Конституционный суд оценил кратное увеличение судебных пошлин

Судебные пошлины в России не менялись на протяжении 15 лет, в то время как по своей природе они призваны частично компенсировать расходы государства на судебную систему, говорил в ходе рассмотрения поправок председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. В 2022 г. они покрыли лишь 5,2% от общей суммы таких трат из федерального бюджета, в 2023 г. – 4,8%. Еще 10 лет назад объем софинансирования всех трат на судебную систему при помощи пошлин составлял порядка 8%, отмечал замминистра финансов Алексей Сазанов. Проводимая сейчас «индексация» призвана вернуть уровень покрытия расходов государства к показателям 2010–2014 гг., пояснял он.