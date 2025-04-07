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Дума на этой неделе рассмотрит поправки об освобождении добровольцев от призыва

Они сместят внимание со срочной службы на добровольческие формирования
Екатерина Дорофеева
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Депутаты Госдумы 8 апреля рассмотрят поправки, которые освобождают добровольцев от призыва на срочную военную службу. Поправки включены в законопроект, одобренный 19 марта, который подразумевает продление действия решений о призыве в армию в случае, если они не исполнены. Решения будут исполнять в течение года, т. е. двух призывных кампаний. Гражданин имеет право обратиться в военкомат и сообщить об обстоятельствах, которые мешают ему служить сейчас.

Поправки ко второму чтению дополняют категории граждан, освобожденных от призыва. Это в том числе добровольцы, которые участвовали в боевых действиях не менее полугода, выполняли задачи во время контртеррористических операций (КТО), при использовании добровольческих формирований за пределами РФ, а также служившие в вооруженных формированиях ДНР и ЛНР. Кроме того, освобождение распространяется на военнопленных (кроме тех, кто сдался по своей инициативе), а также граждан, которые были на лечении, в заложниках и др.

Если закон примут, он вступит в силу сразу после официальной публикации.

Предложенные поправки должны закрыть пробел, который образовался в законодательстве после полноценного закрепления в нем статуса добровольческих формирований (см. врез), заявил «Ведомостям» эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Это понятие прописано в законе «Об обороне» с 2022 г. Сейчас те, кто стал добровольцем и участвовал в боевых действиях, будучи призывного возраста и не пройдя срочную службу, не имеют оснований для освобождения от призыва, пояснил эксперт.

Добровольческие формирования и добровольцы

Согласно изменениям закона об обороне от ноября 2022 г., добровольческие формирования может создавать Минобороны по решению президента. Численность, районы действий, задачи, срок их использования и порядок прекращения тоже определяет военное ведомство «исходя из задач, стоящих перед Вооруженными силами», говорится в документе. В состав таких формирований входят граждане, добровольно вступившие в них путем заключения контракта.

Судя по этой инициативе, призыву не будут подлежать граждане, которые заключили контракты с добровольческими формированиями и отслужили не менее шести месяцев, отметил юрист адвокатского бюро Kaloy.ru Лев Карманов. С ее принятием фокус внимания некоторых граждан со срочной службы в армии, вероятно, сместят на добровольческие формирования, считает он, поскольку можно до или вместо срочной службы пойти в добровольцы. Карманов допускает, что законопроект будет трактоваться как дающий право на освобождение от призыва также тем гражданам, которые служили по срочным контрактам в зоне проведения спецоперации в добровольческих формированиях вне структуры Минобороны.

В июне 2023 г. российское военное ведомство в своем Telegram-канале сообщило о «существенном росте числа граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях». На тот момент, по словам статс-секретаря – замминистра обороны Николая Панкова, их было более 40. Тогда же стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о порядке служебной деятельности добровольческих организаций. Документ определил, что до 1 июля 2023 г. добровольческие отряды подписывают контракты с Минобороны.

Решение было направлено на то, чтобы придать им «необходимый правовой статус, создать единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», следует из сообщения министерства. Панков отметил, что заключение контрактов с государством – это прежде всего распространение на граждан и членов их семей установленных мер соцзащиты и поддержки.

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