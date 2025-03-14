До семи лет тюрьмы будет грозить за содействие международным организациям

До семи лет тюрьмы будет грозить за содействие международным организациямВ Госдуме разработали новые ограничения для иностранных агентов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал в соцсетях новые ограничения для граждан, которых Минюст признал иностранными агентами. Среди них уголовная ответственность с лишением свободы и конфискацией имущества за призывы к санкциям, дискредитацию Вооруженных сил и за содействие иностранным организациям. Тексты законопроектов пока не опубликованы в думской базе.
Депутаты подготовили три законопроекта, сообщил спикер. В частности, предлагается признавать иноагентами и тех, кто оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, «как, например, Международный уголовный суд». Кроме того, в реестр будут вписывать тех, кто помогает иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России, а также вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, «которые могут быть использованы во вред нашей стране».
Для граждан, признанных иноагентами, «и тех, кто бежал из страны» (что это значит юридически, Володин не пояснил), за противоправные действия против России из-за рубежа будет предусмотрено судебное разбирательство без участия подсудимого в случае совершения ряда преступлений. Это публичные призывы к терроризму, экстремизму, сепаратизму, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма.
Сейчас по ст. 247 (участие подсудимого) Уголовно-процессуального кодекса (УПК) разбирательство проводится при обязательном участии подсудимого. Среди исключений – если это преступление небольшой и средней тяжести и подсудимый ходатайствовал о рассмотрении дела без него или тяжкие и особо тяжкие преступления, если подсудимый находится за пределами России и уклоняется от явки в суд.
Также Володин анонсировал поправки в Уголовный кодекс (УК). За дискредитацию Вооруженных сил и призывы к санкциям против России будет установлена ответственность со сроком лишения свободы до пяти лет и конфискация имущества, если эти преступления совершены «из корыстных побуждений или по найму». Также установят уголовную ответственность со сроком лишения свободы до семи лет и конфискацией имущества за «оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия».
«Хотелось бы отметить, что в УК есть спецсостав для таких деяний – ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), – говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. – Это некий аналог госизмены, но по своему характеру статья полегче. Вероятно, или будет расширена диспозиция этого состава, или введены новые квалифицирующие признаки. Может быть и более уточненный состав в виде новой статьи УК».
Зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев говорит, что сложно комментировать законопроекты, которые он не видел. Но он не исключает, что в ст. 104.1 УК (конфискация имущества) может быть введена новая формулировка, которая будет касаться именно иностранных агентов. Для этой категории граждан установлен запрет для получения материальных выгод, поэтому, возможно, в случае обхода закона будет грозить конфискация, полагает Валеев.
Володин неоднократно предлагал конфисковать находящееся в России имущество иностранных агентов. Однако сейчас под конфискацию попадает имущество, которое получено в результате совершения преступлений, состав которых определен в ст. 104.1 УК (конфискация имущества), а также имущество, предназначенное для финансирования терроризма, экстремизма и деятельности против безопасности России.
Что касается заочного судебного разбирательства, то и сейчас оно возможно по УПК, говорит Валеев.
Законодательные инициативы служат, по сути, мерой профилактического воздействия против деструктивной деятельности, считает Горбунов. В части конфискации возможны несколько вариантов, говорит он: «Конфискация по приговору суда в порядке ст. 104.1 УК РФ, по иску Генпрокуратуры по аналогии с изъятием неподтвержденных коррупционных доходов госслужащих или иной специальный механизм».