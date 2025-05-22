Что известно о задержании вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко

Что известно о задержании вице-губернатора Кубани Александра НестеренкоНакануне его раскритиковал и уволил губернатор
Силовики задержали бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко 22 мая. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
По информации ТАСС, в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По предварительным данным, противоправные деяния Нестеренко связаны с его детальностью в период 2023-2024 гг. на предыдущем месте работы в «Главном управлении строительства Краснодарского края», пишет ТАСС. Тогда он работал под руководством еще одного бывшего вице-губернатора региона Сергея Власова, который был задержан в мае 2024 г. по подозрению в получении взятки.
По данным РЕН ТВ, дома и в бывшем кабинете Нестеренко прошли обыски.
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил Нестеренко прямо во время совещания. В вину ему была поставлена стагнация в строительной сфере региона, за которую отвечал Нестеренко.
Глава региона также заявил об отставании сроков выполнения работ на более чем половине из 149 объектов — в школах, детских садах, медучреждениях.
Нестеренко работал на посту вице-губернатор с июля 2024-го года.
Его предшественника Сергея Власова в прошлом июне арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он получил взятку за общее покровительство. По данным ТАСС, речь шла о сумме 1,3 млн руб.