нейросетями
Сегодня отмечается День российской печати. В декабре 2024 г. на прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что пресса в ближайшем будущем сохранится: «Бумажная журналистика будет иметь место в этом огромном меняющемся мире так же, как и бумажная книга. Самое главное – содержание. Если у бумажного носителя будет приличный, интересный контент по сравнению с какой-то интернет-шелухой, она никуда не денется, она не умрет». К 13 января «Ведомости» спросили у читателей, многие из которых начинали журналистами или взаимодействуют со СМИ, когда они в последний раз брали в руки бумажную газету или журнал и какое, по их мнению, будущее ожидает бумажные медиа.
Петр Толстой, вице-спикер Госдумы:
Я знал человека который никогда не читал газет, боясь испачкать руки. Мне лет 30 приходилось их читать каждый день. Но в газете или в телефоне это вторично, главное чтобы было ради чего – новость, мнение, биение мысли так сказать. А сейчас этого везде значительно меньше.
Светлана Журова, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка:
Я периодически читаю печатную прессу – например, всегда беру газеты в самолет. Во время полета нет интернета, а почитать какие-то новости, полистать журналы всегда очень приятно. Обычно это «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Парламентская газета», различные профильные и ведомственные издания. Каждый раз беру журнал «Аэрофлот» – там много интересных статей про путешествия.
Сейчас в интернете можно найти практически все. Информации там, несомненно, больше, чем в газете, и поступает она более оперативно, к сожалению для печатной прессы. Но все равно есть газеты, которые читаешь не перелистывая.
Все думали, что электронная книга победит бумажную. Этого не произошло и, скорее всего, уже не произойдет. Особенно это доказывают детские книги. Ребенку очень тяжело читать электронную книгу. Все-таки ему надо листать страницы, показывать картинки. С газетами все сложнее, потому что в интернете новость напишут через минуту, а в газете она выйдет только на следующий день. Но есть издания, где не так важна оперативность, где делается упор на смысл, а не на скорость. Вот такие издания точно останутся – с интересными историями и красочными картинками. Журнал «Караван историй», например, или что-то связанное с модой, спортом. В интернете не увидишь этих ярких картинок, восприятие будет другое. Останутся также научно-технические журналы, для которых важна цитируемость и где печатаются исследователи. Ведь эти издания необходимы для научных работ.
Андрей Макеев, сооснователь маркетплейса Flowwow:
Бывает, что читаю бумажную прессу, потому что это приятно. В основном журналы типа Forbes, «Дилетант» или какие-то журналы в самолете или поезде. В последний раз я брал в руки бумажную прессу недели две назад. Читаю какие-то статьи про политику, историю, местные новости в регионах, рассказы про разные места, туризм. В интернете все это есть, просто газеты и журналы – ситуативная штука: вижу статью про Мишустина с биографией о нем – и сам бы не полез искать, а тут вот есть и раз – взял.
Я надеюсь, что бумажная пресса выживет. Но бумажные книги, конечно, в более устойчивом положении. Скорее, останутся бумажные журналы для премиум-сегмента – что-то элитное и штучное. Не массовое точно. Хотя знаю, что у нас ребята фанатеют, так сказать, от газеты Metro, но кажется, что все-таки от такой раздачи бумаги мы уйдем.
Александр Ющенко, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике:
Часто в аэропорту перед полетом я собираю целый набор газет. Обычно в него входят «Ведомости», «Коммерсантъ», «Независимая газета», «Спорт-экспресс», «Комсомольская правда». Буквально сегодня утром тоже газету читал. Мы регулярно поддерживаем «Правду». Жива газета – жива информация и, следовательно, жива партийная деятельность и информационная политика.
Никакое электронное издание не заменит печатное. Электронное может быть добавочным, вспомогательным, чтобы получить больший охват и т. д. Но первоисточник всегда должен быть печатный. Держать и читать газету намного легче. По электронным изданиям я чаще всего просто пробегаю глазами. Все это сила обстоятельств, сила невосприятия электронного качества экрана, скорость подачи контента и т. д. В газете я все-таки внимательно читаю колонку за колонкой. Поэтому главные плюсы печатной прессы – это доверие, внимательность и осязаемость.
Будущее газет и журналов зависит от того, как государство видит себя в дальнейшем. Есть фундаментальные вещи, которые, может быть, не сильно продаваемые, не очень коммерчески выгодные, но они обязаны быть поддержаны государством как имиджевые, как важный элемент информационной базы.
Мария Командная, телеведущая, основательница бренда косметики Superbanka:
Последний раз я брала в руки журнал The Voice перед Новым годом. Я была в магазине «Москва» и вспомнила, что в этом журнале есть фотография и небольшая рецензия на наш крем для рук. Я решила полистать журнал, поглядеть на него вживую. Обычно все выходит онлайн и если появляются какие-то публикации бренда именно в печати, я стараюсь их покупать – просто сохранять на память. Но скажу честно: в последний раз я покупала журнал, по-моему Forbes Life, в 2022 г. Там выходил мой материал на спортивную тематику – и, конечно, я его купила себе на память. Но чтобы я купила журнал, который, как в детстве, я бы читала от корки до корки, – такого не случается.
Помните, как условно 20 лет назад огромное количество москвичей в первый же день скупали журнал «Афиша», потому что там печатались самые классные колумнисты? Выход каждого выпуска этого журнала был каким-то событием. У меня так было с журналом «Афиша», с журналом «PRОспорт», которого давно уже нет. Иногда я покупаю журнал Forbes, но в целом вот этого трепета перед печатной прессой, который у меня был в детстве, больше нет.
Мы изменились, время изменилось – и в целом как будто бы нет сейчас никакой разницы между тем, чтобы взять и прочитать статью в журнале, в печати, и тем, чтобы прочитать статью онлайн. Потребление перешло в цифру уже очень давно, и это настолько закономерный процесс, что даже говорить, если честно, об этом как-то странно. Возможно, есть какие-то любители, которые по-прежнему читают напечатанные журналы, но среди моих друзей таких нет. При этом книги я по-прежнему стараюсь покупать. Потому что вот это ощущение, что ты читаешь бумажную книгу, ни с чем не сравнимо.
Все мои информационные потребности сейчас закрывают онлайн-медиа и, конечно, блогеры. При этом Telegram-каналы я читаю гораздо чаще, чем сайты каких-то изданий. Более того, сейчас огромное количество блогеров с сотнями тысяч подписчиков работают по редакционным схемам: у них есть редакции, у них есть большой штат сотрудников.
Я не думаю, что бумажная пресса исчезнет: все-таки это история про статус. Пока у бумажной прессы будут рекламодатели и читатели – она никуда не денется. Вопрос только в том, как она будет конкурировать с онлайн-медиа и блогерами. Я не раз слышала про соперничество даже внутри редакций, когда диджитал-отдел соревновался с печатной прессой и редакции воспринимались не как единое целое, а как что-то, что борется за рекламодателей и читателей внутри издания. Мне кажется, что спасти печатную прессу может только симбиоз, когда бумага поймет, что диджитал ее двигает, а диджитал поймет, что бумага – это престиж, который добавляет ему веса и силы бренда.
Светлана Володина, президент Федеральной палаты адвокатов:
Можно долго перечислять плюсы и минусы печати. Мне представляется, что теперь это дело привычки. Чашка кофе, еще горячая выпечка и газета, напечатанная буквально этой ночью, чтобы уже утром быть у вас на столе... Разве можно себе отказать в этом удовольствии? На бумаге читаю только профессиональную прессу – «Адвокатскую газету». Она всегда на моем столе, несмотря на то что есть интернет-версия. Все остальное – онлайн.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:
Бумажную прессу лично я практически не читаю, только в онлайн-варианте. Можно сказать, полностью утратился навык. Последний раз в руках я держал печатные выпуски в самолете, чаще это журналы (хотя и там, как правило, не беру). Пресса как артефакт, который держат в руках, скорее всего, исчезнет, но не завтра. Читатели осязаемой прессы убывают, но пока есть. Будет ли ренессанс, как с винилом или книгами? Сомневаюсь. Смысла нет.
Дарья Лантратова, сенатор:
Где бы я ни работала, всегда оформляю подписку на основные издания («Комсомолка», «Ведомости», «Коммерсантъ», РБК, «Известия», «Независимая газета»...). События развиваются очень стремительно, точек зрения на освещение одного и того же инфоповода множество. Умение отличить правду от вымысла становится одним из ключевых навыков, важно уметь не просто получать информацию, но и анализировать ее.
Для меня печатная пресса – это больше, чем источник информации, а самая настоящая эстетика – верстка, заголовки, иллюстрации, шрифт, ощущение бумаги. Сложно представить, что печатная пресса может исчезнуть. Несмотря на стремительную цифровую трансформацию общества, есть люди, которым в первую очередь важны «живые» ощущения и эмоции от прочтения газеты. Уверена, что, как бы далеко ни зашел технический прогресс, у печатной прессы всегда будет свой читатель.
Кроме того, для многих газета – один из ключевых источников информации. В некоторой степени для человека это знак стабильности: он знает, по каким дням выходит выпуск, где можно купить издание, какие рубрики он там увидит, – и это часть его образа жизни.
Александр Ларьяновский, управляющий партнер Skyeng:
Я не помню, когда в последний раз читал бумажную газету. Наверное, лет 5–6 назад – может, и больше. Я вообще не поклонник делить медиа по химическому составу носителя. Для меня бумажные и электронные носители совершенно тождественные.
Мне кажется, что использование бумаги для одноразового чтения – не очень бережное отношение к ресурсам. Поэтому надеюсь, что эта привычка [выпускать бумажные СМИ] останется в прошлом.
Валерий Фадеев, глава совета по правам человека при президенте РФ:
Я выписываю «Коммерсантъ» на работу и интернетом, естественно, пользуюсь – но, когда смотришь на газету, обзор гораздо шире, чем когда смотришь на экран компьютера или тем более телефона.
В бумажной прессе есть то, чего нет в интернете. В первую очередь – в журналах. Журнал похож на книгу, журнал – это ощущение бумаги, это иллюстрации, это возможность посмотреть разворот с красивым заголовком, с какими-то картинками. Интернет – это в первую очередь текст, короткие новости. Журнал – это уже некое произведение, которое ближе скорее к кино.
У нас в России многие, и особенно те, от которых зависит развитие рынка медиа, подобны персонажу из фильма «Москва слезам не верит», который говорил, что скоро будет только одно телевидение. Вот эта позиция, что скоро останется только один интернет, – это ошибочная позиция.
Совсем недавно говорили, что все книги теперь будут электронными. Максимум доли у электронных книг на книжном рынке в Европе – процентов 18 – и эта доля больше не растет. Люди по-прежнему читают бумажные книги. Что касается бумажной прессы – журналов в первую очередь, – во многих странах этот сегмент сворачивался, многие журналы закрылись. Сегодня они снова открываются. Существует разница в восприятии на экране компьютера или телефона и чтении и разглядывании бумажного продукта. Будут читать и то и другое, естественно. Сейчас доля тех, кто читает бумажную прессу, невелика, но я думаю, что она будет возрастать.
Иван Засурский, журналист, продюсер:
В нашей стране газеты печатают для двух людей: для Владимира Владимировича и для меня. Я каждый день покупаю практически все ежедневные газеты, потому что, в отличие от онлайн-журналистики, благодаря бумажной прессе вы можете составить впечатление об информационном поле за счет ограниченной выборки. В онлайне можно что-то просто не заметить, не обратить внимание – а здесь вы будете просто смотреть и знать, что у вас где вышло, кто про что пишет, какие компании чем занимаются, какие органы федеральной власти по поводу чего отчитываются. У нас теперь пресса такая, что все стараются туда попасть и что-нибудь рассказать о себе. Таким образом, если вы понимаете, как это все работает, то можете составить относительно неплохое впечатление, по крайней мере, об этом сообществе.
Большую часть своей жизни я работал в бумажной прессе, в «Независимой газете» и в других изданиях. Я знаю, что в бумажной прессе есть очень важный момент – ограниченность текста. Поэтому, когда ты пишешь для бумажной прессы, у тебя есть ощущение, что тебя читают. Это не совсем похоже на то, что ты испытываешь, когда знаешь количество прочтений той или иной своей онлайн-заметки, – это, мне кажется, приносит больше удовлетворения. В бумажной прессе есть жанры: очерки, интеллектуальные эссе – традиции, по которым газеты публикуют всякие умные вещи. Онлайн-издания далеко не всегда могут себе это позволить.
Пока есть люди, у которых есть привычка к чтению газет, они будут выходить. У Андрея Мирошниченко (журналист, теоретик медиа. – «Ведомости») есть книга «Когда умрут газеты». Он считает, что газета «Ведомости» умрет последней, – так что у вас еще есть время.
Я консерватор: мне нравится, что вы есть. Мне нравится, что вы издаетесь на бумаге, и я каждый день плачу за это.