КС: размер похищенного имущества определяется из рыночной стоимости

Асееву было назначено наказание в виде условного срока на четыре года и штрафа в размере 500 000 руб. Коттедж был обращен в доход государства. Академик свою вину не признал. Он заявлял, что дело было «сфабрикованным», а сторона защиты настаивала, что ученый якобы до этого передал 137-метровую квартиру в пользу РАН. В конце февраля 2025 г. Советский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению ходатайства Асеева о снятии судимости. При этом в январе прошлого года Асеев полностью погасил назначенный ему штраф, но коттедж, который, согласно приговору суда, он должен был вернуть государству, не освободил и проживает в нем до настоящего времени, писали «РИА Новости». В судебном заседании он заявил, что никакого мошенничества не совершал и освобождать коттедж не желает.