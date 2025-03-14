Минюст признал иноагентом писательницу Аллу Боссарт

Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин также подписал закон о специальных счетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.