ВС разъяснит порядок распределения средств от продажи ипотечного жилья должника

В июне прошлого года КС признал неконституционными положения закона о банкротстве, поскольку они не обеспечивали определенности в том, что касается условий распространения имущественного иммунитета на средства, оставшиеся после продажи ипотечной квартиры и расчета с залоговым кредитором. Суд в постановлении также указал, что в судебной практике сейчас распространен такой подход, что оставшиеся после продажи ипотечной квартиры и расчетов с банком средства исключаются из конкурсной массы и передаются должнику в целях обеспечения его права на жилище – они могут пойти на первоначальный взнос для приобретения нового жилья, на аренду жилого помещения и т. д. КС предписал законодателю урегулировать этот вопрос. До внесения соответствующих изменений суды должны исключать по заявлению гражданина-должника такие денежные средства из конкурсной массы. При этом их сумма может быть уменьшена в пользу конкурсной массы, если она позволяет приобрести жилое помещение, которое по своим характеристикам явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности в жилище должника и членов его семьи, указал КС.