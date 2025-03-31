Пациенты просят включить новые жизненно важные препараты в схемы лечения

Пациенты просят включить новые жизненно важные препараты в схемы леченияИз-за асинхронного принятия нормативных актов в 2025 году больные смогут получить их лишь по решению врачебных комиссий
Всероссийский союз пациентов (ВСП) попросил вице-премьера Татьяну Голикову поддержать оперативное включение в программу государственных гарантий на текущий год новых медикаментов. Речь идет о средствах, внесенных в 2025 г. в перечень дорогостоящих и жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это позволит сделать доступным лечение данными лекарствами по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году, а не через год. Соответствующее письмо было направлено 24 февраля 2025 г., его копия есть у «Ведомостей».
Представитель пресс-службы правительства переадресовал вопрос о получении письма в Минздрав. «Ведомости» направили запрос в это министерство.
В схемы терапии по программе госгарантий необходимо включить семь МНН (международных непатентованных наименований) онкологических и онкогематологических препаратов и три МНН группы генно-инженерных биологических лекарственных препаратов (ГИБП), говорится в письме. Эти лекарства применяются при оказании амбулаторно-поликлинической и специализированной медицинской помощи, отмечается в нем.
По данным ВСП, в 70% случаев именно за счет ОМС в рамках клинико-статистических групп (КСГ, на их основе субъекты составляют тарифные соглашения для оплаты медпомощи) проводится лечение среднетяжелых и тяжелых форм хронических неинфекционных заболеваний с использованием ГИБП, а также онкологии противоопухолевыми препаратами и т. д.
Что такое программа госгарантий
Сопредседатели пациентской организации в письме Голиковой также обращают внимание на готовность Федерального фонда ОМС (ФОМС) включить отдельные препараты в модель КСГ на 2025 г. после их внесения в перечень ЖНВЛП. Об этом говорится в письме председателя ФОМСа Ильи Баланина в адрес ВСП от 10 октября 2024 г. (копия есть у «Ведомостей»).
ВСП не в первый раз обращает внимание на то, что сроки выхода распоряжения правительства о расширенном перечне ЖНВЛП и включение новых лекарств в программу госгарантий не синхронизированы. Пока верстается программа госгарантий на будущий календарный год, комиссия Минздрава принимает решение о включении препаратов в перечень ЖНВЛП. При этом внесение одобренных комиссией лекарств в программу не предусматривается. Так, сперва была утверждена программа госгарантий на 2025 г. (постановлением правительства от 27 декабря 2024 г.), а после – обновленный перечень дорогостоящих и жизненно важных лекарств (распоряжением от 15 января 2025 г.). Таким образом, одобренные препараты еще год не попадают в программу госгарантий, пояснял сопредседатель ВСП Юрий Жулев.
Фактически пациенты лишаются доступа к жизненно необходимой терапии, а положительный эффект от снижения цен на лекарства при включении в перечень ЖНВЛП нивелируется, говорится в письме ВСП.
О каких препаратах идет речь
Как отмечала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, альтернативный способ получения новых лекарств есть – через решение врачебной комиссии. Согласно ст. 48 закона об охране здоровья, врачебная комиссия состоит из врачей и возглавляется руководителем медицинской организации или его заместителем. Назначить лекарство такая комиссия может при наличии медицинских показаний – индивидуальной непереносимости и по жизненным показаниям, следует из приказа Минздрава об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов.
Состав перечня гарантий определяет бюджетирование и организацию госзакупок на предстоящий год. При внесении поправок в программу государственных гарантий после ее утверждения они могут вступить в силу в течение нескольких месяцев, предполагал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Например, при внесении поправок в середине года фармпроизводителям может быть сложно спланировать поставки.