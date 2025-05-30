Минюст внес в реестр иноагентов демографа Алексея Ракшу

Утверждается, что Ракша создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов, а также организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Он также, по данным ведомства, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и их политике.