КС рассмотрит жалобу на возможность уклонения от наказания при бездействии МСУ

При этом этот запрос в КС имеет невысокие шансы, прогнозирует юрист. Наивысшая инстанция, напомнила эксперт, ранее уже рассматривала подобные обращения и не склонна признавать нормы КоАП неконституционными, если у заявителя остаются другие способы защиты, будь то гражданский иск о взыскании компенсации за бездействие, жалоба в прокуратуру и т.д. Но при наличии устойчивой негативной правоприменительной практики суд может дать разъяснение о пределах применения этой нормы и указать на недопустимость такой практики, при которой бездействие органов не влечет юридически значимых последствий, несмотря на ущемление прав взыскателей.