Большие люди в Большом театре

В марте 1918 г. здесь прошел IV съезд Советов, первый после переноса столицы из Петрограда в Москву. На следующем съезде в июле того же года, в Большом были арестованы все члены левоэсеровской фракции. Так в стране осталась только одна партия, под руководством которой в Большом театре была принята первая Конституция РСФСР, а затем в декабре 1922 г. подписан договор об образовании СССР. Делегаты съездов Советов четырех республик – РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказья – собрались в Большом театре, чтобы ратифицировать союзный договор. В 1924 г. со сцены Большого на заседании XI Всероссийского съезда Советов объявили о смерти Ленина. Так за несколько лет Большой театр стал главной политической сценой страны.