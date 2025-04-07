Дума на этой неделе рассмотрит поправки об освобождении добровольцев от призыва

Дума на этой неделе рассмотрит поправки об освобождении добровольцев от призываОни сместят внимание со срочной службы на добровольческие формирования
Депутаты Госдумы 8 апреля рассмотрят поправки, которые освобождают добровольцев от призыва на срочную военную службу. Поправки включены в законопроект, одобренный 19 марта, который подразумевает продление действия решений о призыве в армию в случае, если они не исполнены. Решения будут исполнять в течение года, т. е. двух призывных кампаний. Гражданин имеет право обратиться в военкомат и сообщить об обстоятельствах, которые мешают ему служить сейчас.
Поправки ко второму чтению дополняют категории граждан, освобожденных от призыва. Это в том числе добровольцы, которые участвовали в боевых действиях не менее полугода, выполняли задачи во время контртеррористических операций (КТО), при использовании добровольческих формирований за пределами РФ, а также служившие в вооруженных формированиях ДНР и ЛНР. Кроме того, освобождение распространяется на военнопленных (кроме тех, кто сдался по своей инициативе), а также граждан, которые были на лечении, в заложниках и др.
Если закон примут, он вступит в силу сразу после официальной публикации.
Предложенные поправки должны закрыть пробел, который образовался в законодательстве после полноценного закрепления в нем статуса добровольческих формирований (см. врез), заявил «Ведомостям» эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Это понятие прописано в законе «Об обороне» с 2022 г. Сейчас те, кто стал добровольцем и участвовал в боевых действиях, будучи призывного возраста и не пройдя срочную службу, не имеют оснований для освобождения от призыва, пояснил эксперт.
Добровольческие формирования и добровольцы
Судя по этой инициативе, призыву не будут подлежать граждане, которые заключили контракты с добровольческими формированиями и отслужили не менее шести месяцев, отметил юрист адвокатского бюро Kaloy.ru Лев Карманов. С ее принятием фокус внимания некоторых граждан со срочной службы в армии, вероятно, сместят на добровольческие формирования, считает он, поскольку можно до или вместо срочной службы пойти в добровольцы. Карманов допускает, что законопроект будет трактоваться как дающий право на освобождение от призыва также тем гражданам, которые служили по срочным контрактам в зоне проведения спецоперации в добровольческих формированиях вне структуры Минобороны.
В июне 2023 г. российское военное ведомство в своем Telegram-канале сообщило о «существенном росте числа граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях». На тот момент, по словам статс-секретаря – замминистра обороны Николая Панкова, их было более 40. Тогда же стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о порядке служебной деятельности добровольческих организаций. Документ определил, что до 1 июля 2023 г. добровольческие отряды подписывают контракты с Минобороны.
Решение было направлено на то, чтобы придать им «необходимый правовой статус, создать единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», следует из сообщения министерства. Панков отметил, что заключение контрактов с государством – это прежде всего распространение на граждан и членов их семей установленных мер соцзащиты и поддержки.