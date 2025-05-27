Конституционный суд встал на сторону добросовестного покупателя жилья

КС не произвел юридической революции и, по сути, еще раз подтвердил позиции, которые были ранее высказаны им, заметила адвокат Ольга Подоплелова. Вместе с тем, говорит собеседник, в этом постановлении прозвучала очень важная мысль – у органов власти в силу их специфического статуса повышен стандарт должной осмотрительности. И даже если формально воли публичного собственника на отчуждение собственности не было, а были неправомерные действия чиновников, отвечать за это добросовестные приобретатели не должны, пояснила Подоплелова. Проблема «шаткости» опоры на ЕГРН в России, вероятно, будет вечной, предполагает юрист. Но, как обратила она внимание, КС подтвердил, что покупатель вправе доверять ЕГРН и от него не требуется проверять историю приватизации. В целом, по словам Подоплеловой, эта идея очень плохо воспринимается судами на практике и каждый раз появляются новые и новые требования к тому, что должен был сделать покупатель до заключения сделки, чтобы впоследствии подтвердить свою добросовестность.