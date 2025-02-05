Работа медиаторов в социальной сфере потребует дополнительной квалификации

При этом в 2024 г. – начале 2025 г. представители законодательных и исполнительных органов власти все чаще стали предлагать использовать медиацию как инструмент социально-психологической поддержки или же внедрять эту процедуру на практике. По такому принципу начала работать социально-психологическая медиация в столичных многофункциональных центрах. Теперь там предлагают примирительную процедуру при разводе, выяснили «Ведомости» в январе. Этой опцией могут воспользоваться пары без общих несовершеннолетних детей, в то время как правовая рассчитана на семьи с детьми.