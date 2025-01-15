Как будут отбирать препараты для перечня стратегически значимых лекарств

За создание базовых и вспомогательных критериев для включения препарата в список СЗЛС на упомянутом совещании выступали представители Минпромторга (замминистра Екатерина Приезжева и директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Дмитрий Галкин). К базовым они предлагают отнести наличие лекарств в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и в клинических рекомендациях и то, что госзакупки данных средств осуществляются не менее трех лет. Доля этих препаратов, производящихся в РФ по полному циклу, на момент включения в перечень не должна превышать 50%, привели их слова собеседники «Ведомостей». Как дополнительный критерий может использоваться принадлежность лекарства к следующим категориям: антибактериальные и антимикробные препараты, вакцины, ненаркотические анальгетики, препараты крови и не имеющие аналогов лекарства.