Региональные школы и колледжи жалуются на скорость интернета в учреждениях

Региональные школы и колледжи жалуются на скорость интернета в учрежденияхЭта услуга «Ростелекома» за 7,7 млрд рублей стала одной из самых крупных госзакупок за 2025 год
Примерно 11 400 из 25 500 опрошенных российских школ и колледжей (45%) назвали скорость проведенного в учреждения интернета в 2024 г. недостаточной для нормальной работы. Такие данные следуют из отчета Счетной палаты (СП) об эффективности расходования бюджета Минцифры, которое осуществляет закупку интернета для таких учреждений.
Опрос проводился во всех регионах за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, а также Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Чтобы школьный интернет, скорость которого составляет 100 Мбит/с, работал бесперебойно, количество одновременно задействованных устройств не должно превышать 40 штук, отмечают аудиторы. Все же примерно в 47% опрошенных учреждений пороговое значение в 40 устройств превышается, что в том числе вызывает жалобы у пользователей, следует из отчета.
Услуги интернет-провайдера для российских школ, колледжей и избиркомов осуществляет «Ростелеком». Аудиторы считают недостаточно эффективным то, как Минцифры расходовало средства федерального бюджета при закупке интернета в образовательных учреждениях в 2024 г., следует из отчета. Представитель СП сказал «Ведомостям», что Центральная избирательная комиссия претензий к скорости интернета в избиркомах не высказывала.
В 2025 г. Минцифры заплатило «Ростелекому» за интернет для данных учреждений 7,7 млрд руб. Услуга интернет-провайдера образовательных и избирательных учреждений входит в топ-15 крупнейших государственных закупок за 2025 г. (без учета финансовой, строительной и фармацевтической отраслей), подсчитывала для «Ведомостей» система по управлению тендерами «Тендерплан». Аналогичные закупки у «Ростелекома» Минцифры осуществляло и в прошлые годы: суммарно на 7,5 млрд руб. в 2024 г. и 6,2 млрд руб. в 2023 г.
Другое замечание аудиторов – некорректная фильтрация контента. Через школьный интернет блокируется доступ в том числе к образовательным ресурсам. В интернете для школьников и студентов колледжей должен быть закрыт доступ к материалам, которые Минюст включил в перечень экстремистских, следует из технического задания к закупке в 2025 г. Через школьный интернет дети также не могут заходить на порносайты, порталы игр, в социальные сети и на ресурсы с мемами. Кроме этого СП отметила в отчете, что в некоторых школах оборудование для выхода в интернет устарело, этим учреждениям также не хватает IT-специалистов с навыками сетевого администрирования.
В материалах к отчету СП также приведен ответ директора департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры Руслана Хайруллина. По его словам, «большинство регионов довольны подключением школ к сети», а в случае блокировки полезных ресурсов из-за контентных фильтров проблемы «оперативно решаются по запросу от образовательного учреждения». Обеспечение школ IT-специалистами и современным интернет-оборудованием входит в компетенции образовательных организаций и регионов, добавил он.
Представитель пресс-службы «Ростелекома» сказал «Ведомостям», что скорость интернета в школах определялась заказчиком и в большинстве случаев она достаточна. При этом компания предусмотрела возможность увеличить скорость интернета в учреждениях при необходимости, отметил он.
Проблема скорости школьного интернета поднималась уже неоднократно, напомнил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, плохая скорость интернета в образовательных учреждениях связана с отсутствием взаимодействия Минцифры и Минпросвещения по этой проблеме. Школы подключали к интернету «достаточно давно», когда число задействованных устройств и требуемых для них скоростей было значительно меньше, говорит эксперт.
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (реализовывался в 2019–2024 гг.) предусматривал подключение всех образовательных организаций страны к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с для городов и 50 Мбит/с для сёл, рассказал «Ведомостям» директор по IT-поддержке и инфраструктуре РАНХиГС Константин Михайлов. По его словам, за прошедшие шесть лет потребность в пропускной способности сети выросла: для просмотра потокового видео в качестве Full HD требуется уже около 10 Мбит/с. Вместе с тем классные журналы стали электронными, а учебные учреждения начали чаще проводить планерки директоров школ в онлайн-формате, напомнил эксперт.
Порог в 40 задействованных устройств будет достаточным только для небольших школ, где не больше трех классов в параллели, говорит заведующий лабораторией цифровой трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Карлов. Ведомствам необходимо обновлять регламент по предоставлению услуг интернет-провайдера в учреждениях с учетом новых запросов, дополнил Кусков. По мнению Карлова, министерствам следует разработать дифференцированный подход, в котором будет учитываться реальная потребность школ из конкретного региона.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения с просьбой прокомментировать выводы аудиторов.