В регионах проведут социсследования об уровне коррупции

По части «бытовой» коррупции респондентов спросят, например, о том, чувствовали ли они, что для решения определенной проблемы необходимо было дать взятку, поскольку без нее бы ситуация не разрешилась. Уточнят, как давно и в каких условиях это было, можно ли было решить ситуацию без неформального награждения. Про «деловую» коррупцию у бизнеса поинтересуются, в частности, о том, как часто организации, схожие по размерам с той, которую они представляют, сталкиваются с «необходимостью оказывать влияние на действия (бездействие) должностных лиц посредством осуществления неформальных прямых и (или) скрытых платежей».