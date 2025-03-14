До семи лет тюрьмы будет грозить за содействие международным организациям

Также Володин анонсировал поправки в Уголовный кодекс (УК). За дискредитацию Вооруженных сил и призывы к санкциям против России будет установлена ответственность со сроком лишения свободы до пяти лет и конфискация имущества, если эти преступления совершены «из корыстных побуждений или по найму». Также установят уголовную ответственность со сроком лишения свободы до семи лет и конфискацией имущества за «оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия».