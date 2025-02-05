Работа медиаторов в социальной сфере потребует дополнительной квалификации

Работа медиаторов в социальной сфере потребует дополнительной квалификацииПредставители отрасли предлагают Минюсту учесть это в поправках в закон о медиации
При создании Минюстом поправок в закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника» стоит предусмотреть дополнительную отраслевую подготовку для медиаторов, помогающих разрешать споры в сфере трудовых и семейных правоотношений, а также в области здравоохранения. Такое предложение 4 февраля члены рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по системному развитию медиации и медиативных технологий озвучили представителю Министерства юстиции на заседании в ОП.
О подготовке Минюстом поправок в закон стало известно в августе 2024 г.
Несмотря на то что закон о медиации вступил в силу еще в 2011 г., эта процедура не получила должного распространения в России, следует из уведомления о разработке законопроекта на портале проектов нормативных правовых актов.
Разработчики документа обозначили проблемы, которые нужно устранить за счет поправок. В частности, сейчас процедура может проводиться на непрофессиональной основе, не разработаны стандарты деятельности и этики медиаторов. Кроме этого нет ответственного за политику в этой сфере органа государственной власти, единого реестра медиаторов и мер дисциплинарного воздействия на них, сказано в том же уведомлении. Законопроект также будет содержать поправки о механизме саморегулирования института медиации, говорилось в сообщении Минюста.
Сейчас в России чаще всего медиация применяется для решения правовых споров. В частности, Минюст готовит законопроект, предусматривающий обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака. Глава ведомства Константин Чуйченко пояснял, что она будет действовать при определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов.
Что такое медиация
Медиация – процесс, при котором нейтральная третья сторона (медиатор) помогает найти взаимовыгодное решение для всех участников конфликта или спорной ситуации. Медиатор не навязывает какое-либо решение – стороны принимают его самостоятельно по результатам встреч. Процедура может применяться при спорах, возникающих из гражданских, административных и других публичных правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.
При этом в 2024 г. – начале 2025 г. представители законодательных и исполнительных органов власти все чаще стали предлагать использовать медиацию как инструмент социально-психологической поддержки или же внедрять эту процедуру на практике. По такому принципу начала работать социально-психологическая медиация в столичных многофункциональных центрах. Теперь там предлагают примирительную процедуру при разводе, выяснили «Ведомости» в январе. Этой опцией могут воспользоваться пары без общих несовершеннолетних детей, в то время как правовая рассчитана на семьи с детьми.
Службы медиации могут быть внедрены и в российских школах для примирения конфликтующих школьников. Это предложение есть в законопроекте группы депутатов Госдумы, нулевое чтение которого прошло в ОП, писали в конце января «Ведомости».
Социальная медиация имеет разные трактовки, обратила внимание директор Уральского центра медиации Ольга Махнева. Но наряду с этим в законодательстве закреплено, что входит в социальную сферу: здравоохранение, образование, соцзащита, спорт, культура и жилищно-коммунальное хозяйство, уточнила она. Взаимодействие в этих отраслях регламентирует ряд законов – «Об основах охраны здоровья», «Об образовании», Жилищный кодекс и др. Медиаторы в своей работе должны учитывать и их, а не только закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров», добавила эксперт.
Социальная сфера – это в том числе и болезненные темы, отметил председатель Всероссийской ассоциации восстановительной медиации Рустем Максудов. В качестве примера он привел семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Сейчас у медиаторов нет понятийных разработок для этой области, но они могут работать, интегрируя собственные модели, заявил Максудов. Это важно для подготовки новых образовательных стандартов и оригинальной российской модели медиации, заключил он.
«Ведомости» направили запрос в Минюст о дате публикации финальной версии законопроекта.