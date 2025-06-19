В регионах проведут социсследования об уровне коррупции

В регионах проведут социсследования об уровне коррупцииУ бизнеса и граждан спросят, могли бы они решить свои проблемы без дачи взятки
С начала 2025 г. минимум девять регионов опубликовали закупку на проведение социологического исследования по определению уровня коррупции в субъектах. В рамках такого мониторинга опросят граждан и представителей бизнеса. Цена варьируется от 50 000 до 750 000 руб., обратили внимание «Ведомости» на размещенные на сайте госзакупок тендеры.
Это Волгоградская, Кировская, Рязанская, Тверская, Челябинская и Ярославская области, Карелия, Чувашия и Чукотка. В 2024 г. такие же исследования заказывали, например, в Иркутской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Орловской, Псковской, Тамбовской областях, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Коми, Татарстане, Краснодарском крае, Москве. С помощью такого мониторинга планируется оценить уровень, структуру и специфику коррупции, а также эффективность принимаемых антикоррупционных мер в каждом конкретном субъекте. При желании регионы могут составить рейтинг административно-территориальных единиц в зависимости от уровня коррупции. Исследоваться будет неполный 2025 год, уточняется в техзаданиях.
Согласно утвержденной в 2019 г. правительственной методике по проведению таких исследований, регионам поручается изучить проявления «бытовой» и «деловой» коррупции. Первая предполагает взаимодействие граждан с органами власти (проводится репрезентативный опрос граждан), вторая – властей с бизнесом (проводится опрос среди представителей бизнеса). Субъекты сами утверждают необходимое количество респондентов, их количество должно быть пропорционально численности проживающего там населения.
По части «бытовой» коррупции респондентов спросят, например, о том, чувствовали ли они, что для решения определенной проблемы необходимо было дать взятку, поскольку без нее бы ситуация не разрешилась. Уточнят, как давно и в каких условиях это было, можно ли было решить ситуацию без неформального награждения. Про «деловую» коррупцию у бизнеса поинтересуются, в частности, о том, как часто организации, схожие по размерам с той, которую они представляют, сталкиваются с «необходимостью оказывать влияние на действия (бездействие) должностных лиц посредством осуществления неформальных прямых и (или) скрытых платежей».
Почему регионы проводят такие социсследования
Больше всего за выявление очагов коррупции готова заплатить администрация Чувашии – закупка на социологическое исследование на тему «Оценка уровня распространенности коррупционных проявлений в Чувашской Республике» обойдется региону в 747 166 руб. Необходимо будет, в частности, выявить и проанализировать причины и условия проявления коррупции в республике, составить рейтинг административно-территориальных единиц Чувашии в зависимости от уровня коррупции, а также обеспечить ответственность за коррупционные правонарушения. Срок проведения обозначен до 30 сентября.
За ней следует Волгоградская область – областной центр организации закупок готов заплатить за такое социсследование 516 666 руб. Оно будет проводиться с 1 июля по 1 декабря 2025 г., по «бытовой» коррупции должно быть не меньше 600 результативных анкет, по «деловой» – не менее 300. Власти Чукотки за мониторинг коррупционных проявлений отдадут 383 000 руб., Кировской области – 350 000 руб., Тверской области – 305 000 руб., Карелии – 300 000 руб., Челябинской области – 250 000 руб., Рязанской области – 97 000 руб., Ярославской области – 50 000 руб.
В большинстве перечисленных регионов «особого шума» по части взяточничества никогда особо не было, отмечает политолог Александр Немцев. В основном резонансные дела «стандартно идут» на Кавказе, на юге России, на Дальнем Востоке, говорит он.
Почему проблема коррупции находится
в особом фокусе внимания Как утверждает социолог Денис Волков, обеспокоенность коррупцией входит в топ-5 проблем, вызывающих наибольшее беспокойство россиян. «После начала спецоперации она вроде бы на время отступила на второй-третий план, но на фоне критики [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина], а затем и кампании по борьбе с коррупцией в Министерстве обороны обеспокоенность этой проблемой снова выросла», – сказал он «Ведомостям». Поэтому, продолжает социолог, борьба с коррупцией – это палка о двух концах: вроде бы и бороться с этим надо, но чем больше сообщений о борьбе с коррупцией, тем выше беспокойство среди граждан.
При этом только половина россиян верит в то, что такие показательные аресты – это настоящая борьба, остальные считают это лишь проявлением внутриэлитных конфликтов, говорит профессор социологии НИУ ВШЭ Даниил Александров.
Впрочем, по словам генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова, коррупция не входит в шорт-лист наиболее остро стоящих проблем. «Думаю, причина в цифровизации госуслуг и реформе ГАИ и МВД в целом, а также в коммерциализации медицины», – уточнил он «Ведомостям». Люди все реже индивидуально сталкиваются с коррупцией, но размеры взяток становятся больше, добавил Александров.
Наиболее коррупционные регионы
По данным Генпрокуратуры, в I квартале 2025 г. было выявлено почти на четверть больше коррупционных преступлений, чем в I квартале 2024 г.: 15 458 против 12 466 таких преступлений, отмечал РБК 16 июня со ссылкой на данные ведомства. Всего за 2024 г. было выявлено 38 500 коррупционных преступлений, в 2023 г. – 36 400. В 2023 г. взятки составили чуть больше половины коррупционных преступлений (55,7%), а в 2024 г. – 60,3%. Сумма ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности в 2024 г., составила 30,4 млрд руб., уточняет ведомство.
Между тем 2024 год ознаменовался крупными коррупционными делами против высокопоставленных чиновников Минобороны. 23 апреля первым был задержан экс-заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание – 15 лет лишения свободы), 26 апреля его уволили с поста в связи с утратой доверия. С 24 марта Мосгорсуд рассматривает дело Иванова о растрате и выводе порядка 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».
В мае 2024 г. по подозрению в получении крупных взяток были задержаны, в частности, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, бывший начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин (обвиняется в получении взятки в 36 млн руб. «РИА Новости» со ссылкой на Московский гарнизонный суд сообщило в апреле 2025 г., что прокурор запросил ему 12 лет колонии строгого режима). 24 апреля 2025 г. суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.
20 мая 2025 г. на Петербургском международном юридическом форуме председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что системная коррупция превращает граждан любого государства в заложников гигантской преступной группировки, которая фактически захватывает весь аппарат публичной власти, писали «Ведомости». Системная коррупция, как считает председатель КС, является основной причиной потери доверия граждан к демократическим институтам и политической деятельности в целом.