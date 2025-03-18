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Правительство исключит региональные научные центры из РАН и включит РЦНИ

На основе Российского центра научной информации академия создает государственную базу научных данных
Екатерина Дорофеева
Виктория Лейковская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Региональные научные центры выйдут из структуры Российской академии наук (РАН). Такой проект разработало правительство, 17 марта его одобрила комиссия по законопроектной деятельности. Предлагаемые изменения коснутся закона о Российской академии наук от 2013 г.

Свое предложение правительство объясняет тем, что единая позиция о задачах и функциях региональных научных центров не выработана. А ранее предлагаемые РАН функции для региональных центров уже реализуются самой академией, ее отделениями или подведомственными Минобрнауки научными организациями, следует из пояснительной записки.

Наряду с этим правительство прописало в законопроекте возможность включить в структуру РАН организации, которые обеспечивают централизованную подписку на научные издания и базы данных, а также занимаются редакционно-издательской и полиграфической деятельностью. Их перечень, согласно документу, утвердит правительство. На Академию наук возложат полномочия учредителя и собственника имущества, находящегося в оперативном управлении таких организаций. Их руководители будут назначаться по согласованию с РАН, следует из предложенных изменений в закон.

Если их примут, то в структуру РАН можно будет включить Российский центр научной информации (РЦНИ) и издательство «Наука». Поручение об этом в мае прошлого года давал президент России Владимир Путин. Срок его исполнения – до 4 июля 2025 г., уточняется в заключении департамента просвещения, высшего образования и науки правительства на проект. РЦНИ и «Наука» войдут в РАН с сохранением юридических лиц, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе академии.

Издательство «Наука» должно работать с государственной русскоязычной базой научных данных, поэтому оно переходит под руководство РАН вместе с РЦНИ, говорил 10 марта в интервью «Ведомостям» президент академии Геннадий Красников. РАН работает над созданием такой базы данных на основе РЦНИ, сейчас она охватывает около 300 000 подписчиков, уточнял он.

Что входит в структуру РАН

13 отделений по областям и направлениям науки;

4 региональных отделения РАН (Дальневосточное, Сибирское, Уральское, Санкт-Петербургское);

7 научных комитетов;

научные советы, комиссии, организуемые в порядке, устанавливаемом президиумом РАН.

Об этом говорится на официальном сайте Российской академии наук.

Вместе с законопроектом, одобренным правкомиссией, существовал и вариант инициативы, разработанный самой РАН. В нем предлагалось оставить структуру академии без изменений: с региональными отделениями, научными центрами и представительствами.

В отзыве департамента просвещения, высшего образования и науки правительства сказано, что академия не представила каких-либо аргументов в пользу сохранения региональных научных центров. Помимо прочего с момента принятия закона о РАН (2013 г.) не было создано ни одного регионального научного центра, говорится в заключении департамента. Там же отмечается, что правительство до сих пор не реализовало полномочие по установлению порядка создания таких центров РАН.

Предложенные изменения правительства проработаны с РАН и призваны актуализировать нормативные документы в соответствии с практикой их применения, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы академии. Он же обратил внимание, что на текущем этапе развития особую роль в формировании научного ландшафта играют Уральское, Сибирское, Дальневосточное и Санкт-Петербургское отделения РАН. Они содействуют субъектам РФ в решении вопросов в области природных ресурсов, экологии, климата и др., сказали в пресс-службе.

Региональные научные центры – это неработающая норма, было принято решение ее исключить, пояснил «Ведомостям» академик РАН Алексей Хохлов. Эти центры в составе РАН были предусмотрены во время реформы 2013 г., но за это время никто так и не вложил никакого содержания в эту сущность, отметил эксперт.

«Ведомости» направили запрос в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко с просьбой уточнить, с чем связано предложение исключить региональные научные центры и включить организации, основной вид деятельности которых – обеспечение централизованной подписки на научные издания и базы данных. «Ведомости» также поинтересовались, предпринимались ли правительством попытки регулировать сферу создания региональных научных центров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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