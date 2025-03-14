Минюст признал иноагентом писательницу Аллу Боссарт

Минюст признал иноагентом писательницу Аллу БоссартРеестр также пополнили журналист Андрей Аксенов и активист Герман Обухов
Минюст России включил в свой реестр иностранных агентов писательницу Аллу Боссарт, следует из информации на сайте ведомства.
«Боссарт принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», – говорится в сообщении.
Писательница, по версии Минюста, также распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил (ВС) РФ и выступала против боевых действий на Украине. Боссарт – писательница, поэтесса и журналистка. Автор произведений «Любовный бред», «Пенсионерка», «Ундина из Нижнего Тагила».
Список ведомства пополнили журналист Андрей Аксенов и активист Герман Обухов. Согласно информации Минюста, Аксенов распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике» и выступал против спецоперации. Аксенов – автор и ведущий подкаста про историю начала XX в. «Закат империи».
Обухов, помимо предполагаемого распространения фейков про российские власти и армию, является руководителем иностранного фонда, следует из сообщения Минюста. Обухов является писателем, был политическим заключенным в СССР. С 1981 по 1987 гг. отбывал наказание за антисоветскую пропаганду и агитацию.
Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин также подписал закон о специальных счетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.
В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий полный запрет для иноагентов на просветительскую и образовательную деятельность. Предполагается, что они не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы и круглые столы для всех граждан России.