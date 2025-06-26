Региональные школы и колледжи жалуются на скорость интернета в учреждениях

Другое замечание аудиторов – некорректная фильтрация контента. Через школьный интернет блокируется доступ в том числе к образовательным ресурсам. В интернете для школьников и студентов колледжей должен быть закрыт доступ к материалам, которые Минюст включил в перечень экстремистских, следует из технического задания к закупке в 2025 г. Через школьный интернет дети также не могут заходить на порносайты, порталы игр, в социальные сети и на ресурсы с мемами. Кроме этого СП отметила в отчете, что в некоторых школах оборудование для выхода в интернет устарело, этим учреждениям также не хватает IT-специалистов с навыками сетевого администрирования.