Дума на этой неделе рассмотрит поправки об освобождении добровольцев от призыва

Поправки ко второму чтению дополняют категории граждан, освобожденных от призыва. Это в том числе добровольцы, которые участвовали в боевых действиях не менее полугода, выполняли задачи во время контртеррористических операций (КТО), при использовании добровольческих формирований за пределами РФ, а также служившие в вооруженных формированиях ДНР и ЛНР. Кроме того, освобождение распространяется на военнопленных (кроме тех, кто сдался по своей инициативе), а также граждан, которые были на лечении, в заложниках и др.