Правительство исключит региональные научные центры из РАН и включит РЦНИ

Если их примут, то в структуру РАН можно будет включить Российский центр научной информации (РЦНИ) и издательство «Наука». Поручение об этом в мае прошлого года давал президент России Владимир Путин. Срок его исполнения – до 4 июля 2025 г., уточняется в заключении департамента просвещения, высшего образования и науки правительства на проект. РЦНИ и «Наука» войдут в РАН с сохранением юридических лиц, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе академии.