Конституционный суд оценил кратное увеличение судебных пошлин

Конституционный суд оценил кратное увеличение судебных пошлинС жалобой на принятые в Налоговый кодекс поправки обращалась парламентская оппозиция
Принятый прошлым летом закон о повышении размера государственных пошлин за обращение граждан и бизнеса в суды не ограничивает права на судебную защиту. Такой вывод Конституционного суда (КС) отражен в его постановлении от 10 апреля. В конституционности принятых поправок в Налоговый кодекс усомнилась группа из 90 депутатов: запрос от думцев в КС представляли Алексей Куринный из КПРФ, Иван Сухарев из ЛДПР и Дмитрий Гусев из «Справедливой России» – представители этих фракций преимущественно поставили свою подпись под обращением в высшую судебную инстанцию.
Заявители оспаривали ряд норм Налогового кодекса, определяющих размер госпошлины при обращении в суд. По мнению депутатов, возросшая стоимость пошлин создает необоснованные препятствия для обращения в суд граждан и ограничивает доступ к правосудию для отдельных категорий лиц, так как не соотносится с медианной заработной платой по стране. Парламентарии назвали это «имущественным цензом» при реализации права. При этом, говорилось в обращении, действующие сейчас механизмы по уменьшению размера госпошлины, отсрочки и рассрочки ее уплаты не решают проблему и в целом нечасто применяются судами.
КС, рассмотрев запрос парламентариев, постановил, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции. Госпошлина и ее размеры при обращении в суд устанавливаются и изменяются сообразно усмотрению законодателя, который не может действовать произвольно. Суд привел в пример зарубежную практику: установление судебных пошлин не умаляет права на справедливое судебное разбирательство и подтверждает возможность закрепления и увеличения пошлины, если ее размер не становится произвольным и экономически необоснованным, считает суд. В России госпошлины не менялись почти 15 лет, а законодателю необходимо учитывать объективно изменившиеся социальные, экономические условия и сообразно корректировать их размер, говорится в постановлении.
Прежний маленький размер пошлин давно не позволял судам выполнять важнейшую функцию – ограничивать случаи обращения в суд с заведомо необоснованными требованиями, говорит доцент кафедры обязательственного права Российской школы частного права Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева при президенте Олег Зайцев. Защищенная же КС реформа, отметил он, дает надежду на снижение нагрузки и доступ к реальному, а не чисто формальному суду, у которого нет времени даже просто прочитать процессуальные документы и который дает сторонам всего по две минуты на выступления.
Адвокатура тоже не видит проблем с доступом к правосудию, согласилась с решением КС президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина. Есть разные льготы, возможность взыскания судебных расходов с проигравшей стороны, поясняет она.
Как изменился размер госпошлин в 2024 г.
«Формально правильно, а по существу – издевательство», – так оценил решение старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Помимо этого КС, по сути, сказал: фундаментальный пересмотр главы о госпошлинах ко второму чтению законопроекта, в котором изначально речь шла о совершенно других налогах, – незначительное изменение, отмечает Тай. При этом, добавляет он, во второй части постановления суд сам себе противоречит, подробно останавливаясь на том, что изменение госпошлины в отличие от других налогов все-таки больше не про фискальный интерес, а про право на судебную защиту.
Один из авторов обращения, адвокат Максим Сикач заявил, что это решение КС все равно является победой для депутатов. «Никто в данный исторический момент не пойдет с радикальной позицией отмены вопроса повышения госпошлин», – замечает он.
Судебные пошлины в России не менялись на протяжении 15 лет, в то время как по своей природе они призваны частично компенсировать расходы государства на судебную систему, говорил в ходе рассмотрения поправок председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. В 2022 г. они покрыли лишь 5,2% от общей суммы таких трат из федерального бюджета, в 2023 г. – 4,8%. Еще 10 лет назад объем софинансирования всех трат на судебную систему при помощи пошлин составлял порядка 8%, отмечал замминистра финансов Алексей Сазанов. Проводимая сейчас «индексация» призвана вернуть уровень покрытия расходов государства к показателям 2010–2014 гг., пояснял он.
К концу 2024 г. количество обращений бизнеса в арбитражные суды (разрешают экономические споры и другие категории дел предпринимателей) всех инстанций, включая Верховный суд, снизилось после повышения судебных пошлин в сентябре. С октября по первую половину декабря число поданных заявлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 451 292 до 399 829 дел (-11,4%), писали «Ведомости» 19 декабря. В 2022 г. этот показатель составлял 435 262 дела. Самое значительное снижение показала Москва. При этом в преддверии увеличения сумм госпошлин в отношении новых заявлений наблюдалась обратная тенденция: их число росло, обращали внимание аналитики.