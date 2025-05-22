Что известно о задержании вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко

По предварительным данным, противоправные деяния Нестеренко связаны с его детальностью в период 2023-2024 гг. на предыдущем месте работы в «Главном управлении строительства Краснодарского края», пишет ТАСС. Тогда он работал под руководством еще одного бывшего вице-губернатора региона Сергея Власова, который был задержан в мае 2024 г. по подозрению в получении взятки.