Минюст внес в реестр иноагентов демографа Алексея Ракшу

Минюст внес в реестр иноагентов демографа Алексея РакшуЧисло включенных в данный перечень превысило 1000
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов демографа Алексея Ракшу, фотокорреспондента Евгения Фельдмана, создателя медиапроекта «ОВД Инфо» (заблокирован «Роскомнадзором» за оправдание экстремизма, признан иноагентом) Григория Охотина, журналиста Александра Черкасова, писателя Алексея Экслера, а также ресурс «Москва против мобилизации», сообщили в пресс-службе ведомства.
Утверждается, что Ракша создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов, а также организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Он также, по данным ведомства, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и их политике.