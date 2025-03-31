Пациенты просят включить новые жизненно важные препараты в схемы лечения

ВСП не в первый раз обращает внимание на то, что сроки выхода распоряжения правительства о расширенном перечне ЖНВЛП и включение новых лекарств в программу госгарантий не синхронизированы. Пока верстается программа госгарантий на будущий календарный год, комиссия Минздрава принимает решение о включении препаратов в перечень ЖНВЛП. При этом внесение одобренных комиссией лекарств в программу не предусматривается. Так, сперва была утверждена программа госгарантий на 2025 г. (постановлением правительства от 27 декабря 2024 г.), а после – обновленный перечень дорогостоящих и жизненно важных лекарств (распоряжением от 15 января 2025 г.). Таким образом, одобренные препараты еще год не попадают в программу госгарантий, пояснял сопредседатель ВСП Юрий Жулев.