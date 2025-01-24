ВС разъяснит порядок распределения средств от продажи ипотечного жилья должника

ВС разъяснит порядок распределения средств от продажи ипотечного жилья должникаЭти деньги не могут направляться на погашение требований незалоговых кредиторов, считают эксперты
Верховный суд (ВС) решит, как должны распределяться денежные средства от продажи ипотечной квартиры должника, если она является для него единственным жильем. Нижестоящие суды посчитали, что вырученные деньги могут быть направлены на погашение требований всех кредиторов, а не только залоговых. Должник, напротив, придерживается мнения, что оставшаяся после удовлетворения требования залогового кредитора сумма подлежит исключению из конкурсной массы. Точку в деле поставит высшая инстанция 17 февраля.
В кассационной жалобе гражданка Марина Тищенко пояснила, что спорная квартира являлась единственным жильем для ее семьи. Данный факт был подтвержден в том числе сведениями из Росреестра. Несмотря на это, квартира была реализована на торгах, а вырученные за нее средства распределены между залоговым и остальными кредиторами, после чего суд по ходатайству финансового управляющего прекратил производство по делу о банкротстве. По мнению заявительницы, суд не учел, что к оставшимся после продажи ипотечной квартиры и расчета с залоговым кредитором денежным средствам применяются правила об исполнительском иммунитете и они исключаются из конкурсной массы.
ВС должен отменить оспариваемые судебные акты, а дело направить на новое рассмотрение, уверен руководитель проектов Enforce Law Company, старший юрист Данил Ананьин. По его словам, судебная практика по данной категории споров сейчас отдает приоритет защите интересов должника: суды, как правило, оставляют за ним разницу между суммой реализации залогового имущества и суммой, необходимой для удовлетворения требований залогового кредитора. «Предполагается, что за счет оставшихся денежных средств должник сможет гарантировать себе права на обеспечение жилищных условий и не остаться на улице», – пояснил юрист.
С ним соглашается руководитель практики уголовно-правовой защиты, преподаватель ЮК «Институт УДО» Игорь Ивлев. Он назвал преждевременной подачу финансовым управляющим ходатайства о прекращении производства по делу. Судьба денежных средств, оставшихся после погашения требования залогового кредитора и расходов по делу, подлежала разрешению по правилам об исполнительском иммунитете, согласно которым они должны были вернуться должнику, уточнил Ивлев.
Перспективы у данного дела в ВС совершенно однозначные: оспариваемые судебные акты будут отменены, считает руководитель адвокатской практики Ulezko.legal Александра Улезко. Эксперт отметила, что действия управляющего не соответствовали позиции Конституционного суд (КС), изложенной в постановлении от 4 июня 2024 г. «Несмотря на то что распределение денежных средств и прекращение процедуры судом первой инстанции состоялось до появления данной позиции КС, практика арбитражных судов и ранее придерживалась такого подхода», – подчеркнула она. По словам Улезко, отмена судебных актов может вызвать справедливые вопросы к управляющему со стороны незалоговых кредиторов. Неправильное распределение денежных средств финансовым управляющим дает возможность предъявить к нему требования о возмещении убытков, полагает юрист.
В июне прошлого года КС признал неконституционными положения закона о банкротстве, поскольку они не обеспечивали определенности в том, что касается условий распространения имущественного иммунитета на средства, оставшиеся после продажи ипотечной квартиры и расчета с залоговым кредитором. Суд в постановлении также указал, что в судебной практике сейчас распространен такой подход, что оставшиеся после продажи ипотечной квартиры и расчетов с банком средства исключаются из конкурсной массы и передаются должнику в целях обеспечения его права на жилище – они могут пойти на первоначальный взнос для приобретения нового жилья, на аренду жилого помещения и т. д. КС предписал законодателю урегулировать этот вопрос. До внесения соответствующих изменений суды должны исключать по заявлению гражданина-должника такие денежные средства из конкурсной массы. При этом их сумма может быть уменьшена в пользу конкурсной массы, если она позволяет приобрести жилое помещение, которое по своим характеристикам явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности в жилище должника и членов его семьи, указал КС.