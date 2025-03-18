Правительство исключит региональные научные центры из РАН и включит РЦНИ

Правительство исключит региональные научные центры из РАН и включит РЦНИНа основе Российского центра научной информации академия создает государственную базу научных данных
Региональные научные центры выйдут из структуры Российской академии наук (РАН). Такой проект разработало правительство, 17 марта его одобрила комиссия по законопроектной деятельности. Предлагаемые изменения коснутся закона о Российской академии наук от 2013 г.
Свое предложение правительство объясняет тем, что единая позиция о задачах и функциях региональных научных центров не выработана. А ранее предлагаемые РАН функции для региональных центров уже реализуются самой академией, ее отделениями или подведомственными Минобрнауки научными организациями, следует из пояснительной записки.
Наряду с этим правительство прописало в законопроекте возможность включить в структуру РАН организации, которые обеспечивают централизованную подписку на научные издания и базы данных, а также занимаются редакционно-издательской и полиграфической деятельностью. Их перечень, согласно документу, утвердит правительство. На Академию наук возложат полномочия учредителя и собственника имущества, находящегося в оперативном управлении таких организаций. Их руководители будут назначаться по согласованию с РАН, следует из предложенных изменений в закон.
Если их примут, то в структуру РАН можно будет включить Российский центр научной информации (РЦНИ) и издательство «Наука». Поручение об этом в мае прошлого года давал президент России Владимир Путин. Срок его исполнения – до 4 июля 2025 г., уточняется в заключении департамента просвещения, высшего образования и науки правительства на проект. РЦНИ и «Наука» войдут в РАН с сохранением юридических лиц, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе академии.
Издательство «Наука» должно работать с государственной русскоязычной базой научных данных, поэтому оно переходит под руководство РАН вместе с РЦНИ, говорил 10 марта в интервью «Ведомостям» президент академии Геннадий Красников. РАН работает над созданием такой базы данных на основе РЦНИ, сейчас она охватывает около 300 000 подписчиков, уточнял он.
Что входит в структуру РАН
4 региональных отделения РАН (Дальневосточное, Сибирское, Уральское, Санкт-Петербургское);
7 научных комитетов;
научные советы, комиссии, организуемые в порядке, устанавливаемом президиумом РАН.
Об этом говорится на официальном сайте Российской академии наук.
Вместе с законопроектом, одобренным правкомиссией, существовал и вариант инициативы, разработанный самой РАН. В нем предлагалось оставить структуру академии без изменений: с региональными отделениями, научными центрами и представительствами.
В отзыве департамента просвещения, высшего образования и науки правительства сказано, что академия не представила каких-либо аргументов в пользу сохранения региональных научных центров. Помимо прочего с момента принятия закона о РАН (2013 г.) не было создано ни одного регионального научного центра, говорится в заключении департамента. Там же отмечается, что правительство до сих пор не реализовало полномочие по установлению порядка создания таких центров РАН.
Предложенные изменения правительства проработаны с РАН и призваны актуализировать нормативные документы в соответствии с практикой их применения, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы академии. Он же обратил внимание, что на текущем этапе развития особую роль в формировании научного ландшафта играют Уральское, Сибирское, Дальневосточное и Санкт-Петербургское отделения РАН. Они содействуют субъектам РФ в решении вопросов в области природных ресурсов, экологии, климата и др., сказали в пресс-службе.
Региональные научные центры – это неработающая норма, было принято решение ее исключить, пояснил «Ведомостям» академик РАН Алексей Хохлов. Эти центры в составе РАН были предусмотрены во время реформы 2013 г., но за это время никто так и не вложил никакого содержания в эту сущность, отметил эксперт.
«Ведомости» направили запрос в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко с просьбой уточнить, с чем связано предложение исключить региональные научные центры и включить организации, основной вид деятельности которых – обеспечение централизованной подписки на научные издания и базы данных. «Ведомости» также поинтересовались, предпринимались ли правительством попытки регулировать сферу создания региональных научных центров.