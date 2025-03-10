ФАДН попросили признать чукчей коренным населением Магаданской области

ФАДН попросили признать чукчей коренным населением Магаданской областиНаучное сообщество не считает Колыму исконной средой обитания этого этноса
На рассмотрении в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН) находится представление заместителя председателя правительства Магаданской области Андрея Белозерцева (за подписью и. о. губернатора) о необходимости признания чукчей коренным малочисленным народом региона. Об этом говорится в ответе ФАДН за подписью замглавы ведомства Арины Ямковой на запрос «Ведомостей». Белозерцев просит дополнить позицию единого перечня коренных малочисленных народов России, касающуюся чукчей, Магаданской области. В соответствии с действующей редакцией перечня чукчи являются коренными народами Чукотки, Камчатки и Якутии.
«Вместе с тем позиция научного сообщества заключается в том, что Магаданская область в ее современных границах не является исконной средой обитания чукчей, которые исторически проживают на территории современного Чукотского автономного округа», – отмечается в ответе ФАДН. По результатам всероссийской переписи населения 2020 г., в Магаданской области проживают 294 человека, указавших свою национальную принадлежность как чукчи. При этом абсолютное их большинство (286 человек) проживают в Магадане и близлежащих населенных пунктах и не ведут традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность, уточнила Ямкова в ответе на запрос «Ведомостей».
«При этом, согласно научным исследованиям, современное чукотское население Магаданской области сформировалось в послевоенное время в результате миграции из мест традиционного проживания чукчей (в 1934 г. в Магадане открылся техникум по подготовке горнопромышленных, сельскохозяйственных и педагогических кадров, в котором специальные места предназначались для представителей коренных малочисленных народов; с 1960-х гг. жители Чукотки, в том числе чукчи, выезжали в отпуск или на лечение в Магадан, Хабаровск, Москву и другие города России, которые впоследствии для некоторых стали постоянным местом жительства)», – говорится в ответе замглавы ФАДН.
Основные преференции для представителей коренных малочисленных народов России
– Право на традиционную охоту и рыбалку,
– право на социальную пенсию,
– право на бесплатные лекарства,
– право на замену военной службы альтернативной.
На проблему отсутствия чукчей в перечне коренных народов Магаданской области обращал внимание в 2024 г. представитель Колымы в Совете Федерации, заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, писала «Ведомости. Страна». По его словам, из-за этого чукчи «лишены целого ряда льгот, присущих коренным малочисленным народам, для которых Магаданская область признана местом проживания». Широков называл проблему «крайне чувствительной».
Ситуация действительно «не такая простая», говорит член президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Брод. «Нет даже единства среди ученых. Существуют разные подходы в научной среде о том, жили ли чукчи на территории Магаданской области или это пришлые народы», – сказал он «Ведомостям». По мнению Брода, «начинать надо с того, что собрать разных ученых и выработать единую точку зрения». «Я, со своей стороны, готов направить запросы и в ФАДН, и в Государственную думу, в Совет Федерации, в органы власти Магаданской области с тем, чтобы еще раз услышать официальную позицию всех ветвей власти о намерениях в дальнейшем обсуждать и решать возникший вопрос. Как я понимаю, пока окончательную точку никто в этом вопросе не собирается ставить», – уточнил он.
Вопрос признания чукчей одним из коренных малочисленных народов, проживающим на территориях традиционного расселения в Магаданской области, обсуждался на одном из заседаний рабочей группы по законодательному обеспечению защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ при комитете по делам национальностей, на этой же площадке планируется провести еще одно обсуждение, сообщила «Ведомостям» член комитета, депутат от Чукотки Елена Евтюхова. По ее словам, властям Колымы «необходимо подготовить перечень документов», подтверждающих, что и ранее на территории Магаданской области проживали данные представители коренных малочисленных народов. «С магаданцами мы на связи», – заявила Евтюхова.
Чукчи наделены статусом коренного малочисленного народа постановлением правительства России в 2000 г. По данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, общая численность чукчей составляет 15 800 человек. Чукчи традиционно проживают на Чукотке и прилегающих территориях северо-востока Сибири. Чукотский автономный округ с 1953 по 1992 г. находился в составе Магаданской области. В настоящее время является единственным автономным округом, не входящим в состав другого субъекта Федерации.