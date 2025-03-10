ФАДН попросили признать чукчей коренным населением Магаданской области

Ситуация действительно «не такая простая», говорит член президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Брод. «Нет даже единства среди ученых. Существуют разные подходы в научной среде о том, жили ли чукчи на территории Магаданской области или это пришлые народы», – сказал он «Ведомостям». По мнению Брода, «начинать надо с того, что собрать разных ученых и выработать единую точку зрения». «Я, со своей стороны, готов направить запросы и в ФАДН, и в Государственную думу, в Совет Федерации, в органы власти Магаданской области с тем, чтобы еще раз услышать официальную позицию всех ветвей власти о намерениях в дальнейшем обсуждать и решать возникший вопрос. Как я понимаю, пока окончательную точку никто в этом вопросе не собирается ставить», – уточнил он.