Большие люди в Большом театре

Большие люди в Большом театре200 лет назад открылась главная политическая сцена страны
В 1825 г. у Большого театра появилось новое здание – с тех его облик стал одной из визитных карточек Москвы. В стенах Большого рождались русская опера и русский балет, площадь перед театром стала местом притяжения туристов, а сторублевки с изображением театра – самой ходовой купюрой в стране. В XX в. сцена и зал Большого театра перестали всецело принадлежать искусству: в перерывах между оперно-балетными постановками или же непосредственно во время спектаклей здесь творилась большая политика.
Театр заседаний и съездов
С 1918 г. Большой театр получил статус академического. Однако после Октябрьской революции его судьба оставалась под вопросом. Многие большевики, в том числе Владимир Ленин, одно время предлагали закрыть театр как символ буржуазной культуры. В 1919 г. член коллегии наркомата просвещения Платон Керженцев предложил распустить труппу театра. В своем отчете он обосновал это не только идеологическими причинами, но и практическими: театр требовал больших расходов на обогрев помещений и содержание штата из 2000 человек. В годы разрухи, вызванной гражданской войной, когда «важнейшим из искусств», по мнению вождя мирового пролетариата, считалось кино, идея закрытия Большого театра не выглядела чем-то необычным. Но против этого решения выступили нарком просвещения Анатолий Луначарский, председатель ВЦИК Михаил Калинин и Иосиф Сталин. В итоге в 1922 г. правительство признало, что закрытие театра экономически нецелесообразно.
Здание Большого театра приглянулось большевикам сразу после революции, когда все высшее руководство молодой Советской России только переехало из Петрограда в новую старую столицу и ему требовалось место для проведения партийных съездов и официальных массовых мероприятий. Величественное здание недалеко от Кремля идеально подходило на эту роль. Большой театр с его просторным залом был удобным местом для проведения государственных собраний, особенно в условиях нехватки средств на строительство новых объектов. Так Большой был адаптирован под новые нужды. Его сцена и зал стали использоваться для проведения всероссийских съездов Советов, заседаний ВЦИК и конгрессов Коминтерна. До начала 30-х гг., когда зал заседаний построили в Большом Кремлевском дворце, Большой театр оставался чуть ли не единственной площадкой для государственных собраний и торжественных мероприятий.
В марте 1918 г. здесь прошел IV съезд Советов, первый после переноса столицы из Петрограда в Москву. На следующем съезде в июле того же года, в Большом были арестованы все члены левоэсеровской фракции. Так в стране осталась только одна партия, под руководством которой в Большом театре была принята первая Конституция РСФСР, а затем в декабре 1922 г. подписан договор об образовании СССР. Делегаты съездов Советов четырех республик – РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказья – собрались в Большом театре, чтобы ратифицировать союзный договор. В 1924 г. со сцены Большого на заседании XI Всероссийского съезда Советов объявили о смерти Ленина. Так за несколько лет Большой театр стал главной политической сценой страны.
Театр торжеств и юбилеев
5 декабря 1936 г. в Большом театре на VIII Чрезвычайном Съезде Советов была принята новая «сталинская» Конституция СССР. Согласно этому документу, основу страны составляли всенародно избираемые Советы депутатов трудящихся, а гражданам гарантированы равные права, включая свободу слова, совести и собраний. Через год, в разгар политических репрессий, на той же сцене кандидат в депутаты Верховного совета СССР Сталин произнес предвыборную речь перед избирателями Сталинского избирательного округа.
После открытия зала заседаний в Большом Кремлевском дворце Большой театр постепенно утратил свое значение как место для политических собраний. Но на протяжении всего существования СССР он оставался одной из основных площадок для торжественных мероприятий, приуроченных к юбилейным датам. В годы перестройки Михаил Горбачев перенес некоторые партийные заседания в Большой. Так подчеркивалось стремление партии вернуться к «ленинским традициям». Последнее партийное собрание в Большом театре прошло 8 марта 1991 г.
Театр дипломатических действий
Традиция посещать Большой театр первыми лицами государства и высокими иностранными гостями сложилась еще в XIX в. Театральные постановки были одним из инструментов политики еще с античных времен, и Большой театр не стал исключением. Почетные гости смотрели постановки из центральной, «царской», ложи. Это главная точка зрительного зала Большого театра. Здесь 26 августа 1856 г., после своей коронации в Успенском соборе Кремля, император Александр II присутствовал на торжественном представлении. С тех пор коронационные мероприятия традиционно проходили в стенах Большого театра. Ложа включает три ряда кресел, а также просторную аванложу с мягкими диванами и столиками. Отсюда открывается лучший вид как на сцену, так и на весь зрительный зал.
Появление гостей в «царской» ложе Большого театра сопровождалось исполнением гимна и аплодисментами. Такие события всегда освещались на первых полосах газет. В «царской» ложе в разные годы побывали индийские лидеры Джавахарлал Неру и Индира Ганди, президент Египта Гамаль Абдель Насер, шах Ирана Реза Пехлеви, а также афганский принц Мухаммед Дауд и император Эфиопии Хайле Селассие. Здесь смотрели балет Мао Цзэдун, Броз Тито, Франсуа Миттеран, Гельмут Коль, Ким Ир Сен, Ричард Никсон и Рональд Рейган. Незадолго до начала Великой Отечественной войны в Большом побывал министр иностранных дел нацистской Германии Риббентроп.
Уинстон Черчилль посетил Большой театр во время своего визита на Четвертую московскую конференцию в 1944 г. – на ней обсуждалось вступление СССР в войну с Японией и послевоенное устройство восточной Европы. К визиту британского премьера Большой театр представил английские народные песни и кантату Александра Александрова о Сталине. Больше всего Черчилль был поражен долгими аплодисментами, которыми зрители провожали балерину Ольгу Лепешинскую.
Фидель Кастро посетил Советский Союз в 1963 г. В Большом театре он смотрел «Лебедином озере» с Майей Плисецкой. А в 1987 г. на «Лебединое озеро» в Большой пришла Маргарет Тэтчер.
Традиция приглашать зарубежных гостей в главный театр страны сохранилась и в современной России. Так, в 2016 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял участие в мероприятиях к 25-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. В завершение визита Нетаньяху посетил Большой театр – на сцене выступили артисты Большого театра России и Израильской оперы.
В мае 2018 г. премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Большом театре принимал участие в церемонии открытия перекрестных годов России и Японии. А в июне 2019 г. председатель КНР Си Цзиньпинь в фойе Большого театра рассматривал фотовыставку «Россия и Китай: 70 лет сотрудничества».
Основу репертуара Большого для глав иностранных государств чаще других составляло «Лебединое озеро». Балет Петра Чайковского был не только частью программы, но и эффективным дипломатическим «козырем». Впервые поставленный на сцене Большого театра в 1877 г., он стал своего рода символом России. С течением времени балет завоевал популярность и стал центральной частью репертуара. А позже – обрел символическое значение в политической истории России. Во время августовского путча 1991 г. советское телевидение в перерывах между выпусками новостей транслировало балет. Четырехактное «Лебединое озеро», длящееся почти три часа, идеально подходило для телеэфира, создающего видимость спокойствия и умиротворения. В начале 80-х балеты транслировали на фоне смерти очередного генсека, поэтому в коллективной памяти «Лебединое озеро» стало ассоциироваться с культурным фоном, который скрывает переломные моменты в истории страны.
В 2026 г. Россия отпразднует 250-летний юбилей Большого театра. В программе – концерт мировых звезд оперы и балета, международные фестиваль и конкурс артистов балета. Список мировых лидеров, посетивших Большой, скорее всего, пополнится, и кому-то из них наверняка покажут легендарное «Лебединое озеро».