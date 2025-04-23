Мнения россиян по поводу выплат беременным школьницам в регионах разделились

В рекомендациях Минздрава от апреля 2024 г. говорится, что во время диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин нужно информировать о том, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка – это 18–35 лет. Средний возраст женщин при рождении первого ребенка в России составляет около 26 лет, второго ребенка – 31 год, а третьего – 33 года, сообщала 25 марта первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина (цитата по ТАСС). Организм девушки до 18 лет не готов к беременности с точки зрения репродуктивного и соматического здоровья, говорит акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева. Кроме того, в этом возрасте у девушек нет жизненной опоры, а появившегося на свет ребенка, вероятнее всего, будет воспитывать мать родившей девочки, добавила эксперт. По словам Ерофеевой, девушкам нужно сначала получить профессию, а потом уже создавать семью и рожать детей. «Необходимо, чтобы детей воспитывали родители, а у матерей были навыки и знания о том, как растить детей», – сказала врач.