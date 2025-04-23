Мнения россиян по поводу выплат беременным школьницам в регионах разделились

Мнения россиян по поводу выплат беременным школьницам в регионах разделилисьПри этом сторонники и противники меры едины в том, что рождение детей до 18 лет недопустимо
Менее половины россиян положительно относится к введению единовременных выплат беременным школьницам (43%). К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам апрельского телефонного опроса. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних респондентов, результаты есть у «Ведомостей». Примерно такая же доля опрошенных (40%) выступила против таких мер поддержки. Безразлично относятся к вопросу 13%, затруднились дать ответ 4%.
Выплаты беременным школьницам ввели в ряде регионов России. Например, в конце марта этого года постановление о такой мере опубликовало правительство Кемеровской области. Пособие в 100 000 руб. начисляется там после 22 недель беременности, если девушка встала на учет. Столько же школьницы могут получить в Тверской области, только регламентированный срок беременности там ниже – 15 недель, говорится в февральском постановлении местного правительства.
В Брянской области сумма единовременной выплаты больше. Школьницы со сроком беременности более 12 недель имеют право получить 150 000 руб., следует из мартовского постановления правительства субъекта. Во всех трех регионах документы вступили в силу с 1 января 2025 г., т. е. выплату могут получить девушки, вставшие на учет с этого времени.
Каждый второй респондент (51%) во время опроса впервые услышал о введении в отдельных регионах единовременных выплат беременным школьницам. Чуть меньше половины россиян (49%) знают или что-то слышали об этом. Осведомленность мужчин немного выше, чем женщин (50% против 48%). А наибольшая доля знающих о мерах поддержки среди рожденных в 1992–2000 гг. (58% от опрошенных в этой группе) и в 2001 г. и позже (50%).
Значительная часть мужчин (45%) поддерживает выплаты беременным школьницам, против высказался каждый третий (36%). Доля отрицательного отношения к мерам поддержки среди женщин выше (42%). Но практически столько же из них (41%) скорее положительно относятся к нововведениям. Процент равнодушных среди мужчин и женщин практически одинаковый (15 и 12% соответственно). Такая же ситуация с теми, кто затруднился ответить на вопрос (4% мужчин и 5% женщин).
При всем этом в обществе преобладает мнение, что рождение детей в возрасте до 18 лет недопустимо (74%). Малая часть респондентов (17%) заявила, что сейчас дети взрослеют раньше, поэтому могут начать рожать в более раннем возрасте. Примерно каждый десятый опрошенный (9%) затруднился дать ответ.
Разделение мнений по поводу выплат показывает многообразие взглядов в российском обществе, пояснила эксперт департамента политических исследований ВЦИОМа Мария Григорьева. С одной стороны, россияне ценят взаимопомощь, коллективизм и традиционализм. Эти ценности подчеркивают важность поддержки семьи и общества, что делает ранние беременности более приемлемыми в глазах некоторых людей, считает Григорьева. Но с другой стороны, люди все чаще обращают внимание на личные амбиции и достижения. Это приводит к негативному восприятию раннего родительства как препятствия на пути к личным и профессиональным целям, говорит эксперт.
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Пункты про выплаты для беременных возникли на основе «демографического меню» – программы поддержки регионов России с низкой рождаемостью, заявила «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»). По этой программе были выделены федеральные средства на определенные меры поддержки. В числе тех, для кого они предназначались, молодые и студенческие семьи, пояснила она. Регионы, в свою очередь, начали адаптировать эти меры под свои условия, возможно направляя часть средств на помощь «маленьким мамам», предположила депутат. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков говорил в октябре прошлого года, что из федерального бюджета будут выделять по 12,5 млрд руб. ежегодно на поддержку регионов с низкой рождаемостью. К ним отнесли 41 субъект.
По словам Буцкой, часто забеременевшие до 18 лет девушки обращаются в кризисные центры для женщин с детьми. Там им помогают получить образование, профессию, найти жилье и получить выплаты, рассказала она.
В рекомендациях Минздрава от апреля 2024 г. говорится, что во время диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин нужно информировать о том, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка – это 18–35 лет. Средний возраст женщин при рождении первого ребенка в России составляет около 26 лет, второго ребенка – 31 год, а третьего – 33 года, сообщала 25 марта первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина (цитата по ТАСС). Организм девушки до 18 лет не готов к беременности с точки зрения репродуктивного и соматического здоровья, говорит акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева. Кроме того, в этом возрасте у девушек нет жизненной опоры, а появившегося на свет ребенка, вероятнее всего, будет воспитывать мать родившей девочки, добавила эксперт. По словам Ерофеевой, девушкам нужно сначала получить профессию, а потом уже создавать семью и рожать детей. «Необходимо, чтобы детей воспитывали родители, а у матерей были навыки и знания о том, как растить детей», – сказала врач.
В Министерстве здравоохранения не ответили на вопрос «Ведомостей» об отношении к инициативе регионов о введении выплат для беременных школьниц.