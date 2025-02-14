Конституционный суд проверит повышение судебных пошлин по запросу депутатов

Конституционный суд проверит повышение судебных пошлин по запросу депутатов90 парламентариев обратились в КС с просьбой оценить принятые в 2024 году поправки
Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению запрос группы из 90 депутатов на проверку норм принятого летом 2024 г. закона о повышении размера государственных пошлин за обращение граждан и бизнеса в суды (см. врез), узнали «Ведомости». Представлять запрос от думцев в КС будут Алексей Куринный (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР) и Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), именно представители этих фракций преимущественно подписались под обращением в высшую судебную инстанцию (с текстом документа ознакомились «Ведомости»).
Заявители просят проверить на соответствие Конституции несколько положений Налогового кодекса (п. 1 ст. 333.19 и п. 1 ст. 333.21). Депутаты считают, что они создают «необоснованные и чрезмерные препятствия для обращения в суд граждан», определяя размер государственной пошлины, который якобы не соотносится с медианной заработной платой за 2023 г. (46,751 руб.). Думцы считают, что поправками введен «имущественный ценз» при реализации права. При этом, отмечается в запросе, действующие сейчас механизмы по уменьшению размера госпошлины, отсрочки и рассрочки ее уплаты не решают проблему ограничения доступа к правосудию и в целом нечасто применяются судами.
Доля удовлетворенных ходатайств о снижении размера госпошлины и раньше составляла 0,46%, отметил юрист Максим Сикач. Он представляет авторов запроса.
Как изменился размер госпошлин в 2024 году
С сентября 2024 г. компании платят за подачу заявления имущественного характера минимум 10 000 руб. (ранее нижний предел составлял 2000 руб.), а гражданин – 4000 руб. вместо 400 руб. Заявление с требованиями неимущественного характера (не могут быть выражены в денежном эквиваленте, например, обязательство освободить помещение или удалить информацию), обходится юридическим лицам в 50 000 руб. вместо 6000 руб. Дороже стали и обращения во вторую и последующие инстанции: вместо 3000 руб. компании платят 30 000 руб. за жалобу в суд апелляционной инстанции и 50 000 руб. – в кассационный суд. Кроме того, пошлинами стали облагаться процессуальные действия, которые раннее были бесплатны для сторон (например, правопреемство, пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам). Установлен максимальный порог пошлины за подачу исков в суды общей юрисдикции (900 000 руб.) и в арбитражные суды (10 млн руб.).
Само по себе принятие к рассмотрению запроса является важной вехой в истории конституционного правосудия и законодательного процесса, сказал «Ведомостям» Сикач. Он напомнил, что последний раз КС принимал к рассмотрению запрос группы депутатов 12 лет назад, в 2013 г., а также это первый запрос с 2019 г. (был отказ в принятии). Тогда они не набирали нужного количества подписей для отправки в КС.
Также, по мнению парламентариев, при принятии поправок в июле 2024 г. Госдумой были допущены нарушения процедуры. Первоначальная редакция законопроекта, куда вошли нормы о повышении госпошлин, не содержала этих поправок – они были предложены только ко второму чтению, писали «Ведомости». По итогам голосования «за» выступили 314 участников пленарного заседания, «против» – 94. Группа депутатов в настаивает, что после такой доработки законопроект необходимо было вернуть к процедуре первого чтения (именно на этом этапе обсуждается концепция инициативы).
Судебные пошлины в России не менялись на протяжении 15 лет, в то время как по своей природе они призваны частично компенсировать расходы государства на судебную систему, говорил в ходе рассмотрения поправок председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. В 2022 г. они покрыли лишь 5,2% от общей суммы таких трат из федерального бюджета, в 2023 г. – 4,8%. Еще 10 лет назад объем софинансирования всех трат на судебную систему при помощи пошлин составлял порядка 8%, отмечал замминистра финансов Алексей Сазанов. Проводимая сейчас «индексация» призвана вернуть уровень покрытия расходов государства к показателям 2010–2014 гг., пояснял он.
Льготы в рамках поправок
Из числа «платных» процессуальных действий исключено исправление описок и арифметических ошибок, допущенных судом, а также генеральное правопреемство. От уплаты госпошлины были освобождены дети-сироты, если они подают заявления, связанные с защитой их прав, а также была предоставлена «скидка» в 30% для истцов, которые отстаивают права на свое единственное жилье.
К концу 2024 г. количество обращений бизнеса в арбитражные суды (разрешают экономические споры и другие категории дел предпринимателей) всех инстанций, включая Верховный суд, снизилось после повышения судебных пошлин в сентябре. С октября по первую половину декабря число поданных заявлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 451 292 до 399 829 дел (-11,4%), писали «Ведомости» 19 декабря. В 2022 г. этот показатель составлял 435 262 дела. Самое значительное снижение показала Москва. При этом в преддверии увеличения сумм госпошлин в отношении новых заявлений наблюдалась обратная тенденция: их число росло, обращали внимание аналитики.
Изложенные в заявлении депутатов доводы и ранее неоднократно звучали в профессиональном сообществе, они вполне справедливы, полагает руководитель направления судебной практики консалтинговой группы РКТ Иван Стасюк. При этом он считает, что КС не пойдет на признание неконституционными всех изменений. Поправки предполагали три блока: рост размеров уже существующих госпошлин, обложение ими заявлений, подача которых раньше была бесплатной, а также обложение пошлиной заявлений о делах о банкротстве, по большинству из которых пошлина не платилась, напоминает он. По мнению юриста, по подобным спорам КС часто указывает на широкие полномочия законодателя в части определения размеров обязательных платежей.
Почему жалуются депутаты
Право на обращение группы депутатов предусмотрено п. «а» ч.2 ст. 125 Конституции, пп.«а» п. 1 ст. 3, ст. 84 закона о КС. Им предоставляется право на обращение, если под запросом в суд подписалось не менее одной пятой от всего состава Госдумы (всего в нижней палате 450 парламентариев).
Вместе с тем суд может указать на необходимость учета интересов малоимущих граждан и иных льготных категорий населения, считает управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков. Заявители указывают на то, что значительное повышение размера государственной пошлины может ограничить доступ к правосудию для граждан с низким уровнем дохода, особенно если их доход не превышает минимального размера оплаты труда, отмечает он.
На вопросы о конкретных размеров платежей и налогов КС чаще говорит, что оценка экономической целесообразности – компетенция законодателя, обратил внимание руководитель «Центра конституционного правосудия» Иван Брикульский. До этого КС в ряде своих определений указал, что за пределами рассмотрения вопроса о конституционности лежит оценка использования статистических, аналитических и иных сведений, напомнил эксперт. Соответственно, к вопросу пошлин может быть применим тот же аргумент, хотя «такой подход был бы слишком формальным», считает он.